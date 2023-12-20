https://ria.ru/20231220/sber-1916885705.html
В Симферополе открыли второй офис Сбера для физлиц
В Симферополе открыли второй офис Сбера для физлиц - РИА Новости, 20.12.2023
В Симферополе открыли второй офис Сбера для физлиц
Второй офис Сбербанка для обслуживания физических лиц открылся в Симферополе, он стал восьмым отделением "Сбера" в Крыму для обслуживания розничных клиентов,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:57
2023-12-20T10:57
2023-12-20T12:05
симферополь
севастополь
ялта
сбербанк россии
сбер
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Второй офис Сбербанка для обслуживания физических лиц открылся в Симферополе, он стал восьмым отделением "Сбера" в Крыму для обслуживания розничных клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."В Симферополе на улице Киевская, 8 открылся второй офис Сбербанка для розничных клиентов. Отделение расположено рядом с центральным автовокзалом, крупным жилым кварталом, муниципальными и социальными объектами", - сообщили в пресс-службе.В офисе клиенты могут оформить дебетовую или кредитную СберКарту, подать заявку и оформить ипотеку, арендовать ячейку для хранения ценностей. Также здесь есть зона обслуживания СберПремьер и детская игровая локация."В нашем новом офисе для жителей и гостей Симферополя одновременно могут обслуживаться более 20 клиентов, кроме того, здесь можно арендовать банковскую ячейку, удобно как подать заявку, так и оформить ипотеку. Отмечу, что именно ипотека сегодня остаётся одной из самых востребованных услуг Сбера в Крыму. Уже около трех тысяч семей улучшили свои жилищные условия с нашей поддержкой", - приводит пресс-служба слова управляющего головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.На данный момент Сбер открыл на полуострове для обслуживания физических лиц три офиса в Севастополе, два - в Симферополе и по одному в Ялте, Керчи и Евпатории. Бизнесофисы для юридических лиц открыты в Симферополе, Ялте и Севастополе.Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. А 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Крупнейший банк России работал на территории полуострова в украинский период через свою "дочку", однако в 2014 году свернул все операции из-за санкций США и Европы в отношении РФ. В 2017 году глава банка Герман Греф заявлял, что открытие офиса в Крыму – "это вопрос всей финансовой системы страны", а возможности работать в регионе, не попав под санкции, нет.После признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала специальной военной операции против России начали вводиться санкции, под которые попали крупнейшие российские банки и компании, в том числе и Сбербанк. На этом фоне Путин призвал их начинать работать в Крыму. Первым из банков на полуостров пришел Промсвязьбанк, начав там работу весной прошлого года.
https://ria.ru/20231206/sberbank-1914102885.html
https://ria.ru/20231215/vklady-1915955737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, севастополь, ялта, сбербанк россии, сбер, экономика
Симферополь, Севастополь, Ялта, Сбербанк России, Сбер, Экономика
В Симферополе открыли второй офис Сбера для физлиц
В Симферополе открыли второй офис Сбербанка для розничных клиентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Второй офис Сбербанка для обслуживания физических лиц открылся в Симферополе, он стал восьмым отделением "Сбера" в Крыму для обслуживания розничных клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"В Симферополе на улице Киевская, 8 открылся второй офис Сбербанка для розничных клиентов. Отделение расположено рядом с центральным автовокзалом, крупным жилым кварталом, муниципальными и социальными объектами", - сообщили в пресс-службе.
В офисе клиенты могут оформить дебетовую или кредитную СберКарту, подать заявку и оформить ипотеку, арендовать ячейку для хранения ценностей. Также здесь есть зона обслуживания СберПремьер и детская игровая локация.
"В нашем новом офисе для жителей и гостей Симферополя одновременно могут обслуживаться более 20 клиентов, кроме того, здесь можно арендовать банковскую ячейку, удобно как подать заявку, так и оформить ипотеку. Отмечу, что именно ипотека сегодня остаётся одной из самых востребованных услуг Сбера в Крыму. Уже около трех тысяч семей улучшили свои жилищные условия с нашей поддержкой", - приводит пресс-служба слова управляющего головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.
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На данный момент Сбер открыл на полуострове для обслуживания физических лиц три офиса в Севастополе
, два - в Симферополе и по одному в Ялте
, Керчи
и Евпатории
. Бизнесофисы для юридических лиц открыты в Симферополе, Ялте и Севастополе.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. А 18 марта 2014 года президент Владимир Путин
подписал договор об образовании в составе РФ
новых субъектов – Республики Крым
и города федерального значения Севастополя. Крупнейший банк России работал на территории полуострова в украинский период через свою "дочку", однако в 2014 году свернул все операции из-за санкций США
и Европы
в отношении РФ. В 2017 году глава банка Герман Греф
заявлял, что открытие офиса в Крыму – "это вопрос всей финансовой системы страны", а возможности работать в регионе, не попав под санкции, нет.
После признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
и начала специальной военной операции против России начали вводиться санкции, под которые попали крупнейшие российские банки и компании, в том числе и Сбербанк. На этом фоне Путин призвал их начинать работать в Крыму. Первым из банков на полуостров пришел Промсвязьбанк
, начав там работу весной прошлого года.
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