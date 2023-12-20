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Путин отметил усилия парламентской дипломатии - РИА Новости, 20.12.2023
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14:47 20.12.2023 (обновлено: 15:12 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/putin-1916963313.html
Путин отметил усилия парламентской дипломатии
Путин отметил усилия парламентской дипломатии - РИА Новости, 20.12.2023
Путин отметил усилия парламентской дипломатии
Представители Совета Федерации, Государственной Думы и их коллеги из регионов внесли большой вклад в укрепление авторитета и влияния России на международных... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:47
2023-12-20T15:12
владимир путин
россия
политика
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Представители Совета Федерации, Государственной Думы и их коллеги из регионов внесли большой вклад в укрепление авторитета и влияния России на международных площадках, заявил президент РФ Владимир Путин."Особо отмечу ваши совместные усилия в рамках парламентской дипломатии. Я хочу сказать, что и в девяностых годах, и уже в двадцать первом веке представители Совета Федерации и Государственной Думы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти - своей смелой, активной, профессиональной, хочу это подчеркнуть, работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем в постепенное последовательное укрепление авторитета и влияния нашей страны, продвижение суверенного вкуса России, как одного из лидеров мирового большинства, объективного процесса строительства более справедливого, многополярного мира", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.
https://ria.ru/20231220/putin-1916964577.html
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владимир путин, россия, политика, совет федерации рф
Владимир Путин, Россия, Политика, Совет Федерации РФ
Путин отметил усилия парламентской дипломатии

Путин о парламентской дипломатии: проделана работа на международных площадках

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Представители Совета Федерации, Государственной Думы и их коллеги из регионов внесли большой вклад в укрепление авторитета и влияния России на международных площадках, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Особо отмечу ваши совместные усилия в рамках парламентской дипломатии. Я хочу сказать, что и в девяностых годах, и уже в двадцать первом веке представители Совета Федерации и Государственной Думы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти - своей смелой, активной, профессиональной, хочу это подчеркнуть, работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем в постепенное последовательное укрепление авторитета и влияния нашей страны, продвижение суверенного вкуса России, как одного из лидеров мирового большинства, объективного процесса строительства более справедливого, многополярного мира", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Путин поблагодарил парламентариев за своевременное принятие решений
14:49
 
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