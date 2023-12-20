https://ria.ru/20231220/pvo-1916952093.html
Система ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР
Система ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР - РИА Новости, 20.12.2023
Система ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-24, 32 беспилотника и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:06
2023-12-20T14:06
2023-12-20T14:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
ми-24
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-24, 32 беспилотника и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были уничтожены 32 украинских дрона в ДНР, ЛНР и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 553 украинских военных самолета, 260 вертолетов, 9899 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 202 танка и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7416 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 502 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, ми-24, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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Система ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР
Минобороны: система ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР