https://ria.ru/20231220/premiya_vyzov-1916838818.html

Создатель ионного квантового компьютера получил премию "Вызов"

Создатель ионного квантового компьютера получил премию "Вызов" - РИА Новости, 20.12.2023

Создатель ионного квантового компьютера получил премию "Вызов"

Ученый Илья Семериков получил Национальную премию в области будущих технологий "Вызов" в номинации "Перспектива", сообщает пресс-служба Росатома. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T08:34

2023-12-20T08:34

2023-12-20T14:16

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

перспектива

российский квантовый центр

общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ученый Илья Семериков получил Национальную премию в области будущих технологий "Вызов" в номинации "Перспектива", сообщает пресс-служба Росатома.Семериков удостоен награды за создание ионного квантового процессора с использованием многоуровневых квантовых систем. Он руководит разработкой российского квантового компьютера на ионах в рамках дорожной карты "Квантовые вычисления", координируемой Росатомом.Номинация "Перспектива" отмечает молодых исследователей за достижения, повлиявшие на динамику развития будущих технологий.Заместитель руководителя научной группы в Российском квантовом центре, научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) Илья Семериков является разработчиком квантового компьютера на ионах, представленного 13 июля президенту России на стенде Госкорпорации "Росатом" в рамках Форума будущих технологий.По данным пресс-службы, создание российского квантового компьютера осуществляется в рамках реализации правительственной дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления", которая координируется Росатомом и объединяет для решения данной задачи научные институты, университеты и высокотехнологичные компании.В ходе церемонии Росатом также вручил награду в номинации "Прорыв", которая отмечает научное исследование, открывшее путь к созданию будущих технологий. Награда вручена профессору, вице-президенту по фотонике, руководителю лаборатории гибридной фотоники Сколтеха Павлосу Лагудакису, который является одним из основоположников развития физики поляритонов, разработчиком фотонного транзистора на поляритонах и прототипа поляритонного вычислителя."Вся история, настоящее и будущее атомной отрасли - это история прорывов: личностных, интеллектуальных, технологических. Атомная промышленность открыла возможность использовать мощнейшие силы природы, которые таятся внутри атомных ядер, внутри материи. А сегодня ученые уже работают над будущими технологиями, которые определят новую реальность. Наша Родина по-настоящему нацелена на то, чтобы стать источником новых знаний, которые принесут пользу всему человечеству", — сказал в видеообращении к гостям церемонии генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.На сцене награду Павлосу Лагудакису вручила директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева. Она отметила международные перспективы премии "Вызов" и подчеркнула, что в новых условиях премия даст импульс развитию международного научного и технологического сотрудничества, а также повысит роль России в области перспективных исследований."Сегодня, когда многие международные институты, фактически, перестали работать, настало время реализовать альтернативные форматы взаимодействия, создавая не "локальную" замену международным премиям в текущей геополитической ситуации, а принципиально новый инструмент глобального сотрудничества. Я искренне верю, что новая премия станет визитной карточкой России во всем мире", — сказала она.Также победителями премии "Вызов" стали: в номинации "Инженерное решение" — директор по научной работе Лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Гамлет Ходжибагиян за разработку магнитов на основе высокотемпературного сверхпроводящего материала для сверхмощных хранилищ электроэнергии и исследований новой физики; в номинации "Ученый года" — директор Института Трансляционной Биомедицины СПбГУ Рауль Гайнетдинов за новые подходы для лекарственного лечения таких заболеваний, как шизофрения, депрессия, болезнь Паркинсона и синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей.

https://ria.ru/20230713/kvantovyekompyutery-1884048722.html

https://ria.ru/20230713/putin-1884030510.html

https://ria.ru/20230929/nauka-1899511445.html

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россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", перспектива, российский квантовый центр, общество