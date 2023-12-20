https://ria.ru/20231220/putin-1916847960.html

Западное СМИ признало Путина "триумфатором" этого года

Западное СМИ признало Путина "триумфатором" этого года - РИА Новости, 20.12.2023

Западное СМИ признало Путина "триумфатором" этого года

В Москве царит праздничное настроение, а президент Владимир Путин завершает год триумфатором, пишет обозреватель американской газеты The Washington Post... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T03:57

2023-12-20T03:57

2023-12-20T13:44

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Москве царит праздничное настроение, а президент Владимир Путин завершает год триумфатором, пишет обозреватель американской газеты The Washington Post Франческа Эбель."В то время как западная помощь Украине застопорилась в Вашингтоне и Брюсселе из-за неудавшегося контрнаступления Киева, обстановка на фронте оказалась в патовой ситуации, а Россия продолжает занимать около 30 процентов территории Украины, президент Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте", — говорится в публикации.По словам Эбель, в Москве царит "оживленное праздничное настроение", а сотни россиян стоят в очередях за билетами на балет "Щелкунчик".В материале подчеркивается, что президент России возобновил международные поездки, посетив Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.Накануне Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил, что Россия не собирается отказываться от целей СВО и делает то, что считает нужным, "то, что хочет, и там, где нужно".

https://ria.ru/20231220/vsu-1916844154.html

https://ria.ru/20231220/naemniki-1916840982.html

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