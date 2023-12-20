Рейтинг@Mail.ru
Прилепин заявил, что мечтает дойти до Киева - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 20.12.2023 (обновлено: 15:45 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/prilepin-1916956638.html
Прилепин заявил, что мечтает дойти до Киева
Прилепин заявил, что мечтает дойти до Киева - РИА Новости, 20.12.2023
Прилепин заявил, что мечтает дойти до Киева
Писатель и член "Команды Путина" Захар Прилепин назвал желание дойти до Киева главным в своей политической карьере. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:23
2023-12-20T15:45
специальная военная операция на украине
киев
захар прилепин
в мире
россия
украина
справедливая россия
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916990661_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_d63846c5b08f354564e6a9d58b9676cd.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Писатель и член "Команды Путина" Захар Прилепин назвал желание дойти до Киева главным в своей политической карьере.&quot;Как только я выздоровею и пройду медкомиссию, я вернусь обратно в строй и буду до конца СВО заниматься данной деятельностью. &lt;...&gt; Если будем живы, тогда уже будем думать про политическую карьеру. &lt;...&gt; Я хочу дойти до Киева, это главное желание в моей политической карьере&quot;, — сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре &quot;Россия сегодня&quot;.Писатель отметил, что чувствует себя хорошо."Хожу без палочки, не езжу на коляске", — подчеркнул Прилепин. Кроме того, он отверг слухи о разногласиях внутри СРЗП, отметив, что продолжает сотрудничество со структурами партии "Справедливая Россия", а "так называемую политическую карьеру" намерен строить "сообразно происходящему в стране" и ходу спецоперации.Машину Прилепина взорвали 6 мая на трассе в Нижегородской области. Сам он получил ранения, его соратник Александр Шубин погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.
https://ria.ru/20231216/prilepin-1916175383.html
https://ria.ru/20230819/dugina-1891069429.html
киев
россия
украина
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916990661_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_7b28184b561fc86bce9e2ad89c64b1af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, захар прилепин, в мире, россия, украина, справедливая россия, нижегородская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Захар Прилепин, В мире, Россия, Украина, Справедливая Россия, Нижегородская область
Прилепин заявил, что мечтает дойти до Киева

Прилепин назвал желание дойти до Киева главным в своей политической карьере

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. 20 декабря 2023
Захар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Захар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. 20 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Писатель и член "Команды Путина" Захар Прилепин назвал желание дойти до Киева главным в своей политической карьере.
«

"Как только я выздоровею и пройду медкомиссию, я вернусь обратно в строй и буду до конца СВО заниматься данной деятельностью. <...> Если будем живы, тогда уже будем думать про политическую карьеру. <...> Я хочу дойти до Киева, это главное желание в моей политической карьере", — сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Писатель отметил, что чувствует себя хорошо.
"Хожу без палочки, не езжу на коляске", — подчеркнул Прилепин.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Прилепин заявил, что скоро посетит Донбасс
16 декабря, 12:01
Кроме того, он отверг слухи о разногласиях внутри СРЗП, отметив, что продолжает сотрудничество со структурами партии "Справедливая Россия", а "так называемую политическую карьеру" намерен строить "сообразно происходящему в стране" и ходу спецоперации.
Машину Прилепина взорвали 6 мая на трассе в Нижегородской области. Сам он получил ранения, его соратник Александр Шубин погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Прилепин призвал поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве
19 августа, 23:42
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЗахар ПрилепинВ миреРоссияУкраинаСправедливая РоссияНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала