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Система ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР - РИА Новости, 20.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 20.12.2023 (обновлено: 14:17 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/pvo-1916952093.html
Система ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР
Система ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР - РИА Новости, 20.12.2023
Система ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-24, 32 беспилотника и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:06
2023-12-20T14:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
ми-24
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-24, 32 беспилотника и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были уничтожены 32 украинских дрона в ДНР, ЛНР и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 553 украинских военных самолета, 260 вертолетов, 9899 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 202 танка и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7416 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 502 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, ми-24, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Ми-24, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Система ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР

Минобороны: система ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-24, 32 беспилотника и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были уничтожены 32 украинских дрона в ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 553 украинских военных самолета, 260 вертолетов, 9899 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 202 танка и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7416 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 502 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМи-24БезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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