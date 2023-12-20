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Рамасвами откажется от участия в праймериз в Колорадо - РИА Новости, 20.12.2023
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12:16 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/ramasvami-1916910938.html
Рамасвами откажется от участия в праймериз в Колорадо
Рамасвами откажется от участия в праймериз в Колорадо - РИА Новости, 20.12.2023
Рамасвами откажется от участия в праймериз в Колорадо
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами обещал отказаться от участия в праймериз Республиканской партии в Колорадо после того, как суд в штате запретил... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:16
2023-12-20T12:16
в мире
вивек рамасвами
колорадо
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами обещал отказаться от участия в праймериз Республиканской партии в Колорадо после того, как суд в штате запретил бывшему американскому президенту Дональду Трампу участвовать в местных промежуточных выборах. Ранее верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года, следует из решения инстанции. Представитель штаба Трампа назвал соответствующее решение ошибочным и отметил, что оно будет обжаловано в верховном суде США. "Я обещаю, что не буду участвовать в праймериз Республиканской партии в Колорадо до тех пор, пока имя Трампа не вернут в бюллетень. И я требую, чтобы Рон Десантис, Крис Кристи и Никки Хейли сделали то же самое немедленно – в противном случае они негласно одобряют этот незаконный маневр, который будет иметь катастрофические последствия для нашей страны", - написал Рамасвами в социальной сети X. Рамасвами назвал принятое решение по кандидатуре Трампа "неконституционной атакой". Незадолго до обещания отказаться от участия в праймериз в Колорадо в знак солидарности с Трампом Рамасвами сказал в интервью телеканалу ABC News, что хотя без лидера гонки ему было бы легче победить, решение верховного суда штата против бывшего президента является "грубым нарушением правовых норм".
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в мире, вивек рамасвами, колорадо, сша, дональд трамп
В мире, Вивек Рамасвами, Колорадо, США, Дональд Трамп
Рамасвами откажется от участия в праймериз в Колорадо

Рамасвами откажется от праймериз в Колорадо в знак солидарности с Трампом

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами обещал отказаться от участия в праймериз Республиканской партии в Колорадо после того, как суд в штате запретил бывшему американскому президенту Дональду Трампу участвовать в местных промежуточных выборах.
Ранее верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года, следует из решения инстанции. Представитель штаба Трампа назвал соответствующее решение ошибочным и отметил, что оно будет обжаловано в верховном суде США.
"Я обещаю, что не буду участвовать в праймериз Республиканской партии в Колорадо до тех пор, пока имя Трампа не вернут в бюллетень. И я требую, чтобы Рон Десантис, Крис Кристи и Никки Хейли сделали то же самое немедленно – в противном случае они негласно одобряют этот незаконный маневр, который будет иметь катастрофические последствия для нашей страны", - написал Рамасвами в социальной сети X.
Рамасвами назвал принятое решение по кандидатуре Трампа "неконституционной атакой".
Незадолго до обещания отказаться от участия в праймериз в Колорадо в знак солидарности с Трампом Рамасвами сказал в интервью телеканалу ABC News, что хотя без лидера гонки ему было бы легче победить, решение верховного суда штата против бывшего президента является "грубым нарушением правовых норм".
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В миреВивек РамасвамиКолорадоСШАДональд Трамп
 
 
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