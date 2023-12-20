https://ria.ru/20231220/predmet-1917081236.html

В ДНР на машину скорой помощи сбросили взрывоопасный предмет

В ДНР на машину скорой помощи сбросили взрывоопасный предмет - РИА Новости, 20.12.2023

В ДНР на машину скорой помощи сбросили взрывоопасный предмет

Взрывоопасный предмет был сброшен с беспилотника на машину скорой помощи в селе Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, в результате никто не пострадал,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T20:21

2023-12-20T20:21

2023-12-20T20:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Взрывоопасный предмет был сброшен с беспилотника на машину скорой помощи в селе Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, в результате никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Минздрава России. "Двадцатого декабря беспилотный летательный аппарат сбросил взрывоопасный предмет на автомобиль скорой медицинской помощи (СМП) в селе Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики. В момент атаки бригада спешила на вызов. К счастью, медики не получили серьезных травм", - говорится в сообщении. В ведомстве также напомнили, что в начале ноября при обстреле Донецка пострадали врач и фельдшер СМП, а водитель погиб. "Несмотря на угрозу для жизни и здоровья, медицинские специалисты продолжают с честью выполнять свой служебный долг и спасать людей", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231220/obstrel-1917057517.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, россия, донецк