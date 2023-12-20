https://ria.ru/20231220/putin-1916963313.html

Путин отметил усилия парламентской дипломатии

Путин отметил усилия парламентской дипломатии - РИА Новости, 20.12.2023

Путин отметил усилия парламентской дипломатии

Представители Совета Федерации, Государственной Думы и их коллеги из регионов внесли большой вклад в укрепление авторитета и влияния России на международных... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:47

2023-12-20T14:47

2023-12-20T15:12

владимир путин

россия

политика

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Представители Совета Федерации, Государственной Думы и их коллеги из регионов внесли большой вклад в укрепление авторитета и влияния России на международных площадках, заявил президент РФ Владимир Путин."Особо отмечу ваши совместные усилия в рамках парламентской дипломатии. Я хочу сказать, что и в девяностых годах, и уже в двадцать первом веке представители Совета Федерации и Государственной Думы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти - своей смелой, активной, профессиональной, хочу это подчеркнуть, работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем в постепенное последовательное укрепление авторитета и влияния нашей страны, продвижение суверенного вкуса России, как одного из лидеров мирового большинства, объективного процесса строительства более справедливого, многополярного мира", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.

https://ria.ru/20231220/putin-1916964577.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, политика, совет федерации рф