Прилепин заявил, что мечтает дойти до Киева
Прилепин назвал желание дойти до Киева главным в своей политической карьере
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. 20 декабря 2023
Захар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. 20 декабря 2023
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Писатель и член "Команды Путина" Захар Прилепин назвал желание дойти до Киева главным в своей политической карьере.
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"Как только я выздоровею и пройду медкомиссию, я вернусь обратно в строй и буду до конца СВО заниматься данной деятельностью. <...> Если будем живы, тогда уже будем думать про политическую карьеру. <...> Я хочу дойти до Киева, это главное желание в моей политической карьере", — сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Писатель отметил, что чувствует себя хорошо.
"Хожу без палочки, не езжу на коляске", — подчеркнул Прилепин.
Кроме того, он отверг слухи о разногласиях внутри СРЗП, отметив, что продолжает сотрудничество со структурами партии "Справедливая Россия", а "так называемую политическую карьеру" намерен строить "сообразно происходящему в стране" и ходу спецоперации.
Машину Прилепина взорвали 6 мая на трассе в Нижегородской области. Сам он получил ранения, его соратник Александр Шубин погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.