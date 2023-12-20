https://ria.ru/20231220/salyut-1917012799.html

В Госдуме предложили отказаться от салютов в новогоднюю ночь в Москве

В Госдуме предложили отказаться от салютов в новогоднюю ночь в Москве - РИА Новости, 20.12.2023

В Госдуме предложили отказаться от салютов в новогоднюю ночь в Москве

В Госдуме предложили отказаться от праздничных салютов в новогоднюю ночь в столице, а сэкономленные деньги направить на нужды фронта, с такой инициативой к мэру РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:43

2023-12-20T16:43

2023-12-20T16:44

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Госдуме предложили отказаться от праздничных салютов в новогоднюю ночь в столице, а сэкономленные деньги направить на нужды фронта, с такой инициативой к мэру Москвы Сергею Собянину обратился первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев, соответствующие документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю рассмотреть возможность отказала от запуска фейерверков в Москве в новогоднюю ночь и направить сэкономленные средства на нужды фронта", - следует из текста письма Гусева в адрес Собянина. Гусев отмечает, что многие регионы России уже отказались от проведения масштабных праздничных предновогодних мероприятий и запусков фейерверков. "В то время когда наши воины держат мир на своих плечах на фронте, весьма странно проводить праздники и пускать салюты, не чувствую серьезности момента", - добавил Гусев.

https://ria.ru/20231207/svo-1914366879.html

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