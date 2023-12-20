https://ria.ru/20231220/putin-1916836554.html

Путин призвал активнее бороться с угрозами в информпространстве

Путин призвал активнее бороться с угрозами в информпространстве - РИА Новости, 20.12.2023

Путин призвал активнее бороться с угрозами в информпространстве

Органы безопасности России должны активнее бороться с угрозами в информационном пространстве, защищать гостайны, экономические интересы страны, заявил... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T00:07

2023-12-20T00:07

2023-12-20T00:07

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Органы безопасности России должны активнее бороться с угрозами в информационном пространстве, защищать гостайны, экономические интересы страны, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ. Он также заявил о необходимости обеспечить надежную работу предприятий, которые решают оборонные и технологические задачи. "Более активно нужно действовать и по всем другим ключевым направлениям - это борьба с экстремизмом и коррупцией, с угрозами в информационном пространстве, защита государственной тайны, экономических интересов страны, обеспечение надежной работы отечественных компаний и предприятий, в том числе тех, которые решают сегодня важнейшие оборонные и технологические задачи", - сказал президент.

https://ria.ru/20231220/putin-1916836418.html

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россия, владимир путин, безопасность