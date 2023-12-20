https://ria.ru/20231220/protokol-1916992573.html

На издательство "Эксмо" составили протокол за пропаганду ЛГБТ*

На издательство "Эксмо" составили протокол за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 20.12.2023

На издательство "Эксмо" составили протокол за пропаганду ЛГБТ*

Зеленоградский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении издательства "Эксмо" за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:46

2023-12-20T15:46

2023-12-20T15:46

москва

эксмо

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Зеленоградский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении издательства "Эксмо" за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в суде. "Протокол в отношении ООО "Издательство "ЭКСМО" зарегистрирован судом 19 декабря", - рассказал собеседник агентства. Дата его рассмотрения пока не назначена. За пропаганду нетрадиционных отношений юрлицу грозит штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. В суде не уточнили, какие именно действия издательства были сочтены пропагандой ЛГБТ*.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20231213/tnt-1915595951.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, эксмо