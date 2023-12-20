https://ria.ru/20231220/pomosch-1916959328.html

Боррель засомневался в возможности продолжения помощи Украине

Боррель засомневался в возможности продолжения помощи Украине - РИА Новости, 20.12.2023

Боррель засомневался в возможности продолжения помощи Украине

ЕС оказал Украине в совокупности гораздо большую помощь, чем США, однако теперь встает вопрос, сможет ли такая помощь продолжаться и дальше, заявил глава... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:32

2023-12-20T14:32

2023-12-20T14:32

в мире

украина

сша

европа

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. ЕС оказал Украине в совокупности гораздо большую помощь, чем США, однако теперь встает вопрос, сможет ли такая помощь продолжаться и дальше, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, страны ЕС через двусторонние договоренности и Европейский фонд мира отказали Украине военную помощь практически на 30 миллиардов евро. "Благодаря этой помощи Украина смогла сопротивляться. Военная помощь США была более значительной, чем наша, однако, если сложить военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь, то Европа оказала Украине гораздо большую помощь, чем США", - указал Боррель, выступая на форуме Sommet Grand Continent. При этом он задался вопросом, "продолжится ли эта помощь?". "Продлится ли единство ЕС в этом вопросе, продолжится ли помощь от США при новом президенте и даже до его выборов… На эти вопросы необходимо ответить... мы, в Европе, должны ответить, и, на мой взгляд, мы должны стоять активно на стороне Украины, надо делать больше и быстрее, потому что Россия для ЕС представляет стратегическую угрозу", - уверен глава евродипломатии.

https://ria.ru/20231220/ukraina-1916933417.html

украина

сша

европа

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Наталья Макарова

в мире, украина, сша, европа, жозеп боррель, евросоюз