https://ria.ru/20231220/putin-1916964577.html
Путин поблагодарил парламентариев за своевременное принятие решений
Путин поблагодарил парламентариев за своевременное принятие решений - РИА Новости, 20.12.2023
Путин поблагодарил парламентариев за своевременное принятие решений
Президент России Владимир Путин поблагодарил парламентариев за своевременное принятие решений по соцобязательствам, по суверенитету и безопасности. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:49
2023-12-20T14:49
2023-12-20T15:15
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил парламентариев за своевременное принятие решений по соцобязательствам, по суверенитету и безопасности."Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить вас и всех ваших коллег-законодателей России за солидарную позицию по важнейшим шагам, направленным на поддержку российских семей, нашего образования, здравоохранения, на сбережение нашей культуры и традиционных ценностей, укрепление безопасности, экономического суверенитета России", - сказал он, выступая на заседании Совета законодателей.Путин добавил, что он понимает, что это не простые задачи."Вы люди публичные. Вам нужно с людьми встречаться, объяснять нужно, почему принимаются те или иные решения. Но вы профессионально работаете над этими вопросами", - добавил он.
https://ria.ru/20231220/matvienko-1916978558.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин поблагодарил парламентариев за своевременное принятие решений
Путин поблагодарил парламентариев за своевременные решения по соцобязательствам
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил парламентариев за своевременное принятие решений по соцобязательствам, по суверенитету и безопасности.
"Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить вас и всех ваших коллег-законодателей России за солидарную позицию по важнейшим шагам, направленным на поддержку российских семей, нашего образования, здравоохранения, на сбережение нашей культуры и традиционных ценностей, укрепление безопасности, экономического суверенитета России", - сказал он, выступая на заседании Совета законодателей.
Путин
добавил, что он понимает, что это не простые задачи.
"Вы люди публичные. Вам нужно с людьми встречаться, объяснять нужно, почему принимаются те или иные решения. Но вы профессионально работаете над этими вопросами", - добавил он.
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