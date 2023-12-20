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МИД назвал утешительным призом начало диалога по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 20.12.2023
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14:27 20.12.2023 (обновлено: 14:46 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/priz-1916957485.html
МИД назвал утешительным призом начало диалога по вступлению Украины в ЕС
МИД назвал утешительным призом начало диалога по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 20.12.2023
МИД назвал утешительным призом начало диалога по вступлению Украины в ЕС
Решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз – это "утешительный приз" Киеву взамен помощи на 50 миллиардов евро, заявила на брифинге в Москве... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:27
2023-12-20T14:46
украина
евросоюз
киев
россия
в мире
москва
мария захарова
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз – это "утешительный приз" Киеву взамен помощи на 50 миллиардов евро, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией."Данный шаг - не более чем утешительный приз от Брюсселя, который провалил выделение 50 миллиардов евро на поддержание режима Зеленского", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, не Киев подтягивается в Европейский союз, а "Европейский союз опускается до уровня нацистского киевского режима".
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украина, евросоюз, киев, россия, в мире, москва, мария захарова
Украина, Евросоюз, Киев, Россия, В мире, Москва, Мария Захарова
МИД назвал утешительным призом начало диалога по вступлению Украины в ЕС

Захарова: начало переговоров по вступлению Украины в ЕС — это утешительный приз

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз – это "утешительный приз" Киеву взамен помощи на 50 миллиардов евро, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
«
"Данный шаг - не более чем утешительный приз от Брюсселя, который провалил выделение 50 миллиардов евро на поддержание режима Зеленского", - сказала она в ходе брифинга.
По ее словам, не Киев подтягивается в Европейский союз, а "Европейский союз опускается до уровня нацистского киевского режима".
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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УкраинаЕвросоюзКиевРоссияВ миреМоскваМария Захарова
 
 
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