Многого не хватает. В США раскрыли, как Запад подставил Украину
MWM: у ВСУ все меньше перспектив на поле боя из-за отсутствия западной помощи
© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Шансы ВСУ на положительный для них исход военных действий практически отсутствуют, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
"Еще больше элитных передовых подразделений в стране все чаще сообщают о серьезной нехватке оборудования, препятствующей их операциям, что в сочетании с огромными потерями в сотни тысяч человек, понесенными с момента начала наступления в июне, привело к тому, что прогнозы о будущих военных перспективах страны становятся все более мрачными", — отметили в публикации.
Кроме того, ситуация на фронте осложняется тем, что США потеряли интерес к финансированию Украины, говорится в материале. Это связано с тем, что контрнаступление ВСУ с треском провалилось, а до западных кураторов все чаще доходят сообщения о высокой коррупции на Украине, добавили в статье. Отсутствие финансовой поддержки может привести к полной катастрофе для киевского режима: прекратятся военные операции, а также рухнет вся сфера государственных услуг, отметили в статье.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.