https://ria.ru/20231220/pobeda-1916996920.html
Боррель отказался отвечать на вопрос о победе России
Боррель отказался отвечать на вопрос о победе России - РИА Новости, 20.12.2023
Боррель отказался отвечать на вопрос о победе России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления на форуме Sommet Grand Continent отказался отвечать на вопрос журналиста о возможной победе России в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:57
2023-12-20T15:57
2023-12-20T16:32
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления на форуме Sommet Grand Continent отказался отвечать на вопрос журналиста о возможной победе России в конфликте на Украине."Это неправильный вопрос… Правильный вопрос — что мы можем сделать, чтобы избежать победы России, что мы готовы сделать и готовы ли сделать все, что потребуется? Вот это те вопросы, которые мы должны задать себе", — сказал он.Боррель также признал, что ВСУ "в контрнаступлении не смогли прорвать фронт", однако сделал из этого вывод, что Киеву "надо помогать еще больше". По его мнению, победа России "создаст огромную опасность для ЕС". Глава евродипломатии ранее неоднократно высказывался за продолжение военной поддержки Киева со стороны Запада. В частности, в июне он заявил, что конфликт на Украине закончится быстро без иностранной помощи. Кроме того, в конце августа он сообщил, что не считает возможными переговоры по урегулированию ситуации в нынешних условиях.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
https://ria.ru/20231220/borrel-1916989393.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО
Боррель отказался отвечать на вопрос о победе России
Боррель назвал вопрос о победе России неправильным и отказался на него отвечать