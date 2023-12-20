https://ria.ru/20231220/protestuyuschie-1917089209.html

В Буэнос-Айресе собираются протестующие против новых властей Аргентины

В Буэнос-Айресе собираются протестующие против новых властей Аргентины - РИА Новости, 21.12.2023

В Буэнос-Айресе собираются протестующие против новых властей Аргентины

Протестующие против экономической и социальной политики новых властей Аргентины начинают собираться в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-20T21:21

2023-12-20T21:21

2023-12-21T09:24

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 дек - РИА Новости. Протестующие против экономической и социальной политики новых властей Аргентины начинают собираться в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. Люди выходят на улицы спустя 10 дней после инаугурации президента Хавьера Милея, чтобы высказать несогласие с его политикой сокращения расходов во всех сферах, которую само правительство называет "шоковой". Обстановка в центре города спокойная. Люди стоят на тротуарах в местах, объявленных для сбора организаторами, не перекрывая движение и ожидая начала протестного марша. Именно требование оставить улицы свободными для проезда транспорта было основным со стороны властей. В противном случае правоохранители могут начать применять силу. Вдоль тротуаров дежурит полиция. Людей пока не очень много. Марш должен начаться в 16.00 (22.00 мск). Министр безопасности Патрисия Буллрич ранее сообщила, что власти будут жестко реагировать на блокировку дорог при проведении митингов. По ее словам, участники акций должны находиться на тротуарах, а не перекрывать движение. При этом министр подчеркнула, что правоохранительные органы будут использовать силу по минимуму, ее применение будет усилено в случае сопротивления.

https://ria.ru/20231219/oppozitsiya-1916815901.html

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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина