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В Совфеде заявили о мобилизации подростков-детдомовцев на Украине - РИА Новости, 20.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:30 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/podrostki-1916869941.html
В Совфеде заявили о мобилизации подростков-детдомовцев на Украине
В Совфеде заявили о мобилизации подростков-детдомовцев на Украине - РИА Новости, 20.12.2023
В Совфеде заявили о мобилизации подростков-детдомовцев на Украине
Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил о поступающих фактах мобилизации на Украине подростков из детских домов. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T09:30
2023-12-20T09:30
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
в мире
совет федерации рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил о поступающих фактах мобилизации на Украине подростков из детских домов. "К нам поступают вопиющие и преступные факты о мобилизации на Украине подростков, проживающих в детских домах. Повестки приходят 14-16-летним пацанам", - сообщил Кастюкевич журналистам. По его словам, на Украине к детям относятся, как к ресурсу. Кастюкевич рассказал, что одна из таких повесток пришла 14-летнему парню из Херсона, которого ранее эвакуировали в Краснодарский край, так как его мать умерла, а отец на Украине страдал от алкоголизма. На Кубани одна из семей взяла над подростком опеку. Там же он пошел в школу и спортивную секцию. Однако со временем, по словам сенатора, к парню приехали его старшие сестры, которых он давно не видел, и увезли на Украину, где затем сдали в детдом. "А еще через пару недель мальчику пришла повестка на фронт", - сказал сенатор. Кастюкевич назвал данную историю преступлением и пообещал передать всю собранную информацию правоохранительным органам.
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украина, херсонская область , в мире, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , В мире, Совет Федерации РФ
В Совфеде заявили о мобилизации подростков-детдомовцев на Украине

Сенатор Кастюкевич: украинским подросткам, живущим в детдомах, приходят повестки

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил о поступающих фактах мобилизации на Украине подростков из детских домов.
"К нам поступают вопиющие и преступные факты о мобилизации на Украине подростков, проживающих в детских домах. Повестки приходят 14-16-летним пацанам", - сообщил Кастюкевич журналистам.
По его словам, на Украине к детям относятся, как к ресурсу.
Кастюкевич рассказал, что одна из таких повесток пришла 14-летнему парню из Херсона, которого ранее эвакуировали в Краснодарский край, так как его мать умерла, а отец на Украине страдал от алкоголизма. На Кубани одна из семей взяла над подростком опеку. Там же он пошел в школу и спортивную секцию. Однако со временем, по словам сенатора, к парню приехали его старшие сестры, которых он давно не видел, и увезли на Украину, где затем сдали в детдом.
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"А еще через пару недель мальчику пришла повестка на фронт", - сказал сенатор.
Кастюкевич назвал данную историю преступлением и пообещал передать всю собранную информацию правоохранительным органам.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонская областьВ миреСовет Федерации РФ
 
 
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