Рейтинг@Mail.ru
В ДНР на машину скорой помощи сбросили взрывоопасный предмет - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 20.12.2023 (обновлено: 20:44 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/predmet-1917081236.html
В ДНР на машину скорой помощи сбросили взрывоопасный предмет
В ДНР на машину скорой помощи сбросили взрывоопасный предмет - РИА Новости, 20.12.2023
В ДНР на машину скорой помощи сбросили взрывоопасный предмет
Взрывоопасный предмет был сброшен с беспилотника на машину скорой помощи в селе Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, в результате никто не пострадал,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T20:21
2023-12-20T20:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917083703_256:0:1280:576_1920x0_80_0_0_0de29f1d6a3514772a94d96d9b62556a.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Взрывоопасный предмет был сброшен с беспилотника на машину скорой помощи в селе Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, в результате никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Минздрава России. "Двадцатого декабря беспилотный летательный аппарат сбросил взрывоопасный предмет на автомобиль скорой медицинской помощи (СМП) в селе Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики. В момент атаки бригада спешила на вызов. К счастью, медики не получили серьезных травм", - говорится в сообщении. В ведомстве также напомнили, что в начале ноября при обстреле Донецка пострадали врач и фельдшер СМП, а водитель погиб. "Несмотря на угрозу для жизни и здоровья, медицинские специалисты продолжают с честью выполнять свой служебный долг и спасать людей", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231220/obstrel-1917057517.html
донецкая народная республика
россия
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917083703_429:0:1197:576_1920x0_80_0_0_4d0f41077c4f16b407f2937264fb4997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк
В ДНР на машину скорой помощи сбросили взрывоопасный предмет

В ДНР с беспилотника сбросили взрывоопасный предмет на машину скорой помощи

© Фото : Минздрав России/TelegramАвтомобиль скорой помощи в ДНР, подвергшийся атаке с БПЛА. 20 декабря 2023
Автомобиль скорой помощи в ДНР, подвергшийся атаке с БПЛА. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Минздрав России/Telegram
Автомобиль скорой помощи в ДНР, подвергшийся атаке с БПЛА. 20 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Взрывоопасный предмет был сброшен с беспилотника на машину скорой помощи в селе Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, в результате никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.
«
"Двадцатого декабря беспилотный летательный аппарат сбросил взрывоопасный предмет на автомобиль скорой медицинской помощи (СМП) в селе Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики. В момент атаки бригада спешила на вызов. К счастью, медики не получили серьезных травм", - говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что в начале ноября при обстреле Донецка пострадали врач и фельдшер СМП, а водитель погиб.
«
"Несмотря на угрозу для жизни и здоровья, медицинские специалисты продолжают с честью выполнять свой служебный долг и спасать людей", - добавляется в сообщении.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Число раненных при обстреле Горловки выросло до трех
Вчера, 18:27
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала