https://ria.ru/20231220/sanktsii-1916865323.html

ЕС не протянет и года из-за санкций против России, заявили в Госдуме

ЕС не протянет и года из-за санкций против России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.12.2023

ЕС не протянет и года из-за санкций против России, заявили в Госдуме

Продолжение санкционного курса против России погубит Евросоюз, разрушив благополучие его граждан, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T08:41

2023-12-20T08:41

2023-12-20T08:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Продолжение санкционного курса против России погубит Евросоюз, разрушив благополучие его граждан, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. В понедельник совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения - в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. "Евросоюз, вводя под давлением извне санкции против России, настойчиво продолжает разрушать все благополучие, достигнутое упорным трудом предыдущих поколений своих граждан. Поэтому с каждым очередным пакетом санкций власти европейских стран не только теряют свое лицо и уважение у международного сообщества, но и вызывают раздражение и растущее недовольство собственных граждан, приближая ЕС к гибели", - сказал Шеремет. По его словам, новый пакет санкций лишь ускорит процесс экономического, политического и геополитического распада Евросоюза. "В таком негативном, упадническом режиме раздираемому распрями и скандалами Евросоюзу не протянуть и года. Я твердо уверен, что вступление любого государства в Евросоюз в сложившихся реалиях опрометчиво, опасно и сопоставимо с суицидом", - подчеркнул Шеремет.

https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916807340.html

https://ria.ru/20231219/medvedev-1916820723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил шеремет, евросоюз, госдума рф, в мире