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В Совфеде заявили о мобилизации подростков-детдомовцев на Украине
В Совфеде заявили о мобилизации подростков-детдомовцев на Украине - РИА Новости, 20.12.2023
В Совфеде заявили о мобилизации подростков-детдомовцев на Украине
Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил о поступающих фактах мобилизации на Украине подростков из детских домов. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T09:30
2023-12-20T09:30
2023-12-20T09:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил о поступающих фактах мобилизации на Украине подростков из детских домов. "К нам поступают вопиющие и преступные факты о мобилизации на Украине подростков, проживающих в детских домах. Повестки приходят 14-16-летним пацанам", - сообщил Кастюкевич журналистам. По его словам, на Украине к детям относятся, как к ресурсу. Кастюкевич рассказал, что одна из таких повесток пришла 14-летнему парню из Херсона, которого ранее эвакуировали в Краснодарский край, так как его мать умерла, а отец на Украине страдал от алкоголизма. На Кубани одна из семей взяла над подростком опеку. Там же он пошел в школу и спортивную секцию. Однако со временем, по словам сенатора, к парню приехали его старшие сестры, которых он давно не видел, и увезли на Украину, где затем сдали в детдом. "А еще через пару недель мальчику пришла повестка на фронт", - сказал сенатор. Кастюкевич назвал данную историю преступлением и пообещал передать всю собранную информацию правоохранительным органам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, херсонская область , в мире, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , В мире, Совет Федерации РФ
В Совфеде заявили о мобилизации подростков-детдомовцев на Украине
Сенатор Кастюкевич: украинским подросткам, живущим в детдомах, приходят повестки
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил о поступающих фактах мобилизации на Украине подростков из детских домов.
"К нам поступают вопиющие и преступные факты о мобилизации на Украине подростков, проживающих в детских домах. Повестки приходят 14-16-летним пацанам", - сообщил Кастюкевич журналистам.
По его словам, на Украине к детям относятся, как к ресурсу.
Кастюкевич рассказал, что одна из таких повесток пришла 14-летнему парню из Херсона
, которого ранее эвакуировали в Краснодарский край
, так как его мать умерла, а отец на Украине страдал от алкоголизма. На Кубани одна из семей взяла над подростком опеку. Там же он пошел в школу и спортивную секцию. Однако со временем, по словам сенатора, к парню приехали его старшие сестры, которых он давно не видел, и увезли на Украину, где затем сдали в детдом.
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"А еще через пару недель мальчику пришла повестка на фронт", - сказал сенатор.
Кастюкевич назвал данную историю преступлением и пообещал передать всю собранную информацию правоохранительным органам.