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Новый детский сад на 350 малышей достроили в Липецке - РИА Новости, 20.12.2023
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Липецкая область
 
10:40 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/sad-1916882377.html
Новый детский сад на 350 малышей достроили в Липецке
Новый детский сад на 350 малышей достроили в Липецке - РИА Новости, 20.12.2023
Новый детский сад на 350 малышей достроили в Липецке
Новое дошкольное учреждение на 350 детей достроили в микрорайоне "Взлетный" Липецка с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита, сообщил... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:40
2023-12-20T10:40
липецкая область
липецк
игорь артамонов
липецкая область
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новое дошкольное учреждение на 350 детей достроили в микрорайоне "Взлетный" Липецка с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. В трехэтажном здании разместятся ясельные и дошкольные группы. "Отлично получилось. В срок. Красиво. Интересно. Тут будут планетарий, кванториум, арт-студия. Музыкальный и спортивный залы – само собой разумеется. Мебель почти вся липецкая, изготовлена местным производителем", – рассказал губернатор. Артамонов отметил оригинальное оформление пространства в детском саду. Стены здесь украсили изображениями достопримечательностей Липецка и сценами из городской жизни, а также рисунками, посвященными летчикам и космонавтам. Идея принадлежит коллективу детсада. На прилегающей к зданию территории установили теневые навесы, а игровые и физкультурные площадки оборудовали малыми архитектурными формами с учетом различного роста детей. Покрытие детских и физкультурных площадок травмобезопасное синтетическое и травяное. Сейчас в здании завершают монтаж освещения, останавливают оборудование, расставляют мебель местного производства. Скоро состоится открытие.
https://ria.ru/20231220/biznes-1916872028.html
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липецк, игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Липецкая область

Новый детский сад на 350 малышей достроили в Липецке

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиНовый детский сад на 350 малышей в Липецке
Новый детский сад на 350 малышей в Липецке - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Новый детский сад на 350 малышей в Липецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новое дошкольное учреждение на 350 детей достроили в микрорайоне "Взлетный" Липецка с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
В трехэтажном здании разместятся ясельные и дошкольные группы.
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"Отлично получилось. В срок. Красиво. Интересно. Тут будут планетарий, кванториум, арт-студия. Музыкальный и спортивный залы – само собой разумеется. Мебель почти вся липецкая, изготовлена местным производителем", – рассказал губернатор.
Артамонов отметил оригинальное оформление пространства в детском саду. Стены здесь украсили изображениями достопримечательностей Липецка и сценами из городской жизни, а также рисунками, посвященными летчикам и космонавтам. Идея принадлежит коллективу детсада.
На прилегающей к зданию территории установили теневые навесы, а игровые и физкультурные площадки оборудовали малыми архитектурными формами с учетом различного роста детей. Покрытие детских и физкультурных площадок травмобезопасное синтетическое и травяное.
Сейчас в здании завершают монтаж освещения, останавливают оборудование, расставляют мебель местного производства. Скоро состоится открытие.
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Липецкая областьЛипецкИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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