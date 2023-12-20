Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о выстраивании законодательного процесса в России - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/protsess-1916988206.html
Путин высказался о выстраивании законодательного процесса в России
Путин высказался о выстраивании законодательного процесса в России - РИА Новости, 20.12.2023
Путин высказался о выстраивании законодательного процесса в России
Российский парламент принял целый ряд важнейших законодательных инициатив, парламентские традиции развивались с учетом мнения оппозиции, в том числе при... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:32
2023-12-20T15:32
владимир путин
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916984955_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37bfc550777cac9ec719fb46da013913.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российский парламент принял целый ряд важнейших законодательных инициатив, парламентские традиции развивались с учетом мнения оппозиции, в том числе при формировании руководства законодательных органов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наш парламент принял целый ряд важнейших законодательных актов. Например, закон о Конституционном суде, первую часть Гражданского кодекса и Семейный кодекс, которые, разумеется, с внесенными за эти годы поправками действуют и до сих пор", - сказал он на заседании Совета законодателей. Путин отметил, что "постепенно выстраивался, обретал четкий и внутренний порядок, внутреннюю четкую логику сам законодательный процесс, оттачивались его ключевые стадии и процедуры". "Развивались и парламентские традиции, ведение конструктивной публичной дискуссии, взаимного уважения представителей различных политических сил - с учетом мнения оппозиции, в том числе, при формировании руководящих органов государственной думы и региональных законодательных парламентов", - добавил президент России.
https://ria.ru/20231220/orientiry-1916962497.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916984955_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_678e8a75644a6ad151b689985872b7cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин высказался о выстраивании законодательного процесса в России

Путин: законодательный процесс в РФ выстраивался постепенно, обретая логику

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российский парламент принял целый ряд важнейших законодательных инициатив, парламентские традиции развивались с учетом мнения оппозиции, в том числе при формировании руководства законодательных органов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наш парламент принял целый ряд важнейших законодательных актов. Например, закон о Конституционном суде, первую часть Гражданского кодекса и Семейный кодекс, которые, разумеется, с внесенными за эти годы поправками действуют и до сих пор", - сказал он на заседании Совета законодателей.
Путин отметил, что "постепенно выстраивался, обретал четкий и внутренний порядок, внутреннюю четкую логику сам законодательный процесс, оттачивались его ключевые стадии и процедуры".
"Развивались и парламентские традиции, ведение конструктивной публичной дискуссии, взаимного уважения представителей различных политических сил - с учетом мнения оппозиции, в том числе, при формировании руководящих органов государственной думы и региональных законодательных парламентов", - добавил президент России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В 90-е годы были созданы ориентиры государственности, заявил Путин
14:43
 
Владимир ПутинРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала