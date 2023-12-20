https://ria.ru/20231220/polsha-1917044337.html
Новые власти Польши пытаются сменить руководство государственных СМИ
Новые власти Польши пытаются сменить руководство государственных СМИ - РИА Новости, 20.12.2023
Новые власти Польши пытаются сменить руководство государственных СМИ
Новые власти Польши пытаются сменить руководство государственных СМИ, министерство культуры и национального наследия сообщает о соответствующих увольнениях и... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:53
2023-12-20T14:53
2023-12-20T17:57
в мире
польша
дональд туск
ярослав качиньский
право и справедливость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148913/55/1489135578_0:316:6016:3700_1920x0_80_0_0_9ab8ef4c0e6e7a079df87d62b2841dc1.jpg
ВАРШАВА, 20 дек - РИА Новости. Новые власти Польши пытаются сменить руководство государственных СМИ, министерство культуры и национального наследия сообщает о соответствующих увольнениях и новых назначениях, в Польском телевидении в связи с этим дежурит оппозиция. "Министр культуры и национального наследия… уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы", - говорится в сообщении министерства культуры и национального наследия. При этом министр "назначил новые наблюдательные советы, которые назначат новые правления общественных средств массовой информации". Сразу после объявления о решении министра культуры интернет-сайт службы новостей Польского телевидения www.tvp.pl стал недоступен, а вместо новостного канала Польского телевидения tvp.info транслируется канал tvp1, где в настоящее время показывают художественный фильм. Данное решение министра ожидаемо вызвало негативную реакцию оппозиции. "Покушение на свободу слова в Польше – это первое, что приходит в голову", - заявил журналистам депутат от партии "Право и справедливость" Мачей Малецкий. В свою очередь спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил журналистам, что не знал о произошедшем. "А это уже произошло? Ну, вы меня удивили. Я сейчас еду на заседание Совета национальной безопасности. А когда вернусь, то ознакомлюсь с этим вопросом и встречусь с вами еще раз", - сказал он. Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качинский заявил, что политики оппозиции будут дежурить в здании Польского телевидения (TVP), опасаясь действий новой власти. Недавно в Польше к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию. Редакционная же политика телекомпании TVP направлена на поддержку PiS и критику их политических оппонентов. Недовольные этим политики коалиции Туска в свою очередь во время предвыборной кампании обещали ликвидировать TVP либо взять телекомпанию под свой контроль. Во вторник вечером сейм принял резолюцию о восстановлении правопорядка, а также о беспристрастности и надежности общественных СМИ и Польского агентства печати. Более 100 депутатов от партии PiS не приняли участия в голосовании, так как отправились в штаб-квартиру TVP протестовать.
https://ria.ru/20231213/polsha-1915581244.html
https://ria.ru/20231219/shpionazh-1916763066.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148913/55/1489135578_331:0:5686:4016_1920x0_80_0_0_94c5ff3bfd0665eb2abbb5f6a467e439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Дональд Туск, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Новые власти Польши пытаются сменить руководство государственных СМИ
Глава Минкульта Польши уволил руководителей государственных СМИ и назначил новых
ВАРШАВА, 20 дек - РИА Новости. Новые власти Польши пытаются сменить руководство государственных СМИ, министерство культуры и национального наследия сообщает о соответствующих увольнениях и новых назначениях, в Польском телевидении в связи с этим дежурит оппозиция.
«
"Министр культуры и национального наследия… уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы", - говорится в сообщении министерства культуры и национального наследия.
При этом министр "назначил новые наблюдательные советы, которые назначат новые правления общественных средств массовой информации".
Сразу после объявления о решении министра культуры интернет-сайт службы новостей Польского телевидения www.tvp.pl стал недоступен, а вместо новостного канала Польского телевидения tvp.info транслируется канал tvp1, где в настоящее время показывают художественный фильм.
СМИ сообщили об отставке всех глав спецслужб Польши
Данное решение министра ожидаемо вызвало негативную реакцию оппозиции.
«
"Покушение на свободу слова в Польше – это первое, что приходит в голову", - заявил журналистам депутат от партии "Право и справедливость
" Мачей Малецкий.
В свою очередь спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил журналистам, что не знал о произошедшем.
«
"А это уже произошло? Ну, вы меня удивили. Я сейчас еду на заседание Совета национальной безопасности. А когда вернусь, то ознакомлюсь с этим вопросом и встречусь с вами еще раз", - сказал он.
Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качинский заявил, что политики оппозиции будут дежурить в здании Польского телевидения (TVP), опасаясь действий новой власти.
Недавно в Польше к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском
, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским
перешла в оппозицию. Редакционная же политика телекомпании TVP направлена на поддержку PiS и критику их политических оппонентов. Недовольные этим политики коалиции Туска в свою очередь во время предвыборной кампании обещали ликвидировать TVP либо взять телекомпанию под свой контроль.
СМИ: в Польше признали виновными 14 человек в якобы шпионаже для России
Во вторник вечером сейм принял резолюцию о восстановлении правопорядка, а также о беспристрастности и надежности общественных СМИ и Польского агентства печати. Более 100 депутатов от партии PiS не приняли участия в голосовании, так как отправились в штаб-квартиру TVP протестовать.