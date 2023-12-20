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Западное СМИ признало Путина "триумфатором" этого года - РИА Новости, 20.12.2023
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03:57 20.12.2023 (обновлено: 13:44 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/putin-1916847960.html
Западное СМИ признало Путина "триумфатором" этого года
Западное СМИ признало Путина "триумфатором" этого года - РИА Новости, 20.12.2023
Западное СМИ признало Путина "триумфатором" этого года
В Москве царит праздничное настроение, а президент Владимир Путин завершает год триумфатором, пишет обозреватель американской газеты The Washington Post... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T03:57
2023-12-20T13:44
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Москве царит праздничное настроение, а президент Владимир Путин завершает год триумфатором, пишет обозреватель американской газеты The Washington Post Франческа Эбель."В то время как западная помощь Украине застопорилась в Вашингтоне и Брюсселе из-за неудавшегося контрнаступления Киева, обстановка на фронте оказалась в патовой ситуации, а Россия продолжает занимать около 30 процентов территории Украины, президент Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте", — говорится в публикации.По словам Эбель, в Москве царит "оживленное праздничное настроение", а сотни россиян стоят в очередях за билетами на балет "Щелкунчик".В материале подчеркивается, что президент России возобновил международные поездки, посетив Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.Накануне Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил, что Россия не собирается отказываться от целей СВО и делает то, что считает нужным, "то, что хочет, и там, где нужно".
https://ria.ru/20231220/vsu-1916844154.html
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в мире, россия, москва, украина, владимир путин, сша
В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, США
Западное СМИ признало Путина "триумфатором" этого года

Washington Post: Владимир Путин завершает год на триумфальной ноте

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Москве царит праздничное настроение, а президент Владимир Путин завершает год триумфатором, пишет обозреватель американской газеты The Washington Post Франческа Эбель.
"В то время как западная помощь Украине застопорилась в Вашингтоне и Брюсселе из-за неудавшегося контрнаступления Киева, обстановка на фронте оказалась в патовой ситуации, а Россия продолжает занимать около 30 процентов территории Украины, президент Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте", — говорится в публикации.
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По словам Эбель, в Москве царит "оживленное праздничное настроение", а сотни россиян стоят в очередях за билетами на балет "Щелкунчик".
В материале подчеркивается, что президент России возобновил международные поездки, посетив Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Накануне Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил, что Россия не собирается отказываться от целей СВО и делает то, что считает нужным, "то, что хочет, и там, где нужно".
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