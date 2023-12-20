https://ria.ru/20231220/putin-1916993134.html
Выдвижение Путина на новый срок необходимо всему миру, заявил Володин
Выдвижение Путина на новый срок необходимо всему миру, заявил Володин - РИА Новости, 20.12.2023
Выдвижение Путина на новый срок необходимо всему миру, заявил Володин
Выдвижение президента РФ Владимира Путина на новый президентский срок необходимо всем гражданам России и мировому сообществу, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:47
2023-12-20T15:47
2023-12-20T15:47
политика
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_d522bf9d35b07204faaec6b9d8859893.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Выдвижение президента РФ Владимира Путина на новый президентский срок необходимо всем гражданам России и мировому сообществу, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "...Решение президента выдвинуться кандидатом на новый срок необходимо прежде всего нашим гражданам, нашей стране и мировому сообществу, которое хочет жить в мире", - сказал Володин на торжественном заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания. Он отметил, что поддержать Путина должны те страны, которые хотят развиваться и "решать свои вопросы не под диктовку Вашингтона и Брюсселя". Глава РФ сформировал эффективную политическую систему и экономическую модель. Россия в настоящее время преодолевает такое количество санкций, которого не было никогда прежде, добавил спикер Госдумы.
https://ria.ru/20231208/rf-1914644046.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_430e1c400c83c66706c99b68e3f13a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Выдвижение Путина на новый срок необходимо всему миру, заявил Володин
Володин: выдвижение Путина на новый срок необходимо как России, так и миру