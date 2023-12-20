https://ria.ru/20231220/protest-1917101029.html

В Буэнос-Айресе протестуют против нового правительства Аргентины

В Буэнос-Айресе протестуют против нового правительства Аргентины - РИА Новости, 21.12.2023

В Буэнос-Айресе протестуют против нового правительства Аргентины

Протестующие против экономической политики нового правительства Аргентины перекрыли улицу в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-20T22:55

2023-12-20T22:55

2023-12-21T00:39

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буэнос-айрес (город)

аргентина

луис капуто

вашингтон (штат)

хавьер милей

брикс

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Протестующие против экономической политики нового правительства Аргентины перекрыли улицу в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости.Как уточняется, на митинг собрались сотни человек. Путь к дому правительства, куда они собирались с шествием, перекрыли полицейские с щитами. В толпе людей некоторые продают мороженое прямо напротив выстроившихся силовиков, чтобы подзаработать. Среди протестующих также есть семьи с маленькими детьми. Полиция взяла митингующих в кольцо и постепенно его сжимает. В результате образовалась давка. Нескольким людям стало плохо. Сотрудники правоохранительных органов, предположительно, применили слезоточивый газ.Силовики позволили протестующим занять еще одну улицу на пути к президентскому дворцу. Сотни людей выкрикивали антиправительственные лозунги, бранные слова и движутся в сторону центральной площади. Со всех сторон их сопровождает полиция. Позднее, как передает корреспондент РИА Новости, участники протестов начали расходиться.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что власти города серьезно усилили меры безопасности перед предстоящей в центре Буэнос-Айреса акцией протеста против экономической политики нового правительства. Впервые за последние годы к основным въездам в город стянули сотрудников правоохранительных органов и спецтехнику. Так, на западном въезде дежурят жандармы с бронемашинами и водометами. Министр безопасности Патрисия Буллрич ранее заявила, что власти будут жестко реагировать на блокировку дорог при проведении митингов. По ее словам, участники акций должны находиться на тротуарах, а не перекрывать движение. При этом министр подчеркнула, что правоохранительные органы будут использовать силу по минимуму, однако при сопротивлении станут реагировать жестче.На прошедших 19 ноября президентских выборах в Аргентине победу одержал оппозиционер Хавьер Милей. Он обогнав своего соперника — кандидата от правящей партии Серхио Массу — на десять процентов.Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и ряд министерств, сократив госаппарат.На прошлой неделе министр экономики страны Луис Капуто сообщил, что власти вдвое ослабят курс нацвалюты — до 800 песо. Кроме того, будут снижены субсидии на транспорт и энергию. Государство перестанет финансировать инфраструктурные работы и сократит госаппарат. Власти считают эти меры неизбежными: они нужны для того, чтобы избежать катастрофы, гиперинфляции, заявил официальный представитель президента Мануэль Адорни.

https://ria.ru/20231214/argentina-1915773206.html

https://ria.ru/20231212/otnosheniya-1915271150.html

https://ria.ru/20231214/argentina-1915675158.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

вашингтон (штат)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, буэнос-айрес (город), аргентина, луис капуто , вашингтон (штат), хавьер милей, брикс