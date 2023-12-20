https://ria.ru/20231220/putin-1916963923.html

Путин назвал встречу с лидерами фракций конструктивной

Путин назвал встречу с лидерами фракций конструктивной - РИА Новости, 20.12.2023

Путин назвал встречу с лидерами фракций конструктивной

Президент России Владимир Путин назвал содержательной и конкретной свою недавнюю встречу с лидерами думских фракций. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:48

2023-12-20T14:48

2023-12-20T15:04

политика

владимир путин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал содержательной и конкретной свою недавнюю встречу с лидерами думских фракций.Путин 15 декабря провел встречу с руководством Госдумы и лидерами фракций."Я думаю, коллеги подтвердят, она (встреча) была очень содержательной, конкретной. Мы потом с каждым из руководителей фракций еще отдельно поговорили по интересующим партию и фракцию вопросам", - сообщил Путин на заседании Совета законодателей.

https://ria.ru/20231220/rabota-1916965033.html

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политика, владимир путин, госдума рф, россия