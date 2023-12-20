https://ria.ru/20231220/podrostki-1916869941.html

В Совфеде заявили о мобилизации подростков-детдомовцев на Украине

В Совфеде заявили о мобилизации подростков-детдомовцев на Украине - РИА Новости, 20.12.2023

В Совфеде заявили о мобилизации подростков-детдомовцев на Украине

Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил о поступающих фактах мобилизации на Украине подростков из детских домов. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T09:30

2023-12-20T09:30

2023-12-20T09:30

специальная военная операция на украине

украина

херсонская область

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совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил о поступающих фактах мобилизации на Украине подростков из детских домов. "К нам поступают вопиющие и преступные факты о мобилизации на Украине подростков, проживающих в детских домах. Повестки приходят 14-16-летним пацанам", - сообщил Кастюкевич журналистам. По его словам, на Украине к детям относятся, как к ресурсу. Кастюкевич рассказал, что одна из таких повесток пришла 14-летнему парню из Херсона, которого ранее эвакуировали в Краснодарский край, так как его мать умерла, а отец на Украине страдал от алкоголизма. На Кубани одна из семей взяла над подростком опеку. Там же он пошел в школу и спортивную секцию. Однако со временем, по словам сенатора, к парню приехали его старшие сестры, которых он давно не видел, и увезли на Украину, где затем сдали в детдом. "А еще через пару недель мальчику пришла повестка на фронт", - сказал сенатор. Кастюкевич назвал данную историю преступлением и пообещал передать всю собранную информацию правоохранительным органам.

https://ria.ru/20231219/poteri-1916703085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, херсонская область , в мире, совет федерации рф