https://ria.ru/20231220/protokol-1916992573.html
На издательство "Эксмо" составили протокол за пропаганду ЛГБТ*
На издательство "Эксмо" составили протокол за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 20.12.2023
На издательство "Эксмо" составили протокол за пропаганду ЛГБТ*
Зеленоградский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении издательства "Эксмо" за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:46
2023-12-20T15:46
2023-12-20T15:46
москва
эксмо
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Зеленоградский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении издательства "Эксмо" за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в суде. "Протокол в отношении ООО "Издательство "ЭКСМО" зарегистрирован судом 19 декабря", - рассказал собеседник агентства. Дата его рассмотрения пока не назначена. За пропаганду нетрадиционных отношений юрлицу грозит штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. В суде не уточнили, какие именно действия издательства были сочтены пропагандой ЛГБТ*.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20231213/tnt-1915595951.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, эксмо
На издательство "Эксмо" составили протокол за пропаганду ЛГБТ*
Суд в Москве зарегистрировал протокол на издательство "Эксмо" за ЛГБТ-пропаганду
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Зеленоградский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении издательства "Эксмо" за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в суде.
"Протокол в отношении ООО "Издательство "ЭКСМО" зарегистрирован судом 19 декабря", - рассказал собеседник агентства.
Дата его рассмотрения пока не назначена.
За пропаганду нетрадиционных отношений юрлицу грозит штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. В суде не уточнили, какие именно действия издательства были сочтены пропагандой ЛГБТ*.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
ТНТ Music оштрафовали за ЛГБТ*-пропаганду среди несовершеннолетних