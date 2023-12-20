Госсекретарь США заявил о "четком плане" будущего развития Украины
Блинкен заявил, что США разработали план развития Украины
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. У Вашингтона есть "очень четкий план" развития Украины, при котором ей не придется помогать так же, как сейчас, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции, подводя итоги работы Госдепа за уходящий год.
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"У нас имеется очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости", — сказал он.
На минувшей неделе официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и отправкой оружия Украине. Он уточнил, что сейчас Вашингтон располагает средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Киеву и миллиардом долларов на восполнение собственных запасов.
Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США. В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
В начале декабря верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.
В итоге палата представителей уже ушла на новогодние каникулы, а сенат решил отложить их, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь киевским властям.