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Патриарх Кирилл поздравил спецслужбы с их праздником - РИА Новости, 20.12.2023
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Религия
 
13:05 20.12.2023 (обновлено: 13:23 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/prazdnik-1916925280.html
Патриарх Кирилл поздравил спецслужбы с их праздником
Патриарх Кирилл поздравил спецслужбы с их праздником - РИА Новости, 20.12.2023
Патриарх Кирилл поздравил спецслужбы с их праздником
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил руководство ФСБ, СВР и ФСО с Днем работника органов безопасности РФ, отметив, что работа российских спецслужб... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:05
2023-12-20T13:23
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил руководство ФСБ, СВР и ФСО с Днем работника органов безопасности РФ, отметив, что работа российских спецслужб сейчас особа значима, и пожелав им бодрости духа и помощи Божией. "Сотрудники возглавляемого вами ведомства, храня верность присяге и являя преданность своему делу, вносят весомый вклад в отстаивание национальных интересов и созидание мирной и благополучной жизни людей. В нынешние непростые для нашей страны времена особое значение приобретает твердое осознание работниками Федеральной службы безопасности их огромной ответственности за судьбу Отечества и умение решать сложные задачи государственной важности", - говорится в поздравлении директору ФСБ РФ Александру Бортникову, опубликованном на сайте РПЦ. В поздравлении директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину патриарх отметил, что праздник свидетельствует о высокой значимости служения, связанного с защитой национальных интересов, борьбой с терроризмом и экстремизмом, предотвращением различных преступлений против народа. "В нынешней сложной ситуации деятельность возглавляемого вами ведомства, способствующая благополучному разрешению непростых ситуаций в международных отношениях и обеспечению безопасности страны, приобретает особую значимость", - подчеркнул патриарх в поздравлении Нарышкину Предстоятель РПЦ в поздравлении директору Федеральной службы охраны РФ Дмитрию Кочневу подчеркнул, что сотрудники ФСО РФ, охраняя первых лиц государства, проявляют "не только отличные профессиональные навыки, но и высокие личные качества". "В нынешних непростых условиях ваша служба стремится эффективно решать вопросы, связанные, в том числе, с борьбой против терроризма, с защитой суверенитета страны и отстаиванием ее национальных интересов", - подчеркнул патриарх. Он пожелал руководству и сотрудникам ФСБ, СВР и ФСО "крепости сил, бодрости духа, мира и неоскудевающей помощи Божией в дальнейших трудах на благо России". Профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, – День работника органов безопасности отмечается 20 декабря с 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста. В 1917 году в соответствии с декретом совнаркома от 20 декабря (7 декабря по старому стилю), была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с Феликсом Дзержинским.
https://ria.ru/20231212/zlo-1915296587.html
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл поздравил спецслужбы с их праздником

Патриарх Кирилл поздравил спецслужбы с их праздником и пожелал помощи Божией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил руководство ФСБ, СВР и ФСО с Днем работника органов безопасности РФ, отметив, что работа российских спецслужб сейчас особа значима, и пожелав им бодрости духа и помощи Божией.
"Сотрудники возглавляемого вами ведомства, храня верность присяге и являя преданность своему делу, вносят весомый вклад в отстаивание национальных интересов и созидание мирной и благополучной жизни людей. В нынешние непростые для нашей страны времена особое значение приобретает твердое осознание работниками Федеральной службы безопасности их огромной ответственности за судьбу Отечества и умение решать сложные задачи государственной важности", - говорится в поздравлении директору ФСБ РФ Александру Бортникову, опубликованном на сайте РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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В поздравлении директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину патриарх отметил, что праздник свидетельствует о высокой значимости служения, связанного с защитой национальных интересов, борьбой с терроризмом и экстремизмом, предотвращением различных преступлений против народа.
"В нынешней сложной ситуации деятельность возглавляемого вами ведомства, способствующая благополучному разрешению непростых ситуаций в международных отношениях и обеспечению безопасности страны, приобретает особую значимость", - подчеркнул патриарх в поздравлении Нарышкину
Предстоятель РПЦ в поздравлении директору Федеральной службы охраны РФ Дмитрию Кочневу подчеркнул, что сотрудники ФСО РФ, охраняя первых лиц государства, проявляют "не только отличные профессиональные навыки, но и высокие личные качества". "В нынешних непростых условиях ваша служба стремится эффективно решать вопросы, связанные, в том числе, с борьбой против терроризма, с защитой суверенитета страны и отстаиванием ее национальных интересов", - подчеркнул патриарх.
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18 декабря, 20:20
Он пожелал руководству и сотрудникам ФСБ, СВР и ФСО "крепости сил, бодрости духа, мира и неоскудевающей помощи Божией в дальнейших трудах на благо России".
Профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, – День работника органов безопасности отмечается 20 декабря с 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста. В 1917 году в соответствии с декретом совнаркома от 20 декабря (7 декабря по старому стилю), была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с Феликсом Дзержинским.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Патриарх Кирилл заявил, что считает Россию свободной страной
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