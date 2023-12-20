https://ria.ru/20231220/priz-1916957485.html

МИД назвал утешительным призом начало диалога по вступлению Украины в ЕС

МИД назвал утешительным призом начало диалога по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 20.12.2023

МИД назвал утешительным призом начало диалога по вступлению Украины в ЕС

Решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз – это "утешительный приз" Киеву взамен помощи на 50 миллиардов евро, заявила на брифинге в Москве... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:27

2023-12-20T14:27

2023-12-20T14:46

украина

евросоюз

киев

россия

в мире

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мария захарова

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз – это "утешительный приз" Киеву взамен помощи на 50 миллиардов евро, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией."Данный шаг - не более чем утешительный приз от Брюсселя, который провалил выделение 50 миллиардов евро на поддержание режима Зеленского", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, не Киев подтягивается в Европейский союз, а "Европейский союз опускается до уровня нацистского киевского режима".

https://ria.ru/20231220/stsenariy-1916956177.html

украина

киев

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