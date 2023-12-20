Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал встречу с лидерами фракций конструктивной - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 20.12.2023 (обновлено: 15:04 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/putin-1916963923.html
Путин назвал встречу с лидерами фракций конструктивной
Путин назвал встречу с лидерами фракций конструктивной - РИА Новости, 20.12.2023
Путин назвал встречу с лидерами фракций конструктивной
Президент России Владимир Путин назвал содержательной и конкретной свою недавнюю встречу с лидерами думских фракций. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:48
2023-12-20T15:04
политика
владимир путин
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916333474_0:81:2048:1233_1920x0_80_0_0_fb2944449c2b445cd1cca8ed4405c7b2.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал содержательной и конкретной свою недавнюю встречу с лидерами думских фракций.Путин 15 декабря провел встречу с руководством Госдумы и лидерами фракций."Я думаю, коллеги подтвердят, она (встреча) была очень содержательной, конкретной. Мы потом с каждым из руководителей фракций еще отдельно поговорили по интересующим партию и фракцию вопросам", - сообщил Путин на заседании Совета законодателей.
https://ria.ru/20231220/rabota-1916965033.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916333474_0:64:2048:1600_1920x0_80_0_0_55dd67900d1176be42f10c7da281b5be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, госдума рф, россия
Политика, Владимир Путин, Госдума РФ, Россия
Путин назвал встречу с лидерами фракций конструктивной

Путин: встреча с лидерами фракций была содержательной и конструктивной

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал содержательной и конкретной свою недавнюю встречу с лидерами думских фракций.
Путин 15 декабря провел встречу с руководством Госдумы и лидерами фракций.
"Я думаю, коллеги подтвердят, она (встреча) была очень содержательной, конкретной. Мы потом с каждым из руководителей фракций еще отдельно поговорили по интересующим партию и фракцию вопросам", - сообщил Путин на заседании Совета законодателей.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Путин призвал парламент продолжить работу рабочей группы по СВО
14:50
 
ПолитикаВладимир ПутинГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала