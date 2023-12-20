https://ria.ru/20231220/polsha-1917044337.html

Новые власти Польши пытаются сменить руководство государственных СМИ

Новые власти Польши пытаются сменить руководство государственных СМИ - РИА Новости, 20.12.2023

Новые власти Польши пытаются сменить руководство государственных СМИ

Новые власти Польши пытаются сменить руководство государственных СМИ, министерство культуры и национального наследия сообщает о соответствующих увольнениях и... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:53

2023-12-20T14:53

2023-12-20T17:57

в мире

польша

дональд туск

ярослав качиньский

право и справедливость

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ВАРШАВА, 20 дек - РИА Новости. Новые власти Польши пытаются сменить руководство государственных СМИ, министерство культуры и национального наследия сообщает о соответствующих увольнениях и новых назначениях, в Польском телевидении в связи с этим дежурит оппозиция. "Министр культуры и национального наследия… уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы", - говорится в сообщении министерства культуры и национального наследия. При этом министр "назначил новые наблюдательные советы, которые назначат новые правления общественных средств массовой информации". Сразу после объявления о решении министра культуры интернет-сайт службы новостей Польского телевидения www.tvp.pl стал недоступен, а вместо новостного канала Польского телевидения tvp.info транслируется канал tvp1, где в настоящее время показывают художественный фильм. Данное решение министра ожидаемо вызвало негативную реакцию оппозиции. "Покушение на свободу слова в Польше – это первое, что приходит в голову", - заявил журналистам депутат от партии "Право и справедливость" Мачей Малецкий. В свою очередь спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил журналистам, что не знал о произошедшем. "А это уже произошло? Ну, вы меня удивили. Я сейчас еду на заседание Совета национальной безопасности. А когда вернусь, то ознакомлюсь с этим вопросом и встречусь с вами еще раз", - сказал он. Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качинский заявил, что политики оппозиции будут дежурить в здании Польского телевидения (TVP), опасаясь действий новой власти. Недавно в Польше к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию. Редакционная же политика телекомпании TVP направлена на поддержку PiS и критику их политических оппонентов. Недовольные этим политики коалиции Туска в свою очередь во время предвыборной кампании обещали ликвидировать TVP либо взять телекомпанию под свой контроль. Во вторник вечером сейм принял резолюцию о восстановлении правопорядка, а также о беспристрастности и надежности общественных СМИ и Польского агентства печати. Более 100 депутатов от партии PiS не приняли участия в голосовании, так как отправились в штаб-квартиру TVP протестовать.

https://ria.ru/20231213/polsha-1915581244.html

https://ria.ru/20231219/shpionazh-1916763066.html

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость