https://ria.ru/20231220/poligon-1917098693.html

Путин рассказал о провозной способности Восточного полигона железных дорог

Путин рассказал о провозной способности Восточного полигона железных дорог - РИА Новости, 20.12.2023

Путин рассказал о провозной способности Восточного полигона железных дорог

Своевременное наращивание провозной способности железнодорожной сети Восточного полигона является приоритетной задачей, заявил президент РФ Владимир Путин, он... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T22:42

2023-12-20T22:42

2023-12-20T22:56

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Своевременное наращивание провозной способности железнодорожной сети Восточного полигона является приоритетной задачей, заявил президент РФ Владимир Путин, он отметил, что при строительстве новых объектов также нельзя забывать и о действующей инфраструктуре."Добавлю, что при строительстве новых объектов нельзя забывать о действующей инфраструктуре, о ее поддержании в нормативном состоянии. Здесь также есть проблемные участки", - сказал Путин на совещании по развитию Восточного полигона."Давайте сегодня обсудим подходы к решению этих задач. При этом вновь хочу подчеркнуть: приоритет должен быть один – эффективное развитие железнодорожной сети Восточного полигона, своевременное наращивание провозной способности его магистралей в интересах всей страны, всех наших регионов, всей отечественной экономики, а значит, и наших граждан, так как новая инфраструктура означает дополнительные рабочие места, рост доходов семей, широкие перспективы для бизнеса, для обновления облика городов и посёлков", - подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20231220/putin-1917097843.html

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владимир путин, экономика, россия