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В Совфеде поддержали идею дать Росгвардии полномочия по охране школ - РИА Новости, 20.12.2023
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10:15 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/rosgvardiya-1916878053.html
В Совфеде поддержали идею дать Росгвардии полномочия по охране школ
В Совфеде поддержали идею дать Росгвардии полномочия по охране школ - РИА Новости, 20.12.2023
В Совфеде поддержали идею дать Росгвардии полномочия по охране школ
Частные охранные предприятия показали свою несостоятельность в охране детских образовательных учреждений, идея дать Росгвардии право охранять школы правильная,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:15
2023-12-20T10:15
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Частные охранные предприятия показали свою несостоятельность в охране детских образовательных учреждений, идея дать Росгвардии право охранять школы правильная, но необходимо все просчитать, заявила РИА Новости глава комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Перминова. В Госдуму в среду будет внесен законопроект, которым предлагается наделить Росгвардию полномочиями по охране дошкольных и общеобразовательных организаций, а также техникумов, сообщили ранее "Известия". Инициатива появилась на фоне трагедии в Брянске, где 7 декабря 14-летняя школьница принесла в гимназию помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. Также один ребенок погиб, пятеро были госпитализированы. "Частные охранные предприятия, которые охраняют наши школы, уже показали много таких негативных примеров, где фактически они не справляются со своей главной функцией охраны: и установление рамок, и чтобы там дежурили подготовленные охранники", - сказала Перминова. Сенатор указала на то, что трагедия в Брянске - как раз "яркий показательный пример", что частные охранные предприятия не справились со своей обязанностью, тогда как в Росгвардии есть все средства и специалисты для выполнения этой функции. Однако, по словам Перминовой, нужно проанализировать, сколько средств на это потребуется и сможет ли Росгвардия охватить все школы. "На мой взгляд, наверное, это было бы правильное решение, но, безусловно, мы будем обсуждать это все, очень внимательно смотреть", - подчеркнула парламентарий.
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общество, брянск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф, госдума рф
Общество, Брянск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Совет Федерации РФ, Госдума РФ
В Совфеде поддержали идею дать Росгвардии полномочия по охране школ

В Совфеде поддержали идею дать Росгвардии право охранять школы

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Частные охранные предприятия показали свою несостоятельность в охране детских образовательных учреждений, идея дать Росгвардии право охранять школы правильная, но необходимо все просчитать, заявила РИА Новости глава комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Перминова.
В Госдуму в среду будет внесен законопроект, которым предлагается наделить Росгвардию полномочиями по охране дошкольных и общеобразовательных организаций, а также техникумов, сообщили ранее "Известия". Инициатива появилась на фоне трагедии в Брянске, где 7 декабря 14-летняя школьница принесла в гимназию помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. Также один ребенок погиб, пятеро были госпитализированы.
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"Частные охранные предприятия, которые охраняют наши школы, уже показали много таких негативных примеров, где фактически они не справляются со своей главной функцией охраны: и установление рамок, и чтобы там дежурили подготовленные охранники", - сказала Перминова.
Сенатор указала на то, что трагедия в Брянске - как раз "яркий показательный пример", что частные охранные предприятия не справились со своей обязанностью, тогда как в Росгвардии есть все средства и специалисты для выполнения этой функции. Однако, по словам Перминовой, нужно проанализировать, сколько средств на это потребуется и сможет ли Росгвардия охватить все школы.
"На мой взгляд, наверное, это было бы правильное решение, но, безусловно, мы будем обсуждать это все, очень внимательно смотреть", - подчеркнула парламентарий.
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ОбществоБрянскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Совет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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