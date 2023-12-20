https://ria.ru/20231220/putin-1916963923.html
Путин назвал встречу с лидерами фракций конструктивной
Путин назвал встречу с лидерами фракций конструктивной - РИА Новости, 20.12.2023
Путин назвал встречу с лидерами фракций конструктивной
Президент России Владимир Путин назвал содержательной и конкретной свою недавнюю встречу с лидерами думских фракций. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:48
2023-12-20T14:48
2023-12-20T15:04
политика
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал содержательной и конкретной свою недавнюю встречу с лидерами думских фракций.Путин 15 декабря провел встречу с руководством Госдумы и лидерами фракций."Я думаю, коллеги подтвердят, она (встреча) была очень содержательной, конкретной. Мы потом с каждым из руководителей фракций еще отдельно поговорили по интересующим партию и фракцию вопросам", - сообщил Путин на заседании Совета законодателей.
https://ria.ru/20231220/rabota-1916965033.html
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политика, владимир путин, госдума рф, россия
Политика, Владимир Путин, Госдума РФ, Россия
Путин назвал встречу с лидерами фракций конструктивной
Путин: встреча с лидерами фракций была содержательной и конструктивной
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал содержательной и конкретной свою недавнюю встречу с лидерами думских фракций.
Путин 15 декабря провел встречу с руководством Госдумы и лидерами фракций.
"Я думаю, коллеги подтвердят, она (встреча) была очень содержательной, конкретной. Мы потом с каждым из руководителей фракций еще отдельно поговорили по интересующим партию и фракцию вопросам", - сообщил Путин на заседании Совета законодателей.
Путин призвал парламент продолжить работу рабочей группы по СВО