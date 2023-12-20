https://ria.ru/20231220/pirola-1916850719.html
ВОЗ классифицировала "пиролу" как представляющий интерес вариант COVID-19
ВОЗ классифицировала "пиролу" как представляющий интерес вариант COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2023
ВОЗ классифицировала "пиролу" как представляющий интерес вариант COVID-19
Ответвление варианта коронавируса "пирола" JN.1 классифицировано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как вариант, представляющий интерес. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T05:01
2023-12-20T05:01
2023-12-20T05:01
воз
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ответвление варианта коронавируса "пирола" JN.1 классифицировано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как вариант, представляющий интерес. Согласно релизу организации, ранее JN.1 отслеживалось как часть варианта BA.2.86 ("пирола"), который ранее уже был определен как представляющий интерес. "Однако... его распространенность быстро растет во всем мире и теперь (JN.1) представляет большинство ответвлений BA.2.86, о которых сообщается в (международную базу данных геномов вирусов) GISAID... ВОЗ классифицирует JN.1 как отдельный вариант, представляющий интерес", - говорится в заявлении. Отмечается, что это ответвление на глобальном уровне не несет серьезный дополнительный риск для здравоохранения. Тем не менее, ВОЗ ожидает, что JN.1 может привести к росту числа случаев SARS-CoV-2, особенно в странах, в которых начинается зимний сезон.
https://ria.ru/20231108/kovid-1908138988.html
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воз
ВОЗ классифицировала "пиролу" как представляющий интерес вариант COVID-19
ВОЗ классифицировала "пиролу" как представляющий интерес вариант коронавируса
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ответвление варианта коронавируса "пирола" JN.1 классифицировано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как вариант, представляющий интерес.
Согласно релизу организации, ранее JN.1 отслеживалось как часть варианта BA.2.86 ("пирола"), который ранее уже был определен как представляющий интерес.
"Однако... его распространенность быстро растет во всем мире и теперь (JN.1) представляет большинство ответвлений BA.2.86, о которых сообщается в (международную базу данных геномов вирусов) GISAID... ВОЗ классифицирует JN.1 как отдельный вариант, представляющий интерес", - говорится в заявлении.
Отмечается, что это ответвление на глобальном уровне не несет серьезный дополнительный риск для здравоохранения. Тем не менее, ВОЗ ожидает, что JN.1 может привести к росту числа случаев SARS-CoV-2, особенно в странах, в которых начинается зимний сезон.
Попова заявила, что COVID-19 "пирола" вызывает менее тяжелые последствия