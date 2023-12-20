https://ria.ru/20231220/seledka-1916866938.html

Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год

Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год - РИА Новости, 20.12.2023

Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год

Большинство россиян не видят смысла Нового года без селедки под шубой, а 91% - не признают оливье с тертым яблоком в составе, при этом свыше половины планируют... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T09:07

2023-12-20T09:07

2023-12-20T09:07

россия

общество

новый год

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Большинство россиян не видят смысла Нового года без селедки под шубой, а 91% - не признают оливье с тертым яблоком в составе, при этом свыше половины планируют приготовить на праздник более трех салатов, следует из данных маркетплейса услуг YouDo, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Каким хотят видеть новогодний стол - пришлось узнать у самих пользователей. Так, 91% опрошенных заявили, что выступают категорически против тертого яблока в оливье, а 72% не видят смысла праздника без селедкой под шубой. 24% респондентов заявили, что не будут пить спиртное под бой курантов, а 64% рассказали, что будут готовить более 3 салатов", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 11 829 пользователей маркетплейса. Отмечается, что россияне заранее озаботились тем, чтобы не остаться без новогодних блюд и поздравлений. Спрос на поваров, которые заранее приготовят меню к праздникам, вырос на 47% за последние 2 недели по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца, а на Дедов Морозов и Снегурочек, которые возьмут на себя поздравления детей и близких – на 127%. При этом, по данным аналитиков, за последние 2 недели уходящего года спрос на категорию "Уборка и помощь по хозяйству" вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца. Также среди самых популярных заданий в декабре - купить подарки (средняя стоимость по стране 1 116 рублей), организовать досуг на новогодние праздники (1 091 рубль), доставить подарок (1 216 рублей), сделать новогодний макияж (1 711 рублей), новогодняя фотосессия (2 328 рублей), а также задание нарядить елку и украсить дом (1 308 рублей). Что касается новогодних желаний, то 34% россиян рассказали, что будут загадывать повышение заработной платы или продвижение в должности, 31% - улучшение материального положения (например, переезд, покупка квартиры, дома или машины), 21% - пополнение в семействе, и 11% – выйти замуж или жениться, а еще 3% выбрали вариант "все хорошо, загадаю, чтобы не стало хуже".

https://ria.ru/20231220/bazary-1916862009.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество, новый год