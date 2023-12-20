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Путин призвал активнее бороться с угрозами в информпространстве - РИА Новости, 20.12.2023
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00:07 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/putin-1916836554.html
Путин призвал активнее бороться с угрозами в информпространстве
Путин призвал активнее бороться с угрозами в информпространстве - РИА Новости, 20.12.2023
Путин призвал активнее бороться с угрозами в информпространстве
Органы безопасности России должны активнее бороться с угрозами в информационном пространстве, защищать гостайны, экономические интересы страны, заявил... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T00:07
2023-12-20T00:07
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Органы безопасности России должны активнее бороться с угрозами в информационном пространстве, защищать гостайны, экономические интересы страны, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ. Он также заявил о необходимости обеспечить надежную работу предприятий, которые решают оборонные и технологические задачи. "Более активно нужно действовать и по всем другим ключевым направлениям - это борьба с экстремизмом и коррупцией, с угрозами в информационном пространстве, защита государственной тайны, экономических интересов страны, обеспечение надежной работы отечественных компаний и предприятий, в том числе тех, которые решают сегодня важнейшие оборонные и технологические задачи", - сказал президент.
https://ria.ru/20231220/putin-1916836418.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал активнее бороться с угрозами в информпространстве

Путин: нужно активно бороться с угрозами в информпространстве, защищать гостайны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Органы безопасности России должны активнее бороться с угрозами в информационном пространстве, защищать гостайны, экономические интересы страны, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ.
Он также заявил о необходимости обеспечить надежную работу предприятий, которые решают оборонные и технологические задачи.
Видеообращение Путина по случаю Дня работников органов безопасности России - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Охрана российских границ требует повышенного внимания, заявил Путин
00:05
"Более активно нужно действовать и по всем другим ключевым направлениям - это борьба с экстремизмом и коррупцией, с угрозами в информационном пространстве, защита государственной тайны, экономических интересов страны, обеспечение надежной работы отечественных компаний и предприятий, в том числе тех, которые решают сегодня важнейшие оборонные и технологические задачи", - сказал президент.
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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