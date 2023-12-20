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ВСУ потеряли до 70 солдат на Запорожском направлении

ВСУ потеряли до 70 солдат на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.12.2023

ВСУ потеряли до 70 солдат на Запорожском направлении

Российские военнослужащие за сутки на запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад, потери противника составили до 70... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:09

2023-12-20T14:09

2023-12-20T14:10

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад, потери противника составили до 70 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14-й бригады нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Суточные потери противника на данном направлении составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия Д-20 и гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.

киев

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, вооруженные силы украины