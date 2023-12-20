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СМИ: в Ирландии подтвердили разговор премьера с российскими пранкерами
СМИ: в Ирландии подтвердили разговор премьера с российскими пранкерами - РИА Новости, 20.12.2023
СМИ: в Ирландии подтвердили разговор премьера с российскими пранкерами
В офисе премьера Ирландии Лео Варадкара подтвердили, что он в этом году разговаривал с пранкерами, сообщает издание Business Post. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T01:06
2023-12-20T01:06
2023-12-20T01:06
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В офисе премьера Ирландии Лео Варадкара подтвердили, что он в этом году разговаривал с пранкерами, сообщает издание Business Post. "Ранее в этом году премьер-министр принял участие в виртуальной встрече, исходя из того, что он говорил с представителем комиссии Африканского союза. Премьер-министр досрочно прекратил разговор из-за подозрений касательно его характера и порядка его ведения", - приводит издание слова представителя Варадкара. Отмечается, что выложенный в сеть материал якобы "был подделан" и "не отражает того, что на самом деле произошло во время разговора". Ранее в официальном Telegram-канале российских пранкеров Вована и Лексуса был опубликован их разговор с Варадкаром. В ходе беседы премьер пожаловался на самый большой в истории миграционный кризис из-за приезда около 100 тысяч украинских беженцев и отметил, что не верит в скорое присоединение Украины к ЕС.
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ирландия, украина, лео варадкар, африканский союз, евросоюз, в мире
Ирландия, Украина, Лео Варадкар, Африканский союз, Евросоюз, В мире
СМИ: в Ирландии подтвердили разговор премьера с российскими пранкерами
Business Post: в Ирландии подтвердили разговор премьера с Вованом и Лексусом