https://ria.ru/20231220/ramasvami-1916910938.html

Рамасвами откажется от участия в праймериз в Колорадо

Рамасвами откажется от участия в праймериз в Колорадо - РИА Новости, 20.12.2023

Рамасвами откажется от участия в праймериз в Колорадо

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами обещал отказаться от участия в праймериз Республиканской партии в Колорадо после того, как суд в штате запретил... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:16

2023-12-20T12:16

2023-12-20T12:16

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вивек рамасвами

колорадо

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дональд трамп

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами обещал отказаться от участия в праймериз Республиканской партии в Колорадо после того, как суд в штате запретил бывшему американскому президенту Дональду Трампу участвовать в местных промежуточных выборах. Ранее верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года, следует из решения инстанции. Представитель штаба Трампа назвал соответствующее решение ошибочным и отметил, что оно будет обжаловано в верховном суде США. "Я обещаю, что не буду участвовать в праймериз Республиканской партии в Колорадо до тех пор, пока имя Трампа не вернут в бюллетень. И я требую, чтобы Рон Десантис, Крис Кристи и Никки Хейли сделали то же самое немедленно – в противном случае они негласно одобряют этот незаконный маневр, который будет иметь катастрофические последствия для нашей страны", - написал Рамасвами в социальной сети X. Рамасвами назвал принятое решение по кандидатуре Трампа "неконституционной атакой". Незадолго до обещания отказаться от участия в праймериз в Колорадо в знак солидарности с Трампом Рамасвами сказал в интервью телеканалу ABC News, что хотя без лидера гонки ему было бы легче победить, решение верховного суда штата против бывшего президента является "грубым нарушением правовых норм".

https://ria.ru/20231220/bayden-1916848784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вивек рамасвами, колорадо, сша, дональд трамп