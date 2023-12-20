Рейтинг@Mail.ru
"Космическое везение". Россия получила нового союзника в Европе - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 20.12.2023 (обновлено: 08:18 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html
"Космическое везение". Россия получила нового союзника в Европе
"Космическое везение". Россия получила нового союзника в Европе - РИА Новости, 20.12.2023
"Космическое везение". Россия получила нового союзника в Европе
Коалиция президента Александр Вучича "Сербия не смеет останавливаться" одержала уверенную победу на выборах во всех регионах страны. Прозападный блок "Сербия... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T08:00
2023-12-20T08:18
в мире
белград (город)
александр вучич
олег бондаренко
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916643722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_538127d756bfe4a7420d99d6ea8d0405.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Коалиция президента Александр Вучича "Сербия не смеет останавливаться" одержала уверенную победу на выборах во всех регионах страны. Прозападный блок "Сербия против насилия" Мариники Тепич и Мирослава Алексича вывел на улицы Белграда тысячи человек, требуя организовать повторное голосование. Как развиваются события — в материале РИА Новости.В Белграде неспокойноОппозиционные лидеры проникли в здание избирательной комиссии и объявили голодовку. Протестующие вечером перекрыли улицу, скандировали оскорбления в адрес властей, взорвали несколько петард, кидались яйцами и рулонами туалетной бумаги.Семидесятилетнего директора Республиканского управления статистики Миладина Ковачевича избили, повалили на тротуар. Коллеги вытащили его из толпы, отвели обратно в избирком. Были и другие нападения. Полиция не вмешивалась.Глава Республиканской избирательной комиссии (РИК) Владимир Димитриевич на специальном брифинге подчеркнул: его ведомство не имеет отношения к муниципальным выборам в Белграде. Продемонстрировал большую сумку, сообщив, что в ней демонстранты пытались пронести ножи, дубинки и биты.Двоих митингующих задержали, проинформировали в пресс-службе МВД. Один участвовал в нападениях на Ковачевича и членов избиркома. Другой кидался камнями, пытался убрать защитное ограждение, оскорблял и толкал сотрудников правоохранительных органов.Победители и проигравшиеОппозиция добивалась досрочного голосования, чтобы свергнуть Вучича, а в результате его партия одержала победу и теоретически получает власть еще на четыре года. Надо сказать, что обычные выборы были только в 1997-м. Все остальные — внеочередные, повторялись каждые пару лет.По предварительным данным, партия Вучича набрала 46,64 процента. На втором месте "Сербия против насилия" — 23,66 процента. Движение "Мы — голос из народа" противника прививок врача-педиатра Бранимира Нестеровича сенсационно получило 4,7 процента — это 13 депутатских мандатов. Политик-антиваксер еще известен тем, что считает людей с зелеными глазами потомками инопланетян.Естественно, он евроскептик и симпатизирует Москве. Но вот менее экзотические русофильские организации "Двери" и "Заветники" в парламент, к сожалению, не попали.У Социалистической партии, рассчитывавшей на десять процентов, только 6,56. Ее возглавляет глава МИД Сербии Ивица Дачич, и он выразил готовность оставить пост.Стоит добавить также, что в столице отрыв партии Вучича от проевропейской оппозиции не такой значимый (44,55 : 38,18), как в целом по стране.Не взлетели"Окрыленные многотысячными протестами в столице, оппоненты Вучича думали, что город у них в кармане, поэтому настаивали на досрочных выборах. Но реальность оказалась другой. Богатые районы проголосовали за оппозицию, "спальники" — за власть. Правда, перевес всего в несколько процентов", — отмечает главный редактор проекта Balkanist.ru Олег Бондаренко.По его мнению, результаты не аннулируют. Вместе с тем в 2024-м предстоят выборы местной власти не в городах, а в общинах вокруг них."Заветники" и "Двери" сами виноваты в провале, продолжает эксперт. Их лидеры Милица Джурджевич-Стаменковски и Бошко Обрадович были недостаточно активны и совершили немало ошибок."Многие оппозиционно настроенные сербы были уверены, что популярность Вучича и его партии падает. С другой стороны, условные патриоты надеялись усилить позиции. В результате патриотические силы не реализовали свой потенциал, а "европейцы", хоть и не победили, продемонстрировали лучший результат за последние 20 лет", — указывает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.Прозападная оппозиция создала широкую коалицию и, вероятно, добьется большего на выборах в 2024-м. "Это серьезно осложнит работу Вучича по диверсификации внешней политики и может сказаться на отношениях с Москвой", — предупредил Денисов.В общем, политический кризис в Сербии не закончился, а перешел на новый уровень.
https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html
белград (город)
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916643722_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6eef982eabc0fa515349aace0bad830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белград (город), александр вучич, олег бондаренко, россия, москва
В мире, Белград (город), Александр Вучич, Олег Бондаренко, Россия, Москва
"Космическое везение". Россия получила нового союзника в Европе

Партия Вучича победила на парламентских выборах

© AP Photo / Marko DrobnjakovicПротестующие у здания избирательной комиссии в Белграде
Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Коалиция президента Александр Вучича "Сербия не смеет останавливаться" одержала уверенную победу на выборах во всех регионах страны. Прозападный блок "Сербия против насилия" Мариники Тепич и Мирослава Алексича вывел на улицы Белграда тысячи человек, требуя организовать повторное голосование. Как развиваются события — в материале РИА Новости.

