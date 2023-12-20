https://ria.ru/20231220/shifrovka-1916837226.html

Опубликована одна из последних шифровок 1941 года в Москву о грядущей войне

Опубликована одна из последних шифровок 1941 года в Москву о грядущей войне - РИА Новости, 20.12.2023

Опубликована одна из последних шифровок 1941 года в Москву о грядущей войне

Руководство советских спецслужб вечером 21 июня 1941 года получило одно из самых последних сообщений о том, что гитлеровская Германия вот-вот начнет войну... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T00:19

2023-12-20T00:19

2023-12-20T12:13

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Руководство советских спецслужб вечером 21 июня 1941 года получило одно из самых последних сообщений о том, что гитлеровская Германия вот-вот начнет войну против СССР – соответствующая шифровка, поступившая тогда в Москву из Ленинграда, впервые опубликована Президентской библиотекой.В среду органы государственной безопасности России отмечают свой профессиональный праздник. 20 декабря 1917 года постановлением Совета Народных Комиссаров для борьбы с контрреволюцией и саботажем в Советской России была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК).Одним из важнейших этапов в истории отечественных спецслужб была работа по вскрытию планов Третьего рейха напасть на Советский Союз.На сайте Президентской библиотеки опубликована фотокопия хранящейся в Центральном архиве ФСБ России расшифрованной телеграммы начальника Управления Народного комиссариата государственной безопасности СССР по Ленинградской области Павла Куприна главе НКГБ Всеволоду Меркулову "об отзыве до 22 июня немецкой фирмой СФГ своих специалистов из Ленинграда и начале военных действий в ближайшие дни"."(По) данным агента "Чернова", 20 июня утром германским консульством получена переданная министерством иностранных дел Германии от фирмы СФГ телеграмма, которой предлагается 8 германских специалистов, вызванных из Ленинграда (в) Германию, направить самолетом (с) таким расчетом, чтобы они до утра 22 июня проследовали (через) границу, так как (в) противном случае будет поздно", - говорилось в телеграмме.Также сообщалось, что "Чернов" в ходе беседы с вызванным из отпуска из Германии канцлером консульства Бухгольцем и консулом Динстманом, в частности, выяснил, что "положение весьма напряженное и военные действия ожидаются (в) ближайшие два-четыре дня, причем инициатива будет принадлежать Германии", и что всю эту информацию Бухгольц получил от посла Германии в СССР Вернера фон Шуленбурга, с которым виделся проездом в Москве."В связи с этим списки остающихся в Ленинграде германских специалистов (по) предложению Динстмана переданы (в) консульство", - отмечалось в телеграмме.В служебной части сообщения было указано, что в Москве ее получили из Ленинграда в 20.10 21 июня, а расшифровали – в 21.30. До начала войны оставалось менее шести часов.Общая задачаСогласно пометкам на бланке телеграммы, ее содержание доложили наркому внутренних дел СССР, генеральному комиссару госбезопасности Лаврентию Берии. Кроме того, с телеграммой предстояло ознакомить заместителя начальника 2-го (контрразведывательного) Управления НКГБ Тимофея Борщева."Информацию о планах Гитлера напасть на СССР советские специальные службы добывали не только за границей, но и путем агентурно-оперативных мероприятий на территории Советского Союза. Общую задачу исключительной важности решали и разведка, и контрразведка", - сказал РИА Новости историк спецслужб Олег Матвеев. Советские контрразведчики под руководством начальника 2-го Управления НКГБ Петра Федотова направляли наверх информацию о том, что с февраля 1941 года среди зарубежных дипломатов, работавших в Советском Союзе, стали распространяться слухи о грядущем вооруженном конфликте между СССР и Германией.В последние предвоенные месяцы 1941 года подчиненные Федотова провели блестящую операцию: они смогли установить подслушивающую технику в располагавшемся в центре Москвы особняке главного германского разведчика в СССР, военного атташе генерала Эрнста Кестринга. Для этого пришлось имитировать поломку водоснабжения в том районе, и "аварийная бригада" виртуозно сделала все, что надо.Техника в особняке Кестринга начала работать, и результаты себя полностью оправдали. От контрразведки стало известно не только о стремительном приближении гитлеровского вторжения, но и о том, что для нападения на СССР Третий рейх рассчитывает организовать провокацию с убийством какого-либо гражданина Германии в Советском Союзе.А бывшая сотрудница советской внешней разведки полковник Зоя Рыбкина (в послевоенные годы ставшая широко известной как детская писательница Зоя Воскресенская) в своих мемуарах, опубликованных в начале 1990-х годов, вспоминала, как по просьбе Федотова незадолго до начала войны посетила германское посольство в Москве.Стараясь опровергнуть слухи о скорой войне против СССР и продемонстрировать свою приверженность заключенному в 1939 году советско-германскому договору о ненападении, руководство Третьего рейха тогда прислало в Москву группу ведущих танцовщиков Берлинской оперы. Посол Германии Шуленбург устроил в здании дипломатической миссии прием в их честь и пригласил на него солистов балета Большого театра.