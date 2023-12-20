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Финальная серия "Слова пацана" выйдет 21 декабря - РИА Новости, 20.12.2023
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Культура
 
14:39 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/seriya-1916961465.html
Финальная серия "Слова пацана" выйдет 21 декабря
Финальная серия "Слова пацана" выйдет 21 декабря - РИА Новости, 20.12.2023
Финальная серия "Слова пацана" выйдет 21 декабря
Финальный эпизод сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" будет доступен в онлайн-кинотеатрах Wink и Start в запланированную дату - 21 декабря, сообщили в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:39
2023-12-20T14:39
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Финальный эпизод сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" будет доступен в онлайн-кинотеатрах Wink и Start в запланированную дату - 21 декабря, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start. Ранее в декабре пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink сообщила о внесении режиссером и сценаристом авторских изменений в финальные эпизоды сериала. Седьмая серия была доработана частично и вышла, как и было запланировано, 14 декабря, а восьмая, финальная серия была переснята. "Чтобы финальный эпизод сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) вышел в ранее запланированный день — 21 декабря 2023 года — режиссер Жора Крыжовников и его команда последние дни работали фактически круглосуточно. Актуальная авторская версия финальной серии станет доступна в онлайн-кинотеатрах Wink и Start утром 21 декабря — информация о конкретном времени появится позже", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что команда сериала в сжатые сроки, буквально за несколько дней, выполнила тот объем работ, на который обычно уходит две недели.
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новости культуры, жора крыжовников, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Жора Крыжовников, Кино и сериалы
Финальная серия "Слова пацана" выйдет 21 декабря

Финальная серия "Слова пацана" выйдет в запланированную дату — 21 декабря

© Видеосервис Wink (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
© Видеосервис Wink (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Финальный эпизод сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" будет доступен в онлайн-кинотеатрах Wink и Start в запланированную дату - 21 декабря, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start.
Ранее в декабре пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink сообщила о внесении режиссером и сценаристом авторских изменений в финальные эпизоды сериала. Седьмая серия была доработана частично и вышла, как и было запланировано, 14 декабря, а восьмая, финальная серия была переснята.
"Чтобы финальный эпизод сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) вышел в ранее запланированный день — 21 декабря 2023 года — режиссер Жора Крыжовников и его команда последние дни работали фактически круглосуточно. Актуальная авторская версия финальной серии станет доступна в онлайн-кинотеатрах Wink и Start утром 21 декабря — информация о конкретном времени появится позже", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что команда сериала в сжатые сроки, буквально за несколько дней, выполнила тот объем работ, на который обычно уходит две недели.
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
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