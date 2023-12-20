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В Госдуме предложили отказаться от салютов в новогоднюю ночь в Москве - РИА Новости, 20.12.2023
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16:43 20.12.2023 (обновлено: 16:44 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/salyut-1917012799.html
В Госдуме предложили отказаться от салютов в новогоднюю ночь в Москве
В Госдуме предложили отказаться от салютов в новогоднюю ночь в Москве - РИА Новости, 20.12.2023
В Госдуме предложили отказаться от салютов в новогоднюю ночь в Москве
В Госдуме предложили отказаться от праздничных салютов в новогоднюю ночь в столице, а сэкономленные деньги направить на нужды фронта, с такой инициативой к мэру РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:43
2023-12-20T16:44
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Госдуме предложили отказаться от праздничных салютов в новогоднюю ночь в столице, а сэкономленные деньги направить на нужды фронта, с такой инициативой к мэру Москвы Сергею Собянину обратился первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев, соответствующие документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю рассмотреть возможность отказала от запуска фейерверков в Москве в новогоднюю ночь и направить сэкономленные средства на нужды фронта", - следует из текста письма Гусева в адрес Собянина. Гусев отмечает, что многие регионы России уже отказались от проведения масштабных праздничных предновогодних мероприятий и запусков фейерверков. "В то время когда наши воины держат мир на своих плечах на фронте, весьма странно проводить праздники и пускать салюты, не чувствую серьезности момента", - добавил Гусев.
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москва, россия, госдума рф
Москва, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили отказаться от салютов в новогоднюю ночь в Москве

Депутат Гусев предложил отказаться от салютов в новогоднюю ночь в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНовогодний салют над Красной площадью в Москве
Новогодний салют над Красной площадью в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Новогодний салют над Красной площадью в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Госдуме предложили отказаться от праздничных салютов в новогоднюю ночь в столице, а сэкономленные деньги направить на нужды фронта, с такой инициативой к мэру Москвы Сергею Собянину обратился первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев, соответствующие документы имеются в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаю рассмотреть возможность отказала от запуска фейерверков в Москве в новогоднюю ночь и направить сэкономленные средства на нужды фронта", - следует из текста письма Гусева в адрес Собянина.
Гусев отмечает, что многие регионы России уже отказались от проведения масштабных праздничных предновогодних мероприятий и запусков фейерверков.
"В то время когда наши воины держат мир на своих плечах на фронте, весьма странно проводить праздники и пускать салюты, не чувствую серьезности момента", - добавил Гусев.
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