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Боррель отказался отвечать на вопрос о победе России - РИА Новости, 20.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:57 20.12.2023 (обновлено: 16:32 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/pobeda-1916996920.html
Боррель отказался отвечать на вопрос о победе России
Боррель отказался отвечать на вопрос о победе России - РИА Новости, 20.12.2023
Боррель отказался отвечать на вопрос о победе России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления на форуме Sommet Grand Continent отказался отвечать на вопрос журналиста о возможной победе России в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:57
2023-12-20T16:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
сергей лавров
жозеп боррель
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления на форуме Sommet Grand Continent отказался отвечать на вопрос журналиста о возможной победе России в конфликте на Украине.&quot;Это неправильный вопрос… Правильный вопрос — что мы можем сделать, чтобы избежать победы России, что мы готовы сделать и готовы ли сделать все, что потребуется? Вот это те вопросы, которые мы должны задать себе&quot;, — сказал он.Боррель также признал, что ВСУ "в контрнаступлении не смогли прорвать фронт", однако сделал из этого вывод, что Киеву "надо помогать еще больше". По его мнению, победа России "создаст огромную опасность для ЕС". Глава евродипломатии ранее неоднократно высказывался за продолжение военной поддержки Киева со стороны Запада. В частности, в июне он заявил, что конфликт на Украине закончится быстро без иностранной помощи. Кроме того, в конце августа он сообщил, что не считает возможными переговоры по урегулированию ситуации в нынешних условиях.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
https://ria.ru/20231220/borrel-1916989393.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, жозеп боррель, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО
Боррель отказался отвечать на вопрос о победе России

Боррель назвал вопрос о победе России неправильным и отказался на него отвечать

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления на форуме Sommet Grand Continent отказался отвечать на вопрос журналиста о возможной победе России в конфликте на Украине.
«

"Это неправильный вопрос… Правильный вопрос — что мы можем сделать, чтобы избежать победы России, что мы готовы сделать и готовы ли сделать все, что потребуется? Вот это те вопросы, которые мы должны задать себе", — сказал он.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Боррель заявил, что для европейцев важно, кто победит на выборах в США
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Боррель также признал, что ВСУ "в контрнаступлении не смогли прорвать фронт", однако сделал из этого вывод, что Киеву "надо помогать еще больше". По его мнению, победа России "создаст огромную опасность для ЕС".
Глава евродипломатии ранее неоднократно высказывался за продолжение военной поддержки Киева со стороны Запада. В частности, в июне он заявил, что конфликт на Украине закончится быстро без иностранной помощи. Кроме того, в конце августа он сообщил, что не считает возможными переговоры по урегулированию ситуации в нынешних условиях.
Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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14:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровЖозеп БоррельЕвросоюзНАТО
 
 
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