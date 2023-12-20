https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

"Космическое везение". Россия получила нового союзника в Европе

"Космическое везение". Россия получила нового союзника в Европе - РИА Новости, 20.12.2023

"Космическое везение". Россия получила нового союзника в Европе

Коалиция президента Александр Вучича "Сербия не смеет останавливаться" одержала уверенную победу на выборах во всех регионах страны. Прозападный блок "Сербия... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T08:00

2023-12-20T08:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Коалиция президента Александр Вучича "Сербия не смеет останавливаться" одержала уверенную победу на выборах во всех регионах страны. Прозападный блок "Сербия против насилия" Мариники Тепич и Мирослава Алексича вывел на улицы Белграда тысячи человек, требуя организовать повторное голосование. Как развиваются события — в материале РИА Новости.В Белграде неспокойноОппозиционные лидеры проникли в здание избирательной комиссии и объявили голодовку. Протестующие вечером перекрыли улицу, скандировали оскорбления в адрес властей, взорвали несколько петард, кидались яйцами и рулонами туалетной бумаги.Семидесятилетнего директора Республиканского управления статистики Миладина Ковачевича избили, повалили на тротуар. Коллеги вытащили его из толпы, отвели обратно в избирком. Были и другие нападения. Полиция не вмешивалась.Глава Республиканской избирательной комиссии (РИК) Владимир Димитриевич на специальном брифинге подчеркнул: его ведомство не имеет отношения к муниципальным выборам в Белграде. Продемонстрировал большую сумку, сообщив, что в ней демонстранты пытались пронести ножи, дубинки и биты.Двоих митингующих задержали, проинформировали в пресс-службе МВД. Один участвовал в нападениях на Ковачевича и членов избиркома. Другой кидался камнями, пытался убрать защитное ограждение, оскорблял и толкал сотрудников правоохранительных органов.Победители и проигравшиеОппозиция добивалась досрочного голосования, чтобы свергнуть Вучича, а в результате его партия одержала победу и теоретически получает власть еще на четыре года. Надо сказать, что обычные выборы были только в 1997-м. Все остальные — внеочередные, повторялись каждые пару лет.По предварительным данным, партия Вучича набрала 46,64 процента. На втором месте "Сербия против насилия" — 23,66 процента. Движение "Мы — голос из народа" противника прививок врача-педиатра Бранимира Нестеровича сенсационно получило 4,7 процента — это 13 депутатских мандатов. Политик-антиваксер еще известен тем, что считает людей с зелеными глазами потомками инопланетян.Естественно, он евроскептик и симпатизирует Москве. Но вот менее экзотические русофильские организации "Двери" и "Заветники" в парламент, к сожалению, не попали.У Социалистической партии, рассчитывавшей на десять процентов, только 6,56. Ее возглавляет глава МИД Сербии Ивица Дачич, и он выразил готовность оставить пост.Стоит добавить также, что в столице отрыв партии Вучича от проевропейской оппозиции не такой значимый (44,55 : 38,18), как в целом по стране.Не взлетели"Окрыленные многотысячными протестами в столице, оппоненты Вучича думали, что город у них в кармане, поэтому настаивали на досрочных выборах. Но реальность оказалась другой. Богатые районы проголосовали за оппозицию, "спальники" — за власть. Правда, перевес всего в несколько процентов", — отмечает главный редактор проекта Balkanist.ru Олег Бондаренко.По его мнению, результаты не аннулируют. Вместе с тем в 2024-м предстоят выборы местной власти не в городах, а в общинах вокруг них."Заветники" и "Двери" сами виноваты в провале, продолжает эксперт. Их лидеры Милица Джурджевич-Стаменковски и Бошко Обрадович были недостаточно активны и совершили немало ошибок."Многие оппозиционно настроенные сербы были уверены, что популярность Вучича и его партии падает. С другой стороны, условные патриоты надеялись усилить позиции. В результате патриотические силы не реализовали свой потенциал, а "европейцы", хоть и не победили, продемонстрировали лучший результат за последние 20 лет", — указывает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.Прозападная оппозиция создала широкую коалицию и, вероятно, добьется большего на выборах в 2024-м. "Это серьезно осложнит работу Вучича по диверсификации внешней политики и может сказаться на отношениях с Москвой", — предупредил Денисов.В общем, политический кризис в Сербии не закончился, а перешел на новый уровень.

https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html

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в мире, белград (город), александр вучич, олег бондаренко, россия, москва