В Белграде неспокойно

Оппозиционные лидеры проникли в здание избирательной комиссии и объявили голодовку. Протестующие вечером перекрыли улицу, скандировали оскорбления в адрес властей, взорвали несколько петард, кидались яйцами и рулонами туалетной бумаги.
© AP Photo / Marko DrobnjakovicПротестующие у здания избирательной комиссии в Белграде
Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде
Семидесятилетнего директора Республиканского управления статистики Миладина Ковачевича избили, повалили на тротуар. Коллеги вытащили его из толпы, отвели обратно в избирком. Были и другие нападения. Полиция не вмешивалась.
Глава Республиканской избирательной комиссии (РИК) Владимир Димитриевич на специальном брифинге подчеркнул: его ведомство не имеет отношения к муниципальным выборам в Белграде. Продемонстрировал большую сумку, сообщив, что в ней демонстранты пытались пронести ножи, дубинки и биты.
Двоих митингующих задержали, проинформировали в пресс-службе МВД. Один участвовал в нападениях на Ковачевича и членов избиркома. Другой кидался камнями, пытался убрать защитное ограждение, оскорблял и толкал сотрудников правоохранительных органов.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Запад "сломал" друга России. Украина получила новый источник силы
10 июня, 08:00

Победители и проигравшие

Оппозиция добивалась досрочного голосования, чтобы свергнуть Вучича, а в результате его партия одержала победу и теоретически получает власть еще на четыре года. Надо сказать, что обычные выборы были только в 1997-м. Все остальные — внеочередные, повторялись каждые пару лет.
© Фото : сайт Президента СербииПрезидент Сербии Александр Вучич во время осмотра вертолетов на военном аэродроме имени полковника Миленко Павловича в Батайнице
Президент Сербии Александр Вучич во время осмотра вертолетов в военном аэропорту Полковник-пилот Миленко Павлович в Батайнице - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : сайт Президента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич во время осмотра вертолетов на военном аэродроме имени полковника Миленко Павловича в Батайнице
По предварительным данным, партия Вучича набрала 46,64 процента. На втором месте "Сербия против насилия" — 23,66 процента. Движение "Мы — голос из народа" противника прививок врача-педиатра Бранимира Нестеровича сенсационно получило 4,7 процента — это 13 депутатских мандатов. Политик-антиваксер еще известен тем, что считает людей с зелеными глазами потомками инопланетян.
Естественно, он евроскептик и симпатизирует Москве. Но вот менее экзотические русофильские организации "Двери" и "Заветники" в парламент, к сожалению, не попали.
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич во время голосования на парламентских и местных выборах на избирательном участке в Белграде, Сербия
Президент Сербии Александр Вучич во время голосования на парламентских и местных выборах на избирательном участке в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич во время голосования на парламентских и местных выборах на избирательном участке в Белграде, Сербия
У Социалистической партии, рассчитывавшей на десять процентов, только 6,56. Ее возглавляет глава МИД Сербии Ивица Дачич, и он выразил готовность оставить пост.
Стоит добавить также, что в столице отрыв партии Вучича от проевропейской оппозиции не такой значимый (44,55 : 38,18), как в целом по стране.
Солдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
"Идеальный шторм". Запад свергает последнего союзника России в Европе
1 июня, 08:00

Не взлетели

"Окрыленные многотысячными протестами в столице, оппоненты Вучича думали, что город у них в кармане, поэтому настаивали на досрочных выборах. Но реальность оказалась другой. Богатые районы проголосовали за оппозицию, "спальники" — за власть. Правда, перевес всего в несколько процентов", — отмечает главный редактор проекта Balkanist.ru Олег Бондаренко.
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич
По его мнению, результаты не аннулируют. Вместе с тем в 2024-м предстоят выборы местной власти не в городах, а в общинах вокруг них.
"Заветники" и "Двери" сами виноваты в провале, продолжает эксперт. Их лидеры Милица Джурджевич-Стаменковски и Бошко Обрадович были недостаточно активны и совершили немало ошибок.
"Многие оппозиционно настроенные сербы были уверены, что популярность Вучича и его партии падает. С другой стороны, условные патриоты надеялись усилить позиции. В результате патриотические силы не реализовали свой потенциал, а "европейцы", хоть и не победили, продемонстрировали лучший результат за последние 20 лет", — указывает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Прозападная оппозиция создала широкую коалицию и, вероятно, добьется большего на выборах в 2024-м. "Это серьезно осложнит работу Вучича по диверсификации внешней политики и может сказаться на отношениях с Москвой", — предупредил Денисов.
В общем, политический кризис в Сербии не закончился, а перешел на новый уровень.
 
В миреБелград (город)Александр ВучичОлег БондаренкоРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала