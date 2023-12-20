https://ria.ru/20231220/protsess-1916988206.html
Путин высказался о выстраивании законодательного процесса в России
Путин высказался о выстраивании законодательного процесса в России - РИА Новости, 20.12.2023
Путин высказался о выстраивании законодательного процесса в России
Российский парламент принял целый ряд важнейших законодательных инициатив, парламентские традиции развивались с учетом мнения оппозиции, в том числе при... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:32
2023-12-20T15:32
2023-12-20T15:32
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российский парламент принял целый ряд важнейших законодательных инициатив, парламентские традиции развивались с учетом мнения оппозиции, в том числе при формировании руководства законодательных органов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наш парламент принял целый ряд важнейших законодательных актов. Например, закон о Конституционном суде, первую часть Гражданского кодекса и Семейный кодекс, которые, разумеется, с внесенными за эти годы поправками действуют и до сих пор", - сказал он на заседании Совета законодателей. Путин отметил, что "постепенно выстраивался, обретал четкий и внутренний порядок, внутреннюю четкую логику сам законодательный процесс, оттачивались его ключевые стадии и процедуры". "Развивались и парламентские традиции, ведение конструктивной публичной дискуссии, взаимного уважения представителей различных политических сил - с учетом мнения оппозиции, в том числе, при формировании руководящих органов государственной думы и региональных законодательных парламентов", - добавил президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин высказался о выстраивании законодательного процесса в России
Путин: законодательный процесс в РФ выстраивался постепенно, обретая логику
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российский парламент принял целый ряд важнейших законодательных инициатив, парламентские традиции развивались с учетом мнения оппозиции, в том числе при формировании руководства законодательных органов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наш парламент принял целый ряд важнейших законодательных актов. Например, закон о Конституционном суде, первую часть Гражданского кодекса и Семейный кодекс, которые, разумеется, с внесенными за эти годы поправками действуют и до сих пор", - сказал он на заседании Совета законодателей.
Путин отметил, что "постепенно выстраивался, обретал четкий и внутренний порядок, внутреннюю четкую логику сам законодательный процесс, оттачивались его ключевые стадии и процедуры".
"Развивались и парламентские традиции, ведение конструктивной публичной дискуссии, взаимного уважения представителей различных политических сил - с учетом мнения оппозиции, в том числе, при формировании руководящих органов государственной думы и региональных законодательных парламентов", - добавил президент России.
В 90-е годы были созданы ориентиры государственности, заявил Путин