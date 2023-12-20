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Многого не хватает. В США раскрыли, как Запад подставил Украину - РИА Новости, 20.12.2023
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12:41 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/pomosch-1916917403.html
Многого не хватает. В США раскрыли, как Запад подставил Украину
Многого не хватает. В США раскрыли, как Запад подставил Украину - РИА Новости, 20.12.2023
Многого не хватает. В США раскрыли, как Запад подставил Украину
Шансы ВСУ на положительный для них исход военных действий практически отсутствуют, пишет американский журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:41
2023-12-20T12:41
в мире
технологии
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Шансы ВСУ на положительный для них исход военных действий практически отсутствуют, пишет американский журнал Military Watch Magazine."Еще больше элитных передовых подразделений в стране все чаще сообщают о серьезной нехватке оборудования, препятствующей их операциям, что в сочетании с огромными потерями в сотни тысяч человек, понесенными с момента начала наступления в июне, привело к тому, что прогнозы о будущих военных перспективах страны становятся все более мрачными", — отметили в публикации.Кроме того, ситуация на фронте осложняется тем, что США потеряли интерес к финансированию Украины, говорится в материале. Это связано с тем, что контрнаступление ВСУ с треском провалилось, а до западных кураторов все чаще доходят сообщения о высокой коррупции на Украине, добавили в статье. Отсутствие финансовой поддержки может привести к полной катастрофе для киевского режима: прекратятся военные операции, а также рухнет вся сфера государственных услуг, отметили в статье.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.
https://ria.ru/20231220/konflikt-1916891254.html
https://ria.ru/20231220/oruzhie-1916867065.html
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в мире, технологии, украина, сша, вооруженные силы украины, джон кирби
В мире, Технологии, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Джон Кирби
Многого не хватает. В США раскрыли, как Запад подставил Украину

MWM: у ВСУ все меньше перспектив на поле боя из-за отсутствия западной помощи

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек РИА Новости. Шансы ВСУ на положительный для них исход военных действий практически отсутствуют, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
"Еще больше элитных передовых подразделений в стране все чаще сообщают о серьезной нехватке оборудования, препятствующей их операциям, что в сочетании с огромными потерями в сотни тысяч человек, понесенными с момента начала наступления в июне, привело к тому, что прогнозы о будущих военных перспективах страны становятся все более мрачными", — отметили в публикации.
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Кроме того, ситуация на фронте осложняется тем, что США потеряли интерес к финансированию Украины, говорится в материале. Это связано с тем, что контрнаступление ВСУ с треском провалилось, а до западных кураторов все чаще доходят сообщения о высокой коррупции на Украине, добавили в статье. Отсутствие финансовой поддержки может привести к полной катастрофе для киевского режима: прекратятся военные операции, а также рухнет вся сфера государственных услуг, отметили в статье.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.
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