https://ria.ru/20231220/rossiya-1916968244.html
Матвиенко назвала сильную власть в России вакциной от политических кризисов
Матвиенко назвала сильную власть в России вакциной от политических кризисов - РИА Новости, 20.12.2023
Матвиенко назвала сильную власть в России вакциной от политических кризисов
Сильная президентская власть в России не только стала вакциной от политических кризисов, но и гарантировала нам реальный суверенитет, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:55
2023-12-20T14:55
2023-12-20T15:15
россия
политика
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сильная президентская власть в России не только стала вакциной от политических кризисов, но и гарантировала нам реальный суверенитет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Очевидно, что сильная президентская власть не только стала для нас вакциной от политических кризисов, но гарантировала нам реальный суверенитет и, что особенно важно, обеспечила условия для возвращения в состав России исторических земель благодаря воле нашего президента", - сказала политик на торжественном заседании Совета законодателей, посвященному 30-летию Федерального Собрания.Спикер также отметила, что заложенные Конституцией основы устройства России как демократического федеративного правового социального государства позволили нам вновь стать сильной и независимой мировой державой.
https://ria.ru/20231106/matvienko-1907736002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Политика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала сильную власть в России вакциной от политических кризисов
Матвиенко: сильная президентская власть гарантировала суверенитет России
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сильная президентская власть в России не только стала вакциной от политических кризисов, но и гарантировала нам реальный суверенитет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Очевидно, что сильная президентская власть не только стала для нас вакциной от политических кризисов, но гарантировала нам реальный суверенитет и, что особенно важно, обеспечила условия для возвращения в состав России исторических земель благодаря воле нашего президента", - сказала политик на торжественном заседании Совета законодателей, посвященному 30-летию Федерального Собрания.
Спикер также отметила, что заложенные Конституцией основы устройства России как демократического федеративного правового социального государства позволили нам вновь стать сильной и независимой мировой державой.
Путин вытащил Россию из пропасти и вернул ей достоинство, заявила Матвиенко