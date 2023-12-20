https://ria.ru/20231220/rada-1916909290.html

Зеленский назначил нового представителя в Раде

Зеленский назначил нового представителя в Раде - РИА Новости, 20.12.2023

Зеленский назначил нового представителя в Раде

Владимир Зеленский назначил на должность своего представителя в Верховной раде Украины Галину Михайлюк. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:12

2023-12-20T12:12

2023-12-20T12:12

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил на должность своего представителя в Верховной раде Украины Галину Михайлюк. Седьмого декабря он уволил своего представителя в Верховной раде Украины Федора Вениславского, причины увольнения не назывались. Позже депутат парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил, что увольнение связано с привычкой Вениславского предавать огласке внутреннюю информацию из высших эшелонов власти. "Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной раде Украины", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского. Михайлюк – депутат Рады от партии "Слуга народа", замглавы комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

https://ria.ru/20231219/zelenskiy-1916829652.html

украина

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины