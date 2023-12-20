https://ria.ru/20231220/prigovor-1916995926.html

В Новой Москве мужчине дали срок за отправку девушке подарка со взрывчаткой

В Новой Москве мужчине дали срок за отправку девушке подарка со взрывчаткой - РИА Новости, 20.12.2023

В Новой Москве мужчине дали срок за отправку девушке подарка со взрывчаткой

Троицкий районный суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима Никиту Селюнина, который отправил подарочную коробку со взрывчаткой отвергнувшей его... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:54

2023-12-20T15:54

2023-12-20T16:01

происшествия

москва

троицк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Троицкий районный суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима Никиту Селюнина, который отправил подарочную коробку со взрывчаткой отвергнувшей его девушке, сообщили РИА Новости в суде. "Суд приговорил Селюнина Н.Н. к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - сказала собеседница агентства. В феврале живущая в Троицке 22-летняя Алина Левченкова получила именную подарочную коробку, открыла ее. Произошло возгорание, Левченкову госпитализировали с ожогами лица и рук. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Селюнина задержали, когда он намеревался сбежать в другой город, и арестовали. В суде Селюнин рассказывал, что пошел на преступление из-за безответных чувств к девушке. Он изготовил взрывное устройство, положил его в коробку, упаковал в подарочную пленку, перевязал красной лентой с бантом, снабдил подписью и утром 20 февраля принес к нужному подъезду. Фигурант уверял, что убивать не хотел.

https://ria.ru/20231003/revnivets-1900176638.html

https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913885704.html

москва

троицк

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происшествия, москва, троицк, следственный комитет россии (ск рф)