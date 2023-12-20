https://ria.ru/20231220/sad-1916882377.html
Новый детский сад на 350 малышей достроили в Липецке
Новый детский сад на 350 малышей достроили в Липецке - РИА Новости, 20.12.2023
Новый детский сад на 350 малышей достроили в Липецке
Новое дошкольное учреждение на 350 детей достроили в микрорайоне "Взлетный" Липецка с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита, сообщил... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:40
2023-12-20T10:40
2023-12-20T10:40
липецкая область
липецк
игорь артамонов
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916882492_0:97:1600:997_1920x0_80_0_0_76e1b92afb2f450cdd676c130b8cb262.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новое дошкольное учреждение на 350 детей достроили в микрорайоне "Взлетный" Липецка с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. В трехэтажном здании разместятся ясельные и дошкольные группы. "Отлично получилось. В срок. Красиво. Интересно. Тут будут планетарий, кванториум, арт-студия. Музыкальный и спортивный залы – само собой разумеется. Мебель почти вся липецкая, изготовлена местным производителем", – рассказал губернатор. Артамонов отметил оригинальное оформление пространства в детском саду. Стены здесь украсили изображениями достопримечательностей Липецка и сценами из городской жизни, а также рисунками, посвященными летчикам и космонавтам. Идея принадлежит коллективу детсада. На прилегающей к зданию территории установили теневые навесы, а игровые и физкультурные площадки оборудовали малыми архитектурными формами с учетом различного роста детей. Покрытие детских и физкультурных площадок травмобезопасное синтетическое и травяное. Сейчас в здании завершают монтаж освещения, останавливают оборудование, расставляют мебель местного производства. Скоро состоится открытие.
https://ria.ru/20231220/biznes-1916872028.html
https://ria.ru/20231219/gazifikatsiya-1916794027.html
липецк
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916882492_0:0:1423:1067_1920x0_80_0_0_da25cbb09ddf55f648f2e52f525e8843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Липецкая область
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новое дошкольное учреждение на 350 детей достроили в микрорайоне "Взлетный" Липецка с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
В трехэтажном здании разместятся ясельные и дошкольные группы.
Артамонов обсудил развитие малого бизнеса в Липецкой области на форуме
"Отлично получилось. В срок. Красиво. Интересно. Тут будут планетарий, кванториум, арт-студия. Музыкальный и спортивный залы – само собой разумеется. Мебель почти вся липецкая, изготовлена местным производителем", – рассказал губернатор.
Артамонов отметил оригинальное оформление пространства в детском саду. Стены здесь украсили изображениями достопримечательностей Липецка и сценами из городской жизни, а также рисунками, посвященными летчикам и космонавтам. Идея принадлежит коллективу детсада.
На прилегающей к зданию территории установили теневые навесы, а игровые и физкультурные площадки оборудовали малыми архитектурными формами с учетом различного роста детей. Покрытие детских и физкультурных площадок травмобезопасное синтетическое и травяное.
Сейчас в здании завершают монтаж освещения, останавливают оборудование, расставляют мебель местного производства. Скоро состоится открытие.
Право на социальную газификацию расширят в Липецкой области для инвалидов