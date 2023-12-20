Путин отметил усилия парламентской дипломатии
Путин о парламентской дипломатии: проделана работа на международных площадках
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Представители Совета Федерации, Государственной Думы и их коллеги из регионов внесли большой вклад в укрепление авторитета и влияния России на международных площадках, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Особо отмечу ваши совместные усилия в рамках парламентской дипломатии. Я хочу сказать, что и в девяностых годах, и уже в двадцать первом веке представители Совета Федерации и Государственной Думы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти - своей смелой, активной, профессиональной, хочу это подчеркнуть, работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем в постепенное последовательное укрепление авторитета и влияния нашей страны, продвижение суверенного вкуса России, как одного из лидеров мирового большинства, объективного процесса строительства более справедливого, многополярного мира", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.