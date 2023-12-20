https://ria.ru/20231220/prilepin-1916956638.html

Прилепин заявил, что мечтает дойти до Киева

Прилепин заявил, что мечтает дойти до Киева - РИА Новости, 20.12.2023

Прилепин заявил, что мечтает дойти до Киева

Писатель и член "Команды Путина" Захар Прилепин назвал желание дойти до Киева главным в своей политической карьере. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:23

2023-12-20T14:23

2023-12-20T15:45

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нижегородская область

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Писатель и член "Команды Путина" Захар Прилепин назвал желание дойти до Киева главным в своей политической карьере."Как только я выздоровею и пройду медкомиссию, я вернусь обратно в строй и буду до конца СВО заниматься данной деятельностью. <...> Если будем живы, тогда уже будем думать про политическую карьеру. <...> Я хочу дойти до Киева, это главное желание в моей политической карьере", — сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Писатель отметил, что чувствует себя хорошо."Хожу без палочки, не езжу на коляске", — подчеркнул Прилепин. Кроме того, он отверг слухи о разногласиях внутри СРЗП, отметив, что продолжает сотрудничество со структурами партии "Справедливая Россия", а "так называемую политическую карьеру" намерен строить "сообразно происходящему в стране" и ходу спецоперации.Машину Прилепина взорвали 6 мая на трассе в Нижегородской области. Сам он получил ранения, его соратник Александр Шубин погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.

https://ria.ru/20231216/prilepin-1916175383.html

https://ria.ru/20230819/dugina-1891069429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киев, захар прилепин, в мире, россия, украина, справедливая россия, нижегородская область