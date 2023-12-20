https://ria.ru/20231220/putin-1916964577.html

Путин поблагодарил парламентариев за своевременное принятие решений

Путин поблагодарил парламентариев за своевременное принятие решений - РИА Новости, 20.12.2023

Путин поблагодарил парламентариев за своевременное принятие решений

Президент России Владимир Путин поблагодарил парламентариев за своевременное принятие решений по соцобязательствам, по суверенитету и безопасности. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:49

2023-12-20T14:49

2023-12-20T15:15

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил парламентариев за своевременное принятие решений по соцобязательствам, по суверенитету и безопасности."Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить вас и всех ваших коллег-законодателей России за солидарную позицию по важнейшим шагам, направленным на поддержку российских семей, нашего образования, здравоохранения, на сбережение нашей культуры и традиционных ценностей, укрепление безопасности, экономического суверенитета России", - сказал он, выступая на заседании Совета законодателей.Путин добавил, что он понимает, что это не простые задачи."Вы люди публичные. Вам нужно с людьми встречаться, объяснять нужно, почему принимаются те или иные решения. Но вы профессионально работаете над этими вопросами", - добавил он.

https://ria.ru/20231220/matvienko-1916978558.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, политика