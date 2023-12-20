https://ria.ru/20231220/sber-1916885705.html

В Симферополе открыли второй офис Сбера для физлиц

В Симферополе открыли второй офис Сбера для физлиц - РИА Новости, 20.12.2023

В Симферополе открыли второй офис Сбера для физлиц

Второй офис Сбербанка для обслуживания физических лиц открылся в Симферополе, он стал восьмым отделением "Сбера" в Крыму для обслуживания розничных клиентов,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T10:57

2023-12-20T10:57

2023-12-20T12:05

симферополь

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ялта

сбербанк россии

сбер

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Второй офис Сбербанка для обслуживания физических лиц открылся в Симферополе, он стал восьмым отделением "Сбера" в Крыму для обслуживания розничных клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."В Симферополе на улице Киевская, 8 открылся второй офис Сбербанка для розничных клиентов. Отделение расположено рядом с центральным автовокзалом, крупным жилым кварталом, муниципальными и социальными объектами", - сообщили в пресс-службе.В офисе клиенты могут оформить дебетовую или кредитную СберКарту, подать заявку и оформить ипотеку, арендовать ячейку для хранения ценностей. Также здесь есть зона обслуживания СберПремьер и детская игровая локация."В нашем новом офисе для жителей и гостей Симферополя одновременно могут обслуживаться более 20 клиентов, кроме того, здесь можно арендовать банковскую ячейку, удобно как подать заявку, так и оформить ипотеку. Отмечу, что именно ипотека сегодня остаётся одной из самых востребованных услуг Сбера в Крыму. Уже около трех тысяч семей улучшили свои жилищные условия с нашей поддержкой", - приводит пресс-служба слова управляющего головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.На данный момент Сбер открыл на полуострове для обслуживания физических лиц три офиса в Севастополе, два - в Симферополе и по одному в Ялте, Керчи и Евпатории. Бизнесофисы для юридических лиц открыты в Симферополе, Ялте и Севастополе.Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. А 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Крупнейший банк России работал на территории полуострова в украинский период через свою "дочку", однако в 2014 году свернул все операции из-за санкций США и Европы в отношении РФ. В 2017 году глава банка Герман Греф заявлял, что открытие офиса в Крыму – "это вопрос всей финансовой системы страны", а возможности работать в регионе, не попав под санкции, нет.После признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала специальной военной операции против России начали вводиться санкции, под которые попали крупнейшие российские банки и компании, в том числе и Сбербанк. На этом фоне Путин призвал их начинать работать в Крыму. Первым из банков на полуостров пришел Промсвязьбанк, начав там работу весной прошлого года.

https://ria.ru/20231206/sberbank-1914102885.html

https://ria.ru/20231215/vklady-1915955737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

симферополь, севастополь, ялта, сбербанк россии, сбер, экономика