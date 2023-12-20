https://ria.ru/20231220/pvo-1916952093.html

Система ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР

Система ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР - РИА Новости, 20.12.2023

Система ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-24, 32 беспилотника и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:06

2023-12-20T14:06

2023-12-20T14:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

ми-24

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-24, 32 беспилотника и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были уничтожены 32 украинских дрона в ДНР, ЛНР и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 553 украинских военных самолета, 260 вертолетов, 9899 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 202 танка и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7416 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 502 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, ми-24, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр