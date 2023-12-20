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Зеленский назначил нового представителя в Раде - РИА Новости, 20.12.2023
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12:12 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/rada-1916909290.html
Зеленский назначил нового представителя в Раде
Зеленский назначил нового представителя в Раде - РИА Новости, 20.12.2023
Зеленский назначил нового представителя в Раде
Владимир Зеленский назначил на должность своего представителя в Верховной раде Украины Галину Михайлюк. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:12
2023-12-20T12:12
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил на должность своего представителя в Верховной раде Украины Галину Михайлюк. Седьмого декабря он уволил своего представителя в Верховной раде Украины Федора Вениславского, причины увольнения не назывались. Позже депутат парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил, что увольнение связано с привычкой Вениславского предавать огласке внутреннюю информацию из высших эшелонов власти. "Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной раде Украины", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского. Михайлюк – депутат Рады от партии "Слуга народа", замглавы комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский назначил нового представителя в Раде

Зеленский назначил Галину Михайлюк своим новым представителем в Раде

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил на должность своего представителя в Верховной раде Украины Галину Михайлюк.
Седьмого декабря он уволил своего представителя в Верховной раде Украины Федора Вениславского, причины увольнения не назывались. Позже депутат парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил, что увольнение связано с привычкой Вениславского предавать огласке внутреннюю информацию из высших эшелонов власти.
"Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной раде Украины", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
Михайлюк – депутат Рады от партии "Слуга народа", замглавы комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Президент Украины Владимир Зеленский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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