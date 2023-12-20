https://ria.ru/20231220/plennye-1916850098.html

Балицкий призвал создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь

Балицкий призвал создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь - РИА Новости, 20.12.2023

Балицкий призвал создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что необходимо разработать правовой механизм интеграции в мирную жизнь пленных ВСУ, которых обманом или РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T04:39

2023-12-20T04:39

2023-12-20T04:39

евгений балицкий

вооруженные силы украины

запорожская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321803_0:368:2985:2047_1920x0_80_0_0_2661e6b3fc72a089ce7b2b5ee03accd9.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что необходимо разработать правовой механизм интеграции в мирную жизнь пленных ВСУ, которых обманом или насильно украинское командование направляло на фронт. В интервью РИА Новости он рассказал, что пленных стало значительно больше - среди них много испуганных людей, которых обманули и силой заставили воевать, сейчас они хотят остаться в Запорожской области и готовы перевезти туда семьи. "На сегодняшний день у нас больше 10 тысяч пленных, точнее сказать, если не больше 12. Это на всем направлении. И по этому поводу у нас есть свои предложения, я с ними обращался уже в соответствующие структуры, о том, чтобы их задействовать в народном хозяйстве. Потому что в основном это обманутые люди, это люди, которых силой загнали в вооруженные силы, так называемые мясные штурмы", - рассказал Балицкий. По его словам, среди пленных обычные люди - повара и парикмахеры, работники ЖКХ и сферы обслуживания. "Люди в основном просто испуганные, забитые, которых загнали где-то пропагандой, где-то силой... Многие из них высказывают пожелание остаться на наших территориях и готовы привезти сюда свои семьи. Пока, конечно, нет механизма. Учитывая, что они совершили преступление против своего народа, мы это так классифицируем, потому что воевали за украинский режим, выполняя незаконные приказы. А мы считаем эти приказы незаконными, потому что они не в интересах украинского народа", - рассказал губернатор. По словам Балицкого, таким людям в перспективе можно было бы выдать российское гражданство - после их интеграции в мирную жизнь. "Я каждые десять примерно дней встречаюсь с пленными на нашем направлении, которые сдаются, разговариваем - ну вижу уставшие, испуганные лица людей, которые вообще не понимали, не понимают на сегодняшний день, что они там делали, просто их силой туда затащили", - рассказал он. "Поэтому если будет решение (правительства России - ред.) о том, чтобы этим людям выдать российское гражданство, соответственно, с поражением в правах или каким-то образом они отбудут наказание, это решать законодательной власти РФ, но мы выходим с этими инициативами для того, чтобы обманутых людей, которых силой заставили воевать, каким-то образом вернуть в мирное поле. Чтобы они не были просто обменяны, опять там засунут в руки автомат и он опять снова пойдет против нас воевать. Ну зачем нам это надо?" - заявил глава региона. В качестве одного из вариантов Балицкий предложил принудительные работы для таких людей. "Мы будем еще обращаться с этим вопросом и в нашу законодательную власть, и в юридические структуры, которые могут нам дать разъяснение, как нам быть с этим огромным массивом пленных, которых, как я сказал, около 12 тысяч и которые должны начинать строить мирную жизнь", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20231219/naemnik-1916689719.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений балицкий, вооруженные силы украины, запорожская область, россия