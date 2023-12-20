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В Петербурге вынесли приговор главарю банды, грабившей ювелирные магазины - РИА Новости, 20.12.2023
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13:25 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/prigovor-1916936133.html
В Петербурге вынесли приговор главарю банды, грабившей ювелирные магазины
В Петербурге вынесли приговор главарю банды, грабившей ювелирные магазины - РИА Новости, 20.12.2023
В Петербурге вынесли приговор главарю банды, грабившей ювелирные магазины
Главарь банды, нападавшей на ювелирные магазины и банки в Петербурге, Яков Суббота осужден на 12 лет колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:25
2023-12-20T13:25
санкт-петербург
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Главарь банды, нападавшей на ювелирные магазины и банки в Петербурге, Яков Суббота осужден на 12 лет колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры города в телеграм-канале ведомства. "С учетом позиции государственного обвинения Суббота признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении. Суббота признан виновным по ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой) в целях нападения на граждан и организации, руководстве такой группой (бандой), пп. "а, б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище, помещение, организованной группой, в особо крупном размере). Суд установил, что с января 2012 года в Петербурге Субботой с целью совершения вооруженных нападений создана организованная группа из 7 человек. Участники банды разрабатывали детальные планы совершения вооруженный разбойных нападений, придерживались установленной иерархии и неукоснительно соблюдали меры конспирации. В качестве объектов нападений выбирались организации (в т.ч. банки, ломбарды, ювелирные салоны и т.д) и квартиры граждан, аккумулирующие крупные денежные суммы или материальные ценности. Для реализации целей банда использовала оружие и боеприпасы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, под руководством Субботы банда в апреле 2012 года совершила вооруженное разбойное нападение на магазин ювелирной сети, расположенный в доме 71/8 по улице Бабушкина, с причинением ущерба на сумму боле 14 миллионов рублей, в июле 2012 года – вооруженное разбойное нападение на банк, расположенный в доме 220 литера А по Московскому проспекту, с причинением ущерба свыше 7,5 миллиона рублей, в августе 2012 года – вооруженное разбойное нападение на отделение банка, расположенное в доме 16 корпус 1 по Малоохтинскому проспекту, с причинение ущерба на сумму более 1 миллиона рублей. Банда действовала до задержания ее участников сотрудниками правоохранительных органов в период с декабря 2012 года по февраль 2013 года.
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санкт-петербург, происшествия, россия
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия
В Петербурге вынесли приговор главарю банды, грабившей ювелирные магазины

Главаря банды, нападавшей на ювелирные магазины в Петербурге, осудили на 12 лет

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Главарь банды, нападавшей на ювелирные магазины и банки в Петербурге, Яков Суббота осужден на 12 лет колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры города в телеграм-канале ведомства.
«
"С учетом позиции государственного обвинения Суббота признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Суббота признан виновным по ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой) в целях нападения на граждан и организации, руководстве такой группой (бандой), пп. "а, б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище, помещение, организованной группой, в особо крупном размере).
Суд установил, что с января 2012 года в Петербурге Субботой с целью совершения вооруженных нападений создана организованная группа из 7 человек. Участники банды разрабатывали детальные планы совершения вооруженный разбойных нападений, придерживались установленной иерархии и неукоснительно соблюдали меры конспирации. В качестве объектов нападений выбирались организации (в т.ч. банки, ломбарды, ювелирные салоны и т.д) и квартиры граждан, аккумулирующие крупные денежные суммы или материальные ценности. Для реализации целей банда использовала оружие и боеприпасы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, под руководством Субботы банда в апреле 2012 года совершила вооруженное разбойное нападение на магазин ювелирной сети, расположенный в доме 71/8 по улице Бабушкина, с причинением ущерба на сумму боле 14 миллионов рублей, в июле 2012 года – вооруженное разбойное нападение на банк, расположенный в доме 220 литера А по Московскому проспекту, с причинением ущерба свыше 7,5 миллиона рублей, в августе 2012 года – вооруженное разбойное нападение на отделение банка, расположенное в доме 16 корпус 1 по Малоохтинскому проспекту, с причинение ущерба на сумму более 1 миллиона рублей.
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