https://ria.ru/20231220/rabota-1916965033.html

Путин призвал парламент продолжить работу рабочей группы по СВО

Путин призвал парламент продолжить работу рабочей группы по СВО - РИА Новости, 20.12.2023

Путин призвал парламент продолжить работу рабочей группы по СВО

Президент России Владимир Путин призвал парламент продолжить работу рабочей группы по вопросам специальной военной операции, в которую входят сенаторы,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:50

2023-12-20T14:50

2023-12-20T14:59

специальная военная операция на украине

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал парламент продолжить работу рабочей группы по вопросам специальной военной операции, в которую входят сенаторы, депутаты, представители министерства обороны и военные корреспонденты."Пользуясь сегодняшней возможностью, прошу продолжить активную работу парламентской группы по вопросам специальной военной операции. В её состав вошли сенаторы, депутаты всех думских фракций, представители минобороны, фронтовые корреспонденты", - сказал Путин во время заседания совета законодателей.Он отметил, что регулярно получает от коллег доклады и содержательные предложения. Многие из них - в том числе по социальной, правовой защите участников и ветеранов боевых действий - уже "обрели силу закона".

https://ria.ru/20231220/parlament-1916969076.html

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владимир путин, политика, россия