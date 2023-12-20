https://ria.ru/20231220/rosgvardiya-1916878053.html

В Совфеде поддержали идею дать Росгвардии полномочия по охране школ

В Совфеде поддержали идею дать Росгвардии полномочия по охране школ - РИА Новости, 20.12.2023

В Совфеде поддержали идею дать Росгвардии полномочия по охране школ

Частные охранные предприятия показали свою несостоятельность в охране детских образовательных учреждений, идея дать Росгвардии право охранять школы правильная,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T10:15

2023-12-20T10:15

2023-12-20T10:15

общество

брянск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Частные охранные предприятия показали свою несостоятельность в охране детских образовательных учреждений, идея дать Росгвардии право охранять школы правильная, но необходимо все просчитать, заявила РИА Новости глава комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Перминова. В Госдуму в среду будет внесен законопроект, которым предлагается наделить Росгвардию полномочиями по охране дошкольных и общеобразовательных организаций, а также техникумов, сообщили ранее "Известия". Инициатива появилась на фоне трагедии в Брянске, где 7 декабря 14-летняя школьница принесла в гимназию помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. Также один ребенок погиб, пятеро были госпитализированы. "Частные охранные предприятия, которые охраняют наши школы, уже показали много таких негативных примеров, где фактически они не справляются со своей главной функцией охраны: и установление рамок, и чтобы там дежурили подготовленные охранники", - сказала Перминова. Сенатор указала на то, что трагедия в Брянске - как раз "яркий показательный пример", что частные охранные предприятия не справились со своей обязанностью, тогда как в Росгвардии есть все средства и специалисты для выполнения этой функции. Однако, по словам Перминовой, нужно проанализировать, сколько средств на это потребуется и сможет ли Росгвардия охватить все школы. "На мой взгляд, наверное, это было бы правильное решение, но, безусловно, мы будем обсуждать это все, очень внимательно смотреть", - подчеркнула парламентарий.

https://ria.ru/20231219/telefon-1916691640.html

https://ria.ru/20231212/ndfl-1915313074.html

брянск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, брянск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф, госдума рф