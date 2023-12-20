https://ria.ru/20231220/putin-1916836418.html
Охрана российских границ требует повышенного внимания, заявил Путин
Охрана российских границ требует повышенного внимания, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2023
Охрана российских границ требует повышенного внимания, заявил Путин
Охрана российских границ, особенно вблизи линии боевого соприкосновения, требует повышенного внимания, заявил президент России Владимир Путин в обращении по... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T00:05
2023-12-20T00:05
2023-12-20T00:11
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Охрана российских границ, особенно вблизи линии боевого соприкосновения, требует повышенного внимания, заявил президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ.Глава государства также попросил сотрудников органов безопасности оказывать необходимую помощь и поддержку жителям регионов, граничащих с Украиной."Повышенного внимания требует охрана государственных рубежей, особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения", - сказал Путин."При этом прошу оказывать всю необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов", - добавил он.
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Видеообращение Путина по случаю Дня работников органов безопасности России
Видеообращение Путина по случаю Дня работников органов безопасности России
2023-12-20T00:05
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Охрана российских границ требует повышенного внимания, заявил Путин
Путин: охрана российских границ вблизи требует повышенного внимания
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Охрана российских границ, особенно вблизи линии боевого соприкосновения, требует повышенного внимания, заявил президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ.
Глава государства также попросил сотрудников органов безопасности оказывать необходимую помощь и поддержку жителям регионов, граничащих с Украиной
.
"Повышенного внимания требует охрана государственных рубежей, особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения", - сказал Путин.
"При этом прошу оказывать всю необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов", - добавил он.
Путин призвал нарастить поставки наиболее востребованного в зоне СВО оружия