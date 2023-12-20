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Ярославская область передала подарки детям в подшефный Акимовский район
Ярославская область передала подарки детям в подшефный Акимовский район - РИА Новости, 20.12.2023
Ярославская область передала подарки детям в подшефный Акимовский район
Новогодние подарки для детей доставили из Ярославской области в подшефный региону Акимовский район Запорожской области, сообщило правительство Ярославской... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T19:26
2023-12-20T19:26
2023-12-20T19:26
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Новогодние подарки для детей доставили из Ярославской области в подшефный региону Акимовский район Запорожской области, сообщило правительство Ярославской области. Сообщается, что праздничные наборы закупили на средства резервного фонда правительства региона по поручению губернатора Михаила Евраева. Подарки получат 2500 ребят. Кроме того, артисты госучреждений Ярославской области при поддержке регионального министерства культуры подготовили для детей новогодние театрализованные выступления и концерты. "Последний в этом году гуманитарный груз доставлен из региона в подшефный Акимовский район Запорожской области. На месте уже началась разгрузка. В составе не только новогодние подарки, но и учебники, развивающие игры, средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья: трости, костыли, ходунки, кресла-коляски", - рассказал губернатор Михаил Евраев. Губернатор подчеркнул, что правительство Ярославской области обязательно продолжит отправку гуманитарной помощи в следующем году, а также продолжит восстановление объектов жилищно-коммунального комплекса Акимовского района, в том числе, будет обустраивать скважины и возводить водонапорные башни. Отмечается, что формирование и отправку помощи курирует правительство региона при участии организаций и предприятий области. В этом году в Акимовский район из Ярославской области направлено шесть партий гуманитарного груза.
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Новогодние подарки для детей доставили из Ярославской области в подшефный региону Акимовский район Запорожской области, сообщило правительство Ярославской области.
Сообщается, что праздничные наборы закупили на средства резервного фонда правительства региона по поручению губернатора Михаила Евраева. Подарки получат 2500 ребят. Кроме того, артисты госучреждений Ярославской области при поддержке регионального министерства культуры подготовили для детей новогодние театрализованные выступления и концерты.
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"Последний в этом году гуманитарный груз доставлен из региона в подшефный Акимовский район Запорожской области. На месте уже началась разгрузка. В составе не только новогодние подарки, но и учебники, развивающие игры, средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья: трости, костыли, ходунки, кресла-коляски", - рассказал губернатор Михаил Евраев.
Губернатор подчеркнул, что правительство Ярославской области обязательно продолжит отправку гуманитарной помощи в следующем году, а также продолжит восстановление объектов жилищно-коммунального комплекса Акимовского района, в том числе, будет обустраивать скважины и возводить водонапорные башни.
Отмечается, что формирование и отправку помощи курирует правительство региона при участии организаций и предприятий области. В этом году в Акимовский район из Ярославской области направлено шесть партий гуманитарного груза.
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