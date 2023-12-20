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Путин рассказал о провозной способности Восточного полигона железных дорог - РИА Новости, 20.12.2023
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22:42 20.12.2023 (обновлено: 22:56 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/poligon-1917098693.html
Путин рассказал о провозной способности Восточного полигона железных дорог
Путин рассказал о провозной способности Восточного полигона железных дорог - РИА Новости, 20.12.2023
Путин рассказал о провозной способности Восточного полигона железных дорог
Своевременное наращивание провозной способности железнодорожной сети Восточного полигона является приоритетной задачей, заявил президент РФ Владимир Путин, он... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T22:42
2023-12-20T22:56
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Своевременное наращивание провозной способности железнодорожной сети Восточного полигона является приоритетной задачей, заявил президент РФ Владимир Путин, он отметил, что при строительстве новых объектов также нельзя забывать и о действующей инфраструктуре."Добавлю, что при строительстве новых объектов нельзя забывать о действующей инфраструктуре, о ее поддержании в нормативном состоянии. Здесь также есть проблемные участки", - сказал Путин на совещании по развитию Восточного полигона."Давайте сегодня обсудим подходы к решению этих задач. При этом вновь хочу подчеркнуть: приоритет должен быть один – эффективное развитие железнодорожной сети Восточного полигона, своевременное наращивание провозной способности его магистралей в интересах всей страны, всех наших регионов, всей отечественной экономики, а значит, и наших граждан, так как новая инфраструктура означает дополнительные рабочие места, рост доходов семей, широкие перспективы для бизнеса, для обновления облика городов и посёлков", - подчеркнул президент РФ.
https://ria.ru/20231220/putin-1917097843.html
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин рассказал о провозной способности Восточного полигона железных дорог

Путин: надо наращивать провозную способность Восточного полигона железных дорог

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Своевременное наращивание провозной способности железнодорожной сети Восточного полигона является приоритетной задачей, заявил президент РФ Владимир Путин, он отметил, что при строительстве новых объектов также нельзя забывать и о действующей инфраструктуре.
«
"Добавлю, что при строительстве новых объектов нельзя забывать о действующей инфраструктуре, о ее поддержании в нормативном состоянии. Здесь также есть проблемные участки", - сказал Путин на совещании по развитию Восточного полигона.
«
"Давайте сегодня обсудим подходы к решению этих задач. При этом вновь хочу подчеркнуть: приоритет должен быть один – эффективное развитие железнодорожной сети Восточного полигона, своевременное наращивание провозной способности его магистралей в интересах всей страны, всех наших регионов, всей отечественной экономики, а значит, и наших граждан, так как новая инфраструктура означает дополнительные рабочие места, рост доходов семей, широкие перспективы для бизнеса, для обновления облика городов и посёлков", - подчеркнул президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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