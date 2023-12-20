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ВСУ потеряли до 70 солдат на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 20.12.2023 (обновлено: 14:10 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/poteri-1916953137.html
ВСУ потеряли до 70 солдат на Запорожском направлении
ВСУ потеряли до 70 солдат на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.12.2023
ВСУ потеряли до 70 солдат на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за сутки на запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад, потери противника составили до 70... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:09
2023-12-20T14:10
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад, потери противника составили до 70 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14-й бригады нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Суточные потери противника на данном направлении составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия Д-20 и гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
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киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 70 солдат на Запорожском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 70 солдат, 2 орудия Д-20 на Запорожском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад, потери противника составили до 70 солдат, сообщили в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14-й бригады нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Суточные потери противника на данном направлении составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия Д-20 и гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы Украины
 
 
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