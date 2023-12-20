https://ria.ru/20231220/sad-1916882377.html

Новый детский сад на 350 малышей достроили в Липецке

Новый детский сад на 350 малышей достроили в Липецке - РИА Новости, 20.12.2023

Новый детский сад на 350 малышей достроили в Липецке

Новое дошкольное учреждение на 350 детей достроили в микрорайоне "Взлетный" Липецка с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита, сообщил... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T10:40

2023-12-20T10:40

2023-12-20T10:40

липецкая область

липецк

игорь артамонов

липецкая область

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новое дошкольное учреждение на 350 детей достроили в микрорайоне "Взлетный" Липецка с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. В трехэтажном здании разместятся ясельные и дошкольные группы. "Отлично получилось. В срок. Красиво. Интересно. Тут будут планетарий, кванториум, арт-студия. Музыкальный и спортивный залы – само собой разумеется. Мебель почти вся липецкая, изготовлена местным производителем", – рассказал губернатор. Артамонов отметил оригинальное оформление пространства в детском саду. Стены здесь украсили изображениями достопримечательностей Липецка и сценами из городской жизни, а также рисунками, посвященными летчикам и космонавтам. Идея принадлежит коллективу детсада. На прилегающей к зданию территории установили теневые навесы, а игровые и физкультурные площадки оборудовали малыми архитектурными формами с учетом различного роста детей. Покрытие детских и физкультурных площадок травмобезопасное синтетическое и травяное. Сейчас в здании завершают монтаж освещения, останавливают оборудование, расставляют мебель местного производства. Скоро состоится открытие.

https://ria.ru/20231220/biznes-1916872028.html

https://ria.ru/20231219/gazifikatsiya-1916794027.html

липецк

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

липецк, игорь артамонов, липецкая область