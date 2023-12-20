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Более 560 малых производителей стали поставщиками "Фермерских островков"
Более 560 малых производителей стали поставщиками "Фермерских островков" - РИА Новости, 20.12.2023
Более 560 малых производителей стали поставщиками "Фермерских островков"
Корпорация МСП вместе с партнерами и регионами за два года организовала 68 торговых точек "Фермерский островок", поставщиками которых стали более 560 малых и... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:14
2023-12-20T11:14
2023-12-20T11:15
россия
александр исаевич
андрей белоусов
корпорация мсп
экономика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Корпорация МСП вместе с партнерами и регионами за два года организовала 68 торговых точек "Фермерский островок", поставщиками которых стали более 560 малых и средних производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции, сообщает пресс-служба КМСП. "Фермерские островки" открыты в 31 регионе страны. "Жители российских городов могут приобрести продукцию локальных фермеров в магазинах у дома. При этом "Фермерские островки" работают под единым брендом, но в разных форматах: как "магазин в магазине" – в торговых сетях, так и в виде нестационарных объектов и отдельно стоящих магазинов. Главная цель – предоставить кратчайший путь от грядки или цеха до покупателя", – приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. "Фермерские островки" работают по модели кооператива, когда на прилавках присутствует продукция сразу 10-25 фермеров. Исаевич добавил, что "Фермерские островки" - не только дополнительный рынок сбыта экологически чистой продукции, но и акселерационная площадка. За год восемь предпринимателей благодаря проекту смогли выйти на уровень поставщиков крупных федеральных торговых сетей. Развитие сети происходит благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России и курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20231218/kmsp-1915989858.html
https://ria.ru/20231208/podderzhka_msp-1914484988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр исаевич, андрей белоусов, корпорация мсп, экономика
Россия, Александр Исаевич, Андрей Белоусов, Корпорация МСП, Экономика
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Корпорация МСП вместе с партнерами и регионами за два года организовала 68 торговых точек "Фермерский островок", поставщиками которых стали более 560 малых и средних производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции, сообщает пресс-служба КМСП.
"Фермерские островки" открыты в 31 регионе страны.
Каждый 12-й предприниматель страны получил поддержку КМСП в 2023 году
"Жители российских городов могут приобрести продукцию локальных фермеров в магазинах у дома. При этом "Фермерские островки" работают под единым брендом, но в разных форматах: как "магазин в магазине" – в торговых сетях, так и в виде нестационарных объектов и отдельно стоящих магазинов. Главная цель – предоставить кратчайший путь от грядки или цеха до покупателя", – приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП
Александра Исаевича.
"Фермерские островки" работают по модели кооператива, когда на прилавках присутствует продукция сразу 10-25 фермеров.
Исаевич добавил, что "Фермерские островки" - не только дополнительный рынок сбыта экологически чистой продукции, но и акселерационная площадка. За год восемь предпринимателей благодаря проекту смогли выйти на уровень поставщиков крупных федеральных торговых сетей.
Развитие сети происходит благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России
и курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
.
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