https://ria.ru/20231220/rosgvardiya-1916878053.html
В Совфеде поддержали идею дать Росгвардии полномочия по охране школ
В Совфеде поддержали идею дать Росгвардии полномочия по охране школ - РИА Новости, 20.12.2023
В Совфеде поддержали идею дать Росгвардии полномочия по охране школ
Частные охранные предприятия показали свою несостоятельность в охране детских образовательных учреждений, идея дать Росгвардии право охранять школы правильная,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:15
2023-12-20T10:15
2023-12-20T10:15
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Частные охранные предприятия показали свою несостоятельность в охране детских образовательных учреждений, идея дать Росгвардии право охранять школы правильная, но необходимо все просчитать, заявила РИА Новости глава комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Перминова. В Госдуму в среду будет внесен законопроект, которым предлагается наделить Росгвардию полномочиями по охране дошкольных и общеобразовательных организаций, а также техникумов, сообщили ранее "Известия". Инициатива появилась на фоне трагедии в Брянске, где 7 декабря 14-летняя школьница принесла в гимназию помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. Также один ребенок погиб, пятеро были госпитализированы. "Частные охранные предприятия, которые охраняют наши школы, уже показали много таких негативных примеров, где фактически они не справляются со своей главной функцией охраны: и установление рамок, и чтобы там дежурили подготовленные охранники", - сказала Перминова. Сенатор указала на то, что трагедия в Брянске - как раз "яркий показательный пример", что частные охранные предприятия не справились со своей обязанностью, тогда как в Росгвардии есть все средства и специалисты для выполнения этой функции. Однако, по словам Перминовой, нужно проанализировать, сколько средств на это потребуется и сможет ли Росгвардия охватить все школы. "На мой взгляд, наверное, это было бы правильное решение, но, безусловно, мы будем обсуждать это все, очень внимательно смотреть", - подчеркнула парламентарий.
https://ria.ru/20231219/telefon-1916691640.html
https://ria.ru/20231212/ndfl-1915313074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, брянск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф, госдума рф
Общество, Брянск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Совет Федерации РФ, Госдума РФ
В Совфеде поддержали идею дать Росгвардии полномочия по охране школ
В Совфеде поддержали идею дать Росгвардии право охранять школы
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Частные охранные предприятия показали свою несостоятельность в охране детских образовательных учреждений, идея дать Росгвардии право охранять школы правильная, но необходимо все просчитать, заявила РИА Новости глава комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Перминова.
В Госдуму
в среду будет внесен законопроект, которым предлагается наделить Росгвардию полномочиями по охране дошкольных и общеобразовательных организаций, а также техникумов, сообщили ранее "Известия". Инициатива появилась на фоне трагедии в Брянске
, где 7 декабря 14-летняя школьница принесла в гимназию помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. Также один ребенок погиб, пятеро были госпитализированы.
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"Частные охранные предприятия, которые охраняют наши школы, уже показали много таких негативных примеров, где фактически они не справляются со своей главной функцией охраны: и установление рамок, и чтобы там дежурили подготовленные охранники", - сказала Перминова.
Сенатор указала на то, что трагедия в Брянске - как раз "яркий показательный пример", что частные охранные предприятия не справились со своей обязанностью, тогда как в Росгвардии есть все средства и специалисты для выполнения этой функции. Однако, по словам Перминовой, нужно проанализировать, сколько средств на это потребуется и сможет ли Росгвардия охватить все школы.
"На мой взгляд, наверное, это было бы правильное решение, но, безусловно, мы будем обсуждать это все, очень внимательно смотреть", - подчеркнула парламентарий.
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