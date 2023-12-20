Рейтинг@Mail.ru
Украинский солдат рассказал, как его пугали российским пленом - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 20.12.2023 (обновлено: 17:41 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/plen-1917038535.html
Украинский солдат рассказал, как его пугали российским пленом
Украинский солдат рассказал, как его пугали российским пленом - РИА Новости, 20.12.2023
Украинский солдат рассказал, как его пугали российским пленом
Украинское командование распространяет среди солдат слухи об "ужасах российского плена", где садисты якобы ломают пальцы и режут военнопленных, рассказал РИА... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:39
2023-12-20T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321600_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_a980b19605e71d8ec8d3d9a338535020.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Украинское командование распространяет среди солдат слухи об "ужасах российского плена", где садисты якобы ломают пальцы и режут военнопленных, рассказал РИА Новости взятый войсками РФ на запорожском направлении в плен солдат ВСУ Василий Нагорный. "Мое (командование) рассказывало, и от других начальников слышал, что там (в российском плену) пальцы ломают, руки ломают, режут. Такую жуть рассказывали, что волосы дыбом встают", - сказал Нагорный. По его словам, когда с сослуживцем 30 ноября попал в плен, их привели в подвал, посадили на лавочку и предложили чай, кофе. "Я сперва был в шоке от этого всего, что нам предлагают. Что нас не бьют, не режут, ничего такого, что нам рассказывали наши начальники, и ротные, и все… Да, нас перед этим проверили, что у нас нет ни гранат, ни патронов, но к нам отнеслись нормально, никто не бил, ничего такого", - рассказал пленный, отметив, что и после перевода в постоянное место содержания отношение к нему не изменилось. "Над нами не издеваются, не бьют. Нас нормально кормят три раза в день. Мы можем спокойно сесть и почитать книжки, сесть поговорить с ребятами. Никто на нас не кричит, не верещит, не бьет и не пытает", - уточнил Нагорный. Он поделился полученными еще до попадания в плен слухами о том, что происходит с россиянами в украинскому плену. "Слышал по слухам… Что некоторые есть, чтобы не сказать, моральные дегенераты, что мучают, задувают куда не надо пену… Это все по слухам", - пояснил Нагорный.
https://ria.ru/20231220/plennye-1916850098.html
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321600_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_f328904616cdadcedefcc7314932dd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский солдат рассказал, как его пугали российским пленом

Украинский солдат рассказал, что командование пугало его российским пленом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Украинское командование распространяет среди солдат слухи об "ужасах российского плена", где садисты якобы ломают пальцы и режут военнопленных, рассказал РИА Новости взятый войсками РФ на запорожском направлении в плен солдат ВСУ Василий Нагорный.
"Мое (командование) рассказывало, и от других начальников слышал, что там (в российском плену) пальцы ломают, руки ломают, режут. Такую жуть рассказывали, что волосы дыбом встают", - сказал Нагорный.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Балицкий призвал создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь
04:39
По его словам, когда с сослуживцем 30 ноября попал в плен, их привели в подвал, посадили на лавочку и предложили чай, кофе. "Я сперва был в шоке от этого всего, что нам предлагают. Что нас не бьют, не режут, ничего такого, что нам рассказывали наши начальники, и ротные, и все… Да, нас перед этим проверили, что у нас нет ни гранат, ни патронов, но к нам отнеслись нормально, никто не бил, ничего такого", - рассказал пленный, отметив, что и после перевода в постоянное место содержания отношение к нему не изменилось.
"Над нами не издеваются, не бьют. Нас нормально кормят три раза в день. Мы можем спокойно сесть и почитать книжки, сесть поговорить с ребятами. Никто на нас не кричит, не верещит, не бьет и не пытает", - уточнил Нагорный.
Он поделился полученными еще до попадания в плен слухами о том, что происходит с россиянами в украинскому плену. "Слышал по слухам… Что некоторые есть, чтобы не сказать, моральные дегенераты, что мучают, задувают куда не надо пену… Это все по слухам", - пояснил Нагорный.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Страна-дезертир: ВСУ массово отказываются умирать за Запад и Зеленского
26 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала