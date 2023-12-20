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Выдвижение Путина на новый срок необходимо всему миру, заявил Володин - РИА Новости, 20.12.2023
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15:47 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/putin-1916993134.html
Выдвижение Путина на новый срок необходимо всему миру, заявил Володин
Выдвижение Путина на новый срок необходимо всему миру, заявил Володин - РИА Новости, 20.12.2023
Выдвижение Путина на новый срок необходимо всему миру, заявил Володин
Выдвижение президента РФ Владимира Путина на новый президентский срок необходимо всем гражданам России и мировому сообществу, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:47
2023-12-20T15:47
политика
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Выдвижение президента РФ Владимира Путина на новый президентский срок необходимо всем гражданам России и мировому сообществу, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "...Решение президента выдвинуться кандидатом на новый срок необходимо прежде всего нашим гражданам, нашей стране и мировому сообществу, которое хочет жить в мире", - сказал Володин на торжественном заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания. Он отметил, что поддержать Путина должны те страны, которые хотят развиваться и "решать свои вопросы не под диктовку Вашингтона и Брюсселя". Глава РФ сформировал эффективную политическую систему и экономическую модель. Россия в настоящее время преодолевает такое количество санкций, которого не было никогда прежде, добавил спикер Госдумы.
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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Выдвижение Путина на новый срок необходимо всему миру, заявил Володин

Володин: выдвижение Путина на новый срок необходимо как России, так и миру

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Выдвижение президента РФ Владимира Путина на новый президентский срок необходимо всем гражданам России и мировому сообществу, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"...Решение президента выдвинуться кандидатом на новый срок необходимо прежде всего нашим гражданам, нашей стране и мировому сообществу, которое хочет жить в мире", - сказал Володин на торжественном заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания. Он отметил, что поддержать Путина должны те страны, которые хотят развиваться и "решать свои вопросы не под диктовку Вашингтона и Брюсселя".
Глава РФ сформировал эффективную политическую систему и экономическую модель. Россия в настоящее время преодолевает такое количество санкций, которого не было никогда прежде, добавил спикер Госдумы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Володин прокомментировал заявление Путина о выдвижении на новый срок
8 декабря, 15:57
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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