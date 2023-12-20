https://ria.ru/20231220/premiya_vyzov-1916838818.html
Создатель ионного квантового компьютера получил премию "Вызов"
Создатель ионного квантового компьютера получил премию "Вызов" - РИА Новости, 20.12.2023
Создатель ионного квантового компьютера получил премию "Вызов"
Ученый Илья Семериков получил Национальную премию в области будущих технологий "Вызов" в номинации "Перспектива", сообщает пресс-служба Росатома. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T08:34
2023-12-20T08:34
2023-12-20T14:16
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
перспектива
российский квантовый центр
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ученый Илья Семериков получил Национальную премию в области будущих технологий "Вызов" в номинации "Перспектива", сообщает пресс-служба Росатома.Семериков удостоен награды за создание ионного квантового процессора с использованием многоуровневых квантовых систем. Он руководит разработкой российского квантового компьютера на ионах в рамках дорожной карты "Квантовые вычисления", координируемой Росатомом.Номинация "Перспектива" отмечает молодых исследователей за достижения, повлиявшие на динамику развития будущих технологий.Заместитель руководителя научной группы в Российском квантовом центре, научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) Илья Семериков является разработчиком квантового компьютера на ионах, представленного 13 июля президенту России на стенде Госкорпорации "Росатом" в рамках Форума будущих технологий.По данным пресс-службы, создание российского квантового компьютера осуществляется в рамках реализации правительственной дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления", которая координируется Росатомом и объединяет для решения данной задачи научные институты, университеты и высокотехнологичные компании.В ходе церемонии Росатом также вручил награду в номинации "Прорыв", которая отмечает научное исследование, открывшее путь к созданию будущих технологий. Награда вручена профессору, вице-президенту по фотонике, руководителю лаборатории гибридной фотоники Сколтеха Павлосу Лагудакису, который является одним из основоположников развития физики поляритонов, разработчиком фотонного транзистора на поляритонах и прототипа поляритонного вычислителя."Вся история, настоящее и будущее атомной отрасли - это история прорывов: личностных, интеллектуальных, технологических. Атомная промышленность открыла возможность использовать мощнейшие силы природы, которые таятся внутри атомных ядер, внутри материи. А сегодня ученые уже работают над будущими технологиями, которые определят новую реальность. Наша Родина по-настоящему нацелена на то, чтобы стать источником новых знаний, которые принесут пользу всему человечеству", — сказал в видеообращении к гостям церемонии генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.На сцене награду Павлосу Лагудакису вручила директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева. Она отметила международные перспективы премии "Вызов" и подчеркнула, что в новых условиях премия даст импульс развитию международного научного и технологического сотрудничества, а также повысит роль России в области перспективных исследований."Сегодня, когда многие международные институты, фактически, перестали работать, настало время реализовать альтернативные форматы взаимодействия, создавая не "локальную" замену международным премиям в текущей геополитической ситуации, а принципиально новый инструмент глобального сотрудничества. Я искренне верю, что новая премия станет визитной карточкой России во всем мире", — сказала она.Также победителями премии "Вызов" стали: в номинации "Инженерное решение" — директор по научной работе Лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Гамлет Ходжибагиян за разработку магнитов на основе высокотемпературного сверхпроводящего материала для сверхмощных хранилищ электроэнергии и исследований новой физики; в номинации "Ученый года" — директор Института Трансляционной Биомедицины СПбГУ Рауль Гайнетдинов за новые подходы для лекарственного лечения таких заболеваний, как шизофрения, депрессия, болезнь Паркинсона и синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей.
https://ria.ru/20230713/kvantovyekompyutery-1884048722.html
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россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", перспектива, российский квантовый центр, общество
Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Перспектива, Российский квантовый центр, Общество
Создатель ионного квантового компьютера получил премию "Вызов"
Ученый получил премию "Вызов" за создание ионного квантового компьютера
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ученый Илья Семериков получил Национальную премию в области будущих технологий "Вызов" в номинации "Перспектива", сообщает пресс-служба Росатома.
Семериков удостоен награды за создание ионного квантового процессора с использованием многоуровневых квантовых систем. Он руководит разработкой российского квантового компьютера на ионах в рамках дорожной карты "Квантовые вычисления", координируемой Росатомом.
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Номинация "Перспектива" отмечает молодых исследователей за достижения, повлиявшие на динамику развития будущих технологий.
Заместитель руководителя научной группы в Российском квантовом центре
, научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН
(ФИАН
) Илья Семериков является разработчиком квантового компьютера на ионах, представленного 13 июля президенту России
на стенде Госкорпорации "Росатом" в рамках Форума будущих технологий.
По данным пресс-службы, создание российского квантового компьютера осуществляется в рамках реализации правительственной дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления", которая координируется Росатомом и объединяет для решения данной задачи научные институты, университеты и высокотехнологичные компании.
В ходе церемонии Росатом также вручил награду в номинации "Прорыв", которая отмечает научное исследование, открывшее путь к созданию будущих технологий. Награда вручена профессору, вице-президенту по фотонике, руководителю лаборатории гибридной фотоники Сколтеха
Павлосу Лагудакису, который является одним из основоположников развития физики поляритонов, разработчиком фотонного транзистора на поляритонах и прототипа поляритонного вычислителя.
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"Вся история, настоящее и будущее атомной отрасли - это история прорывов: личностных, интеллектуальных, технологических. Атомная промышленность открыла возможность использовать мощнейшие силы природы, которые таятся внутри атомных ядер, внутри материи. А сегодня ученые уже работают над будущими технологиями, которые определят новую реальность. Наша Родина по-настоящему нацелена на то, чтобы стать источником новых знаний, которые принесут пользу всему человечеству", — сказал в видеообращении к гостям церемонии генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
.
На сцене награду Павлосу Лагудакису вручила директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева. Она отметила международные перспективы премии "Вызов" и подчеркнула, что в новых условиях премия даст импульс развитию международного научного и технологического сотрудничества, а также повысит роль России в области перспективных исследований.
"Сегодня, когда многие международные институты, фактически, перестали работать, настало время реализовать альтернативные форматы взаимодействия, создавая не "локальную" замену международным премиям в текущей геополитической ситуации, а принципиально новый инструмент глобального сотрудничества. Я искренне верю, что новая премия станет визитной карточкой России во всем мире", — сказала она.
Также победителями премии "Вызов" стали: в номинации "Инженерное решение" — директор по научной работе Лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ
) Гамлет Ходжибагиян за разработку магнитов на основе высокотемпературного сверхпроводящего материала для сверхмощных хранилищ электроэнергии и исследований новой физики; в номинации "Ученый года" — директор Института Трансляционной Биомедицины СПбГУ
Рауль Гайнетдинов за новые подходы для лекарственного лечения таких заболеваний, как шизофрения, депрессия, болезнь Паркинсона и синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей.
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