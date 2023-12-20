https://ria.ru/20231220/protsess-1916988206.html

Путин высказался о выстраивании законодательного процесса в России

Путин высказался о выстраивании законодательного процесса в России - РИА Новости, 20.12.2023

Путин высказался о выстраивании законодательного процесса в России

Российский парламент принял целый ряд важнейших законодательных инициатив, парламентские традиции развивались с учетом мнения оппозиции, в том числе при... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:32

2023-12-20T15:32

2023-12-20T15:32

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российский парламент принял целый ряд важнейших законодательных инициатив, парламентские традиции развивались с учетом мнения оппозиции, в том числе при формировании руководства законодательных органов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наш парламент принял целый ряд важнейших законодательных актов. Например, закон о Конституционном суде, первую часть Гражданского кодекса и Семейный кодекс, которые, разумеется, с внесенными за эти годы поправками действуют и до сих пор", - сказал он на заседании Совета законодателей. Путин отметил, что "постепенно выстраивался, обретал четкий и внутренний порядок, внутреннюю четкую логику сам законодательный процесс, оттачивались его ключевые стадии и процедуры". "Развивались и парламентские традиции, ведение конструктивной публичной дискуссии, взаимного уважения представителей различных политических сил - с учетом мнения оппозиции, в том числе, при формировании руководящих органов государственной думы и региональных законодательных парламентов", - добавил президент России.

https://ria.ru/20231220/orientiry-1916962497.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, политика