https://ria.ru/20231220/proizvoditeli-1916889586.html

Более 560 малых производителей стали поставщиками "Фермерских островков"

Более 560 малых производителей стали поставщиками "Фермерских островков" - РИА Новости, 20.12.2023

Более 560 малых производителей стали поставщиками "Фермерских островков"

Корпорация МСП вместе с партнерами и регионами за два года организовала 68 торговых точек "Фермерский островок", поставщиками которых стали более 560 малых и... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:14

2023-12-20T11:14

2023-12-20T11:15

россия

александр исаевич

андрей белоусов

корпорация мсп

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765879287_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fd63f0de35060e86d07ab6e9d4a3b7f2.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Корпорация МСП вместе с партнерами и регионами за два года организовала 68 торговых точек "Фермерский островок", поставщиками которых стали более 560 малых и средних производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции, сообщает пресс-служба КМСП. "Фермерские островки" открыты в 31 регионе страны. "Жители российских городов могут приобрести продукцию локальных фермеров в магазинах у дома. При этом "Фермерские островки" работают под единым брендом, но в разных форматах: как "магазин в магазине" – в торговых сетях, так и в виде нестационарных объектов и отдельно стоящих магазинов. Главная цель – предоставить кратчайший путь от грядки или цеха до покупателя", – приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. "Фермерские островки" работают по модели кооператива, когда на прилавках присутствует продукция сразу 10-25 фермеров. Исаевич добавил, что "Фермерские островки" - не только дополнительный рынок сбыта экологически чистой продукции, но и акселерационная площадка. За год восемь предпринимателей благодаря проекту смогли выйти на уровень поставщиков крупных федеральных торговых сетей. Развитие сети происходит благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России и курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231218/kmsp-1915989858.html

https://ria.ru/20231208/podderzhka_msp-1914484988.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, александр исаевич, андрей белоусов, корпорация мсп, экономика