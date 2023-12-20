https://ria.ru/20231220/polsha-1917045312.html

В Польше разгорается скандал из-за смены руководства государственных СМИ

В Польше разгорается скандал из-за смены руководства государственных СМИ - РИА Новости, 20.12.2023

В Польше разгорается скандал из-за смены руководства государственных СМИ

Серьезный скандал развивается в Польше в связи с попыткой новых властей страны сменить руководство государственных СМИ. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:58

2023-12-20T17:58

2023-12-20T17:58

в мире

польша

матеуш моравецкий

дональд туск

право и справедливость

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ВАРШАВА, 20 дек - РИА Новости. Серьезный скандал развивается в Польше в связи с попыткой новых властей страны сменить руководство государственных СМИ. В среду министр культуры и национального наследия уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые назначат новые правления общественных средств массовой информации. Ранее сейм Польши принял резолюцию о восстановлении правопорядка, а также о беспристрастности и честности общественных СМИ и Польского агентства печати. Более 100 депутатов от партии "Право и справедливость" (PiS), которая до недавнего времени была правящей, не приняли участия в голосовании, так как отправились в штаб-квартиру TVP протестовать. Сразу после объявления о решении министра культуры интернет-сайт службы новостей Польского телевидения tvp.info стал недоступен, а вместо новостного канала Польского телевидения tvp.info транслируется канал tvp1, где в настоящее время показывают художественный фильм. Как сообщает радиостанция TVP, в кабинете председателя правления Польского телевидения появился адвокат, сообщивший о том, что он займется юридической поддержкой смены власти в телекомпании. "Между ним и депутатами PiS, занимающими кабинет, возникла потасовка", - говорится в сообщении. В свою очередь председатель Национального совета по теле- и радиовещанию (KRRiT) Мацей Свирский заявил о незаконности действий новых властей страны. "Как председатель KRRiT, я заявляю, что увольнение правлений и советов директоров государственных СМИ министром культуры является грубым нарушением закона", - написал он в соцсети Х. "Отключение телевизионного сигнала и веб-сайтов TVPI - это акт беззакония и напоминает о худших временах военного положения", - добавил он. На прошлой неделе в Польше сменилось правительство. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.

https://ria.ru/20231213/polsha-1915581244.html

https://ria.ru/20231219/shpionazh-1916763066.html

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, матеуш моравецкий, дональд туск, право и справедливость