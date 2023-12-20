https://ria.ru/20231220/putin-1916993134.html

Выдвижение Путина на новый срок необходимо всему миру, заявил Володин

Выдвижение Путина на новый срок необходимо всему миру, заявил Володин - РИА Новости, 20.12.2023

Выдвижение Путина на новый срок необходимо всему миру, заявил Володин

Выдвижение президента РФ Владимира Путина на новый президентский срок необходимо всем гражданам России и мировому сообществу, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:47

2023-12-20T15:47

2023-12-20T15:47

политика

россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Выдвижение президента РФ Владимира Путина на новый президентский срок необходимо всем гражданам России и мировому сообществу, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "...Решение президента выдвинуться кандидатом на новый срок необходимо прежде всего нашим гражданам, нашей стране и мировому сообществу, которое хочет жить в мире", - сказал Володин на торжественном заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания. Он отметил, что поддержать Путина должны те страны, которые хотят развиваться и "решать свои вопросы не под диктовку Вашингтона и Брюсселя". Глава РФ сформировал эффективную политическую систему и экономическую модель. Россия в настоящее время преодолевает такое количество санкций, которого не было никогда прежде, добавил спикер Госдумы.

https://ria.ru/20231208/rf-1914644046.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф