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Госсекретарь США заявил о "четком плане" будущего развития Украины - РИА Новости, 20.12.2023
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20:10 20.12.2023 (обновлено: 21:40 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/plan-1917078570.html
Госсекретарь США заявил о "четком плане" будущего развития Украины
Госсекретарь США заявил о "четком плане" будущего развития Украины - РИА Новости, 20.12.2023
Госсекретарь США заявил о "четком плане" будущего развития Украины
У Вашингтона есть "очень четкий план" развития Украины, при котором ей не придется помогать так же, как сейчас, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T20:10
2023-12-20T21:40
сша
в мире
украина
энтони блинкен
вашингтон (штат)
патрик райдер
джо байден
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. У Вашингтона есть "очень четкий план" развития Украины, при котором ей не придется помогать так же, как сейчас, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции, подводя итоги работы Госдепа за уходящий год."У нас имеется очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости", — сказал он.По словам Блинкена, для этого США и союзники должны помочь Киеву "преодолеть эти зиму, весну и лето". Он отметил, что эта поддержка позволит Украине войти в стадию, "когда она сможет сама стоять на ногах".На минувшей неделе официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и отправкой оружия Украине. Он уточнил, что сейчас Вашингтон располагает средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Киеву и миллиардом долларов на восполнение собственных запасов.Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США. В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.В начале декабря верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.В итоге палата представителей уже ушла на новогодние каникулы, а сенат решил отложить их, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь киевским властям.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
https://ria.ru/20231220/pomosch-1916917403.html
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сша
украина
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сша, в мире, украина, энтони блинкен, вашингтон (штат), патрик райдер, джо байден, министерство обороны сша
США, В мире, Украина, Энтони Блинкен, Вашингтон (штат), Патрик Райдер, Джо Байден, Министерство обороны США
Госсекретарь США заявил о "четком плане" будущего развития Украины

Блинкен заявил, что США разработали план развития Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. У Вашингтона есть "очень четкий план" развития Украины, при котором ей не придется помогать так же, как сейчас, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции, подводя итоги работы Госдепа за уходящий год.
«
"У нас имеется очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости", — сказал он.
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По словам Блинкена, для этого США и союзники должны помочь Киеву "преодолеть эти зиму, весну и лето". Он отметил, что эта поддержка позволит Украине войти в стадию, "когда она сможет сама стоять на ногах".
На минувшей неделе официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и отправкой оружия Украине. Он уточнил, что сейчас Вашингтон располагает средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Киеву и миллиардом долларов на восполнение собственных запасов.
Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
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Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США. В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
В начале декабря верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.
В итоге палата представителей уже ушла на новогодние каникулы, а сенат решил отложить их, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь киевским властям.
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