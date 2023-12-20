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Путин призвал определиться с третьим этапом строительства БАМа и Транссиба - РИА Новости, 20.12.2023
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22:40 20.12.2023 (обновлено: 23:34 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/putin-1917097843.html
Путин призвал определиться с третьим этапом строительства БАМа и Транссиба
Путин призвал определиться с третьим этапом строительства БАМа и Транссиба - РИА Новости, 20.12.2023
Путин призвал определиться с третьим этапом строительства БАМа и Транссиба
Восточное направление железных дорог крайне востребовано, необходимо определиться с параметрами третьего этапа строительства БАМа и Транссиба, заявил президент... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T22:40
2023-12-20T23:34
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Восточное направление железных дорог крайне востребовано, необходимо определиться с параметрами третьего этапа строительства БАМа и Транссиба, заявил президент РФ Владимир Путин."Восточное направление железных дорог, все мы это понимаем прекрасно, крайне востребовано. Объёмы перевозок за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться, а значит, загрузка магистралей гарантирована на годы вперёд. Учитывая эти перспективы, нам нужно чётко определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба, в какие сроки, по каким направлениям и в каком точно объёме будет увеличиваться их провозная способность", - сказал Путин на совещании по развитию Восточного полигона железных дорог.Он обратился к участвующим в совещании представителям кабмина и РЖД, отметив, что в этой работе "важно обеспечить стыковку планов железной дороги и отправителей грузов, владельцев морских портов, строителей смежной инфраструктуры, включая энергетические мощности и сети, а также развитие пограничных переходов"."При этом нужно не только добиваться поставленных ориентиров, но, что называется, закладывать резервы мощности, чтобы при необходимости в сжатые сроки, с небольшими затратами расширить возможности железных дорог", - подчеркнул президент.Он также попросил участников совещания отдельно остановиться на том, как идут работы в рамках первого и второго этапов развития этих железнодорожных магистралей.Путин упомянул, что провозная способность Восточного полигона последовательно расширяется с 2013 года. На первом этапе было проложено и обновлено свыше 5 тысяч километров путей, построены и реконструированы мосты, тоннели, тяговые подстанции и объекты локомотивного хозяйства."В результате в 2021 году провозная способность БАМа и Транссиба выросла до 144 миллионов тонн в год. Однако целевые показатели, напомню, были выше, а именно 157–168 миллионов тонн в год. При этом некоторые работы в рамках первого этапа ещё продолжаются", - уточнил он.Второй этап проекта стартовал в 2021 году, продолжил президент, - он рассчитан по 2024 год включительно, когда грузопоток магистралей должен увеличиться до 180 миллионов тонн в год.
https://ria.ru/20231220/poligon-1917098693.html
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин призвал определиться с третьим этапом строительства БАМа и Транссиба

Путин назвал восточное направление железных дорог крайне востребованным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Восточное направление железных дорог крайне востребовано, необходимо определиться с параметрами третьего этапа строительства БАМа и Транссиба, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Восточное направление железных дорог, все мы это понимаем прекрасно, крайне востребовано. Объёмы перевозок за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться, а значит, загрузка магистралей гарантирована на годы вперёд. Учитывая эти перспективы, нам нужно чётко определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба, в какие сроки, по каким направлениям и в каком точно объёме будет увеличиваться их провозная способность", - сказал Путин на совещании по развитию Восточного полигона железных дорог.
Он обратился к участвующим в совещании представителям кабмина и РЖД, отметив, что в этой работе "важно обеспечить стыковку планов железной дороги и отправителей грузов, владельцев морских портов, строителей смежной инфраструктуры, включая энергетические мощности и сети, а также развитие пограничных переходов".
"При этом нужно не только добиваться поставленных ориентиров, но, что называется, закладывать резервы мощности, чтобы при необходимости в сжатые сроки, с небольшими затратами расширить возможности железных дорог", - подчеркнул президент.
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Путин рассказал о провозной способности Восточного полигона железных дорог
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Он также попросил участников совещания отдельно остановиться на том, как идут работы в рамках первого и второго этапов развития этих железнодорожных магистралей.
Путин упомянул, что провозная способность Восточного полигона последовательно расширяется с 2013 года. На первом этапе было проложено и обновлено свыше 5 тысяч километров путей, построены и реконструированы мосты, тоннели, тяговые подстанции и объекты локомотивного хозяйства.
«
"В результате в 2021 году провозная способность БАМа и Транссиба выросла до 144 миллионов тонн в год. Однако целевые показатели, напомню, были выше, а именно 157–168 миллионов тонн в год. При этом некоторые работы в рамках первого этапа ещё продолжаются", - уточнил он.
Второй этап проекта стартовал в 2021 году, продолжил президент, - он рассчитан по 2024 год включительно, когда грузопоток магистралей должен увеличиться до 180 миллионов тонн в год.
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