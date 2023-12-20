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Путин призвал парламент продолжить работу рабочей группы по СВО - РИА Новости, 20.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 20.12.2023 (обновлено: 14:59 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/rabota-1916965033.html
Путин призвал парламент продолжить работу рабочей группы по СВО
Путин призвал парламент продолжить работу рабочей группы по СВО - РИА Новости, 20.12.2023
Путин призвал парламент продолжить работу рабочей группы по СВО
Президент России Владимир Путин призвал парламент продолжить работу рабочей группы по вопросам специальной военной операции, в которую входят сенаторы,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:50
2023-12-20T14:59
специальная военная операция на украине
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал парламент продолжить работу рабочей группы по вопросам специальной военной операции, в которую входят сенаторы, депутаты, представители министерства обороны и военные корреспонденты."Пользуясь сегодняшней возможностью, прошу продолжить активную работу парламентской группы по вопросам специальной военной операции. В её состав вошли сенаторы, депутаты всех думских фракций, представители минобороны, фронтовые корреспонденты", - сказал Путин во время заседания совета законодателей.Он отметил, что регулярно получает от коллег доклады и содержательные предложения. Многие из них - в том числе по социальной, правовой защите участников и ветеранов боевых действий - уже "обрели силу закона".
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владимир путин, политика, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Политика, Россия
Путин призвал парламент продолжить работу рабочей группы по СВО

Путин призвал парламент продолжить работу рабочей группы по вопросам СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал парламент продолжить работу рабочей группы по вопросам специальной военной операции, в которую входят сенаторы, депутаты, представители министерства обороны и военные корреспонденты.
«
"Пользуясь сегодняшней возможностью, прошу продолжить активную работу парламентской группы по вопросам специальной военной операции. В её состав вошли сенаторы, депутаты всех думских фракций, представители минобороны, фронтовые корреспонденты", - сказал Путин во время заседания совета законодателей.
Он отметил, что регулярно получает от коллег доклады и содержательные предложения. Многие из них - в том числе по социальной, правовой защите участников и ветеранов боевых действий - уже "обрели силу закона".
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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14:57
 
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