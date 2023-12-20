https://ria.ru/20231220/plen-1917038535.html

Украинский солдат рассказал, как его пугали российским пленом

Украинский солдат рассказал, как его пугали российским пленом - РИА Новости, 20.12.2023

Украинский солдат рассказал, как его пугали российским пленом

Украинское командование распространяет среди солдат слухи об "ужасах российского плена", где садисты якобы ломают пальцы и режут военнопленных, рассказал РИА... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:39

2023-12-20T17:39

2023-12-20T17:41

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Украинское командование распространяет среди солдат слухи об "ужасах российского плена", где садисты якобы ломают пальцы и режут военнопленных, рассказал РИА Новости взятый войсками РФ на запорожском направлении в плен солдат ВСУ Василий Нагорный. "Мое (командование) рассказывало, и от других начальников слышал, что там (в российском плену) пальцы ломают, руки ломают, режут. Такую жуть рассказывали, что волосы дыбом встают", - сказал Нагорный. По его словам, когда с сослуживцем 30 ноября попал в плен, их привели в подвал, посадили на лавочку и предложили чай, кофе. "Я сперва был в шоке от этого всего, что нам предлагают. Что нас не бьют, не режут, ничего такого, что нам рассказывали наши начальники, и ротные, и все… Да, нас перед этим проверили, что у нас нет ни гранат, ни патронов, но к нам отнеслись нормально, никто не бил, ничего такого", - рассказал пленный, отметив, что и после перевода в постоянное место содержания отношение к нему не изменилось. "Над нами не издеваются, не бьют. Нас нормально кормят три раза в день. Мы можем спокойно сесть и почитать книжки, сесть поговорить с ребятами. Никто на нас не кричит, не верещит, не бьет и не пытает", - уточнил Нагорный. Он поделился полученными еще до попадания в плен слухами о том, что происходит с россиянами в украинскому плену. "Слышал по слухам… Что некоторые есть, чтобы не сказать, моральные дегенераты, что мучают, задувают куда не надо пену… Это все по слухам", - пояснил Нагорный.

https://ria.ru/20231220/plennye-1916850098.html

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр