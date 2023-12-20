https://ria.ru/20231220/registratsiya-1916890228.html

ЦИК зарегистрировал группу избирателей в поддержку Путина

ЦИК зарегистрировал группу избирателей в поддержку Путина - РИА Новости, 20.12.2023

ЦИК зарегистрировал группу избирателей в поддержку Путина

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на выборы президента,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:15

2023-12-20T11:15

2023-12-20T14:24

политика

владимир путин

цик рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916191881_0:613:2119:1805_1920x0_80_0_0_48ff46dec47bb6b4ce98d97267b3e9cd.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на выборы президента, передает корреспондент РИА Новости.Также зарегистрировали уполномоченных представителей группы, которыми стали ректор МГЮА Виктор Блажеев, замдекана Высшей школы экономики Альбина Гаджиева, профессор МГЮА Инна Ершова и член правления Ассоциации юристов России Сергей Костенко.Уполномоченными представителями по финансовым вопросам стали зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Наталья Орлова и член Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Елена Носенко.Соответствующее постановление приняли члены ЦИК на заседании комиссии.Глава государства Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность президента в порядке самовыдвижения.Согласно закону, самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей, чтобы на каждый субъект приходилось не менее 7,5 тысячи подписей избирателей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение десяти дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, в комиссию уже поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента.Выборы пройдут в течение трех дней, с 15 по 17 марта 2024 года.Путин в начале декабря объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.Партия "Единая Россия" будет помогать главе государства в предвыборной кампании и сборе подписей вместе с "Народным фронтом". Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина.

https://ria.ru/20231218/putin-1916573169.html

https://ria.ru/20231217/shtab-1916326516.html

https://ria.ru/20231217/russia-1916348649.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, цик рф, россия