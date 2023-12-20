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ЦИК зарегистрировал группу избирателей в поддержку Путина - РИА Новости, 20.12.2023
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11:15 20.12.2023 (обновлено: 14:24 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/registratsiya-1916890228.html
ЦИК зарегистрировал группу избирателей в поддержку Путина
ЦИК зарегистрировал группу избирателей в поддержку Путина - РИА Новости, 20.12.2023
ЦИК зарегистрировал группу избирателей в поддержку Путина
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на выборы президента,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:15
2023-12-20T14:24
политика
владимир путин
цик рф
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на выборы президента, передает корреспондент РИА Новости.Также зарегистрировали уполномоченных представителей группы, которыми стали ректор МГЮА Виктор Блажеев, замдекана Высшей школы экономики Альбина Гаджиева, профессор МГЮА Инна Ершова и член правления Ассоциации юристов России Сергей Костенко.Уполномоченными представителями по финансовым вопросам стали зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Наталья Орлова и член Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Елена Носенко.Соответствующее постановление приняли члены ЦИК на заседании комиссии.Глава государства Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность президента в порядке самовыдвижения.Согласно закону, самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей, чтобы на каждый субъект приходилось не менее 7,5 тысячи подписей избирателей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение десяти дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, в комиссию уже поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента.Выборы пройдут в течение трех дней, с 15 по 17 марта 2024 года.Путин в начале декабря объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.Партия "Единая Россия" будет помогать главе государства в предвыборной кампании и сборе подписей вместе с "Народным фронтом". Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина.
https://ria.ru/20231218/putin-1916573169.html
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политика, владимир путин, цик рф, россия
Политика, Владимир Путин, ЦИК РФ, Россия
ЦИК зарегистрировал группу избирателей в поддержку Путина

ЦИК зарегистрировал группу избирателей в поддержку Путина на выборах президента

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСобрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России
Собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на выборы президента, передает корреспондент РИА Новости.
Также зарегистрировали уполномоченных представителей группы, которыми стали ректор МГЮА Виктор Блажеев, замдекана Высшей школы экономики Альбина Гаджиева, профессор МГЮА Инна Ершова и член правления Ассоциации юристов России Сергей Костенко.
Уполномоченными представителями по финансовым вопросам стали зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Наталья Орлова и член Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Елена Носенко.
Соответствующее постановление приняли члены ЦИК на заседании комиссии.
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Глава государства Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность президента в порядке самовыдвижения.
Согласно закону, самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей, чтобы на каждый субъект приходилось не менее 7,5 тысячи подписей избирателей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение десяти дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, в комиссию уже поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента.
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Путин в начале декабря объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.
Партия "Единая Россия" будет помогать главе государства в предвыборной кампании и сборе подписей вместе с "Народным фронтом". Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина.
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