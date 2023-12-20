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Фицо: огромная часть оказываемой Украине помощи попадает на черный рынок - РИА Новости, 20.12.2023
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16:35 20.12.2023 (обновлено: 17:10 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/pomosch-1917010779.html
Фицо: огромная часть оказываемой Украине помощи попадает на черный рынок
Фицо: огромная часть оказываемой Украине помощи попадает на черный рынок - РИА Новости, 20.12.2023
Фицо: огромная часть оказываемой Украине помощи попадает на черный рынок
Словакия будет направлять адресную гуманитарную помощь Украине, чтобы она не стала предметом торговли на черном рынке, куда попадает ее огромная часть, заявил... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:35
2023-12-20T17:10
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БРАТИСЛАВА, 20 дек — РИА Новости. Словакия будет направлять адресную гуманитарную помощь Украине, чтобы она не стала предметом торговли на черном рынке, куда попадает ее огромная часть, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию InfoVojna. &quot;Я не озвучу цифру, о которой мы говорим в рамках в Европейского совета, но это огромная доля от общей помощи, которая оказывается на черном рынке, в щупальцах организованной преступности на Украине&quot;, — сказал он.Политик напомнил, что в конце января запланирована его встреча с премьер-министром Украины. &quot;Встреча будет на словацко-украинской границе, потому что я не вижу причин путешествовать по Украине сейчас. &lt;…&gt; Я готов говорить с украинским премьером о том, что действительно (нужно Украине. — Прим. ред.), ведь если мы передадим им две-три системы для разминирования, то я не могу себе представить, что их разворуют или они окажутся где-то на черном рынке, — объяснил Фицо.По его словам, должны быть составлены списки необходимой гуманитарной помощи с указанием конкретных украинских городов и деревень, которые в ней нуждаются."Например, вот этой области нужны пять генераторов, а вот этой — мобильные отопительные системы, тогда я могу себе представить, что мы сможем проконтролировать (распределение помощи. — Прим. ред.)", — добавил политик. Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231010/prodazha-1901787282.html
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в мире, украина, россия, словакия, сергей лавров, роберт фицо, нато, европейский совет, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Словакия, Сергей Лавров, Роберт Фицо, НАТО, Европейский совет, Дмитрий Песков
Фицо: огромная часть оказываемой Украине помощи попадает на черный рынок

Премьер Словакии Фицо: большая часть помощи Украине попадает на черный рынок

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 дек — РИА Новости. Словакия будет направлять адресную гуманитарную помощь Украине, чтобы она не стала предметом торговли на черном рынке, куда попадает ее огромная часть, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию InfoVojna.
«

"Я не озвучу цифру, о которой мы говорим в рамках в Европейского совета, но это огромная доля от общей помощи, которая оказывается на черном рынке, в щупальцах организованной преступности на Украине", — сказал он.

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Политик напомнил, что в конце января запланирована его встреча с премьер-министром Украины.
«

"Встреча будет на словацко-украинской границе, потому что я не вижу причин путешествовать по Украине сейчас. <…> Я готов говорить с украинским премьером о том, что действительно (нужно Украине. — Прим. ред.), ведь если мы передадим им две-три системы для разминирования, то я не могу себе представить, что их разворуют или они окажутся где-то на черном рынке, — объяснил Фицо.

По его словам, должны быть составлены списки необходимой гуманитарной помощи с указанием конкретных украинских городов и деревень, которые в ней нуждаются.
"Например, вот этой области нужны пять генераторов, а вот этой — мобильные отопительные системы, тогда я могу себе представить, что мы сможем проконтролировать (распределение помощи. — Прим. ред.)", — добавил политик.
Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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