В Польше разгорается скандал из-за смены руководства государственных СМИ
В Польше разгорается скандал из-за увольнения руководства государственных СМИ
Ночная Варшава, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 дек - РИА Новости. Серьезный скандал развивается в Польше в связи с попыткой новых властей страны сменить руководство государственных СМИ.
В среду министр культуры и национального наследия уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые назначат новые правления общественных средств массовой информации.
Ранее сейм Польши принял резолюцию о восстановлении правопорядка, а также о беспристрастности и честности общественных СМИ и Польского агентства печати. Более 100 депутатов от партии "Право и справедливость" (PiS), которая до недавнего времени была правящей, не приняли участия в голосовании, так как отправились в штаб-квартиру TVP протестовать. Сразу после объявления о решении министра культуры интернет-сайт службы новостей Польского телевидения tvp.info стал недоступен, а вместо новостного канала Польского телевидения tvp.info транслируется канал tvp1, где в настоящее время показывают художественный фильм. Как сообщает радиостанция TVP, в кабинете председателя правления Польского телевидения появился адвокат, сообщивший о том, что он займется юридической поддержкой смены власти в телекомпании. "Между ним и депутатами PiS, занимающими кабинет, возникла потасовка", - говорится в сообщении.
В свою очередь председатель Национального совета по теле- и радиовещанию (KRRiT) Мацей Свирский заявил о незаконности действий новых властей страны. "Как председатель KRRiT, я заявляю, что увольнение правлений и советов директоров государственных СМИ министром культуры является грубым нарушением закона", - написал он в соцсети Х.
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"Отключение телевизионного сигнала и веб-сайтов TVPI - это акт беззакония и напоминает о худших временах военного положения", - добавил он.
На прошлой неделе в Польше сменилось правительство. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.