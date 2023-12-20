https://ria.ru/20231220/pomosch-1916917403.html

Многого не хватает. В США раскрыли, как Запад подставил Украину

Многого не хватает. В США раскрыли, как Запад подставил Украину - РИА Новости, 20.12.2023

Многого не хватает. В США раскрыли, как Запад подставил Украину

Шансы ВСУ на положительный для них исход военных действий практически отсутствуют, пишет американский журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:41

2023-12-20T12:41

2023-12-20T12:41

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Шансы ВСУ на положительный для них исход военных действий практически отсутствуют, пишет американский журнал Military Watch Magazine."Еще больше элитных передовых подразделений в стране все чаще сообщают о серьезной нехватке оборудования, препятствующей их операциям, что в сочетании с огромными потерями в сотни тысяч человек, понесенными с момента начала наступления в июне, привело к тому, что прогнозы о будущих военных перспективах страны становятся все более мрачными", — отметили в публикации.Кроме того, ситуация на фронте осложняется тем, что США потеряли интерес к финансированию Украины, говорится в материале. Это связано с тем, что контрнаступление ВСУ с треском провалилось, а до западных кураторов все чаще доходят сообщения о высокой коррупции на Украине, добавили в статье. Отсутствие финансовой поддержки может привести к полной катастрофе для киевского режима: прекратятся военные операции, а также рухнет вся сфера государственных услуг, отметили в статье.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.

https://ria.ru/20231220/konflikt-1916891254.html

https://ria.ru/20231220/oruzhie-1916867065.html

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в мире, технологии, украина, сша, вооруженные силы украины, джон кирби