Зоя Рыбкина присутствовала на приеме под именем сотрудницы Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС) Ярцевой. В действительности в ее задачу, в частности, входила оценка обстановки в посольстве и настроения его сотрудников.Когда в ходе приема начались танцы, Шуленбург пригласил "Ярцеву" на тур вальса. Как вспоминала Рыбкина, кружась с послом по всему залу, она обратила внимание на то, что на стенах примыкавших комнат видны светлые пятна от снятых картин, а в одном из помещений напротив приоткрытой двери возвышалась груда чемоданов. Вызывали тревогу и другие детали, подмеченные ею в беседах с немецкими дипломатами. Советская разведчица пришла к выводу, что германское посольство готовится к отъезду накануне начала военных действий, а акция с берлинским балетом устроена для отвода глаз.Несмотря на все сложности, советские специальные службы смогли добыть объективные сведения о планах Третьего рейха напасть на СССР. В острых и противоречивых условиях кануна войны спецслужбы обеспечили руководство Советского Союза необходимой информацией, и тем самым выполнили свой профессиональный и патриотический долг.При выполнении боевого задания...Отправитель телеграммы из Ленинграда Павел Куприн (1908-1942) внес большой личный вклад в обеспечение безопасности Советского Союза. Выходец из жившей в Орловской губернии семьи крестьянина-бедняка, Куприн работал в органах государственной безопасности СССР с конца 1936 года. С декабря 1938 по ноябрь 1939 года Куприн — начальник Управления НКВД по Читинской области, с ноября 1939-го по февраль 1941-го руководил Управлением НКВД по Хабаровскому краю. При этом с декабря 1938 по январь 1939-го он одновременно выполнял обязанности начальника Особого отдела НКВД (военная контрразведка) по Забайкальскому военному округу.Таким образом, Куприн руководил местными органами государственной безопасности СССР на Дальнем Востоке в очень напряженный период, связанный с усилением агрессивных планов Японии в отношении Советского Союза – прежде всего, во время боев между советско-монгольскими и японскими войсками у реки Халхин-Гол в Монголии в 1939 году. Во время того сражения подчиненные Куприна обеспечивали безопасность тыла 1-й армейской группы, которой командовал будущий маршал Георгий Жуков.Указом Президиума Верховного Совета СССР "за успешное выполнение заданий правительства по охране государственной безопасности" Куприн в конце апреля 1940 года был награжден орденом Красного Знамени. Этой же награды вместе с Куприным тогда в числе других удостоились такие выдающиеся сотрудники органов госбезопасности СССР, как руководитель советской внешней разведки времен Второй мировой войны Павел Фитин и будущий начальник военной контрразведки "Смерш" Виктор Абакумов.После того как в феврале 1941 года единый НКВД СССР был разделен на два наркомата — госбезопасности и внутренних дел, Куприна назначили начальником УНКГБ по Ленинградской области. Менее чем через месяц после начала Великой Отечественной войны Куприн получил новое назначение – он возглавил Особый отдел НКВД по Северному фронту (вскорости разделенному на Ленинградский и Карельский фронты). Только в 1941 году органы военной контрразведки и войска по охране тыла действующей армии задержали и разоблачили в зоне ответственности Северного - Ленинградского фронта около 650 немецких шпионов и диверсантов.В начале мая 1942-го Куприн стал начальником Особого отдела НКВД по Московскому военному округу, а 11 августа того же года Куприн возглавил 3-е Управление НКВД СССР – всю советскую военную контрразведку.Но на последней в его жизни должности комиссару госбезопасности 3-го ранга Куприну было суждено проработать ровно три месяца.Осенью 1942 года он непосредственно на месте руководил розыском и задержанием разведывательных групп из числа эстонцев, заброшенных гитлеровцами в советский тыл в северо-западные районы СССР. В той крупной операции участвовали органы контрразведки Карело-Финской ССР, Архангельской и Вологодской областей, а также Волховского и Карельского фронтов.Разыскивавшиеся разведгруппы должны были собрать данные, необходимые немцам для подготовки крупного десанта с целью захвата Северной и Кировской железных дорог, прекращения по ним союзных поставок и тем самым содействия наступательным операциям вермахта. В итоге шпионы были задержаны. Архивные документы о той операции ФСБ России опубликовала в мае нынешнего года в преддверии 78-й годовщины Победы.Одиннадцатого ноября 1942 года, после успешного завершения операции, Куприн летел в блокадный Ленинград. Около девяти часов утра самолет с начальником советской военной контрразведки был перехвачен и сбит двумя немецкими истребителями над Ладожским озером. Фактически чекист погиб при выполнении боевого задания. Куприна похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище.

https://ria.ru/20231205/krasnaya_armiya-1913773449.html

https://ria.ru/20231116/sbu-1909845540.html

https://ria.ru/20230823/dokumenty-1891628102.html

https://ria.ru/20230726/arkhivy-1886279342.html

https://ria.ru/20231120/nyurnberg-1910467462.html

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