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В Польше разгорается скандал из-за смены руководства государственных СМИ - РИА Новости, 20.12.2023
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17:58 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/polsha-1917045312.html
В Польше разгорается скандал из-за смены руководства государственных СМИ
В Польше разгорается скандал из-за смены руководства государственных СМИ - РИА Новости, 20.12.2023
В Польше разгорается скандал из-за смены руководства государственных СМИ
Серьезный скандал развивается в Польше в связи с попыткой новых властей страны сменить руководство государственных СМИ. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:58
2023-12-20T17:58
в мире
польша
матеуш моравецкий
дональд туск
право и справедливость
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ВАРШАВА, 20 дек - РИА Новости. Серьезный скандал развивается в Польше в связи с попыткой новых властей страны сменить руководство государственных СМИ. В среду министр культуры и национального наследия уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые назначат новые правления общественных средств массовой информации. Ранее сейм Польши принял резолюцию о восстановлении правопорядка, а также о беспристрастности и честности общественных СМИ и Польского агентства печати. Более 100 депутатов от партии "Право и справедливость" (PiS), которая до недавнего времени была правящей, не приняли участия в голосовании, так как отправились в штаб-квартиру TVP протестовать. Сразу после объявления о решении министра культуры интернет-сайт службы новостей Польского телевидения tvp.info стал недоступен, а вместо новостного канала Польского телевидения tvp.info транслируется канал tvp1, где в настоящее время показывают художественный фильм. Как сообщает радиостанция TVP, в кабинете председателя правления Польского телевидения появился адвокат, сообщивший о том, что он займется юридической поддержкой смены власти в телекомпании. "Между ним и депутатами PiS, занимающими кабинет, возникла потасовка", - говорится в сообщении. В свою очередь председатель Национального совета по теле- и радиовещанию (KRRiT) Мацей Свирский заявил о незаконности действий новых властей страны. "Как председатель KRRiT, я заявляю, что увольнение правлений и советов директоров государственных СМИ министром культуры является грубым нарушением закона", - написал он в соцсети Х. "Отключение телевизионного сигнала и веб-сайтов TVPI - это акт беззакония и напоминает о худших временах военного положения", - добавил он. На прошлой неделе в Польше сменилось правительство. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.
https://ria.ru/20231213/polsha-1915581244.html
https://ria.ru/20231219/shpionazh-1916763066.html
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7 495 645-6601
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в мире, польша, матеуш моравецкий, дональд туск, право и справедливость
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Дональд Туск, Право и справедливость
В Польше разгорается скандал из-за смены руководства государственных СМИ

В Польше разгорается скандал из-за увольнения руководства государственных СМИ

© Flickr / Kamil PorembinskiНочная Варшава, Польша
Ночная Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Flickr / Kamil Porembinski
Ночная Варшава, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 20 дек - РИА Новости. Серьезный скандал развивается в Польше в связи с попыткой новых властей страны сменить руководство государственных СМИ.
В среду министр культуры и национального наследия уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые назначат новые правления общественных средств массовой информации.
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
СМИ сообщили об отставке всех глав спецслужб Польши
13 декабря, 17:06
Ранее сейм Польши принял резолюцию о восстановлении правопорядка, а также о беспристрастности и честности общественных СМИ и Польского агентства печати. Более 100 депутатов от партии "Право и справедливость" (PiS), которая до недавнего времени была правящей, не приняли участия в голосовании, так как отправились в штаб-квартиру TVP протестовать. Сразу после объявления о решении министра культуры интернет-сайт службы новостей Польского телевидения tvp.info стал недоступен, а вместо новостного канала Польского телевидения tvp.info транслируется канал tvp1, где в настоящее время показывают художественный фильм. Как сообщает радиостанция TVP, в кабинете председателя правления Польского телевидения появился адвокат, сообщивший о том, что он займется юридической поддержкой смены власти в телекомпании. "Между ним и депутатами PiS, занимающими кабинет, возникла потасовка", - говорится в сообщении.
В свою очередь председатель Национального совета по теле- и радиовещанию (KRRiT) Мацей Свирский заявил о незаконности действий новых властей страны. "Как председатель KRRiT, я заявляю, что увольнение правлений и советов директоров государственных СМИ министром культуры является грубым нарушением закона", - написал он в соцсети Х.
«
"Отключение телевизионного сигнала и веб-сайтов TVPI - это акт беззакония и напоминает о худших временах военного положения", - добавил он.
Сотрудники полиции Польши - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
СМИ: в Польше признали виновными 14 человек в якобы шпионаже для России
Вчера, 17:01
На прошлой неделе в Польше сменилось правительство. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.
 
В миреПольшаМатеуш МоравецкийДональд ТускПраво и справедливость
 
 